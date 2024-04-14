https://uz.sputniknews.ru/20240414/uzbekistan-i-kazaxstan-zapustili-onlayn-sistemu-v-sfere-mejdunarodnyx-gruzoperevozok-43419512.html
Узбекистан и Казахстан запустили онлайн-систему в сфере международных грузоперевозок
Узбекистан и Казахстан запустили онлайн-систему в сфере международных грузоперевозок
Sputnik Узбекистан
Первый обмен электронными разрешениями произвели через пограничный таможенный пост "Яллама".
2024-04-14T14:26+0500
2024-04-14T14:26+0500
2024-04-14T14:26+0500
узбекистан
казахстан
грузоперевозки
новая система
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Для ускорения процесса грузоперевозок между странами внедрена электронная система обмена бланками разрешений "E-Permit". Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.Отмечается, что обмен первыми квотами с помощью применения системы "E-Permit" произведен, а грузовые автотранспортные средства проследовали через таможенный пост "Яллама".Читайте также Казахстан упростит грузоперевозки с Узбекистаном. Данная система успешно запущена в тестовом режиме специалистами Центра "Цифровой транспорт" при Министерстве транспорта, добавили в ведомстве.Отмечается, что впервые данная электронная система была внедрена между Узбекистаном и Турцией по инициативе Министерства транспорта в ноябре 2021 года.
https://uz.sputniknews.ru/20240310/uzbekistan-kazaxstan-ukreplyayut-sotrudnichestvo-logistikye-42861674.html
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узбекистан казахстан онлайн система международные грузоперевозки "e-permit"
узбекистан казахстан онлайн система международные грузоперевозки "e-permit"
Узбекистан и Казахстан запустили онлайн-систему в сфере международных грузоперевозок
Первый обмен электронными разрешениями произвели через пограничный таможенный пост "Яллама".
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik.
Для ускорения процесса грузоперевозок между странами внедрена электронная система обмена бланками разрешений "E-Permit". Об этом сообщает
пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.
“На сегодняшний день особое внимание уделяется созданию благоприятных условий в сфере международных грузоперевозок на автомобильном транспорте между двумя странами, широкому внедрению в этот процесс современных цифровых технологий”, — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что обмен первыми квотами с помощью применения системы "E-Permit" произведен, а грузовые автотранспортные средства проследовали через таможенный пост "Яллама".
Данная система успешно запущена в тестовом режиме специалистами Центра "Цифровой транспорт" при Министерстве транспорта, добавили в ведомстве.
Отмечается, что впервые данная электронная система была внедрена между Узбекистаном и Турцией по инициативе Министерства транспорта в ноябре 2021 года.