https://uz.sputniknews.ru/20240414/uzbekistan-i-kazaxstan-zapustili-onlayn-sistemu-v-sfere-mejdunarodnyx-gruzoperevozok-43419512.html

Узбекистан и Казахстан запустили онлайн-систему в сфере международных грузоперевозок

Узбекистан и Казахстан запустили онлайн-систему в сфере международных грузоперевозок

Sputnik Узбекистан

Первый обмен электронными разрешениями произвели через пограничный таможенный пост "Яллама".

2024-04-14T14:26+0500

2024-04-14T14:26+0500

2024-04-14T14:26+0500

узбекистан

казахстан

грузоперевозки

новая система

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Для ускорения процесса грузоперевозок между странами внедрена электронная система обмена бланками разрешений "E-Permit". Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.Отмечается, что обмен первыми квотами с помощью применения системы "E-Permit" произведен, а грузовые автотранспортные средства проследовали через таможенный пост "Яллама".Читайте также Казахстан упростит грузоперевозки с Узбекистаном. Данная система успешно запущена в тестовом режиме специалистами Центра "Цифровой транспорт" при Министерстве транспорта, добавили в ведомстве.Отмечается, что впервые данная электронная система была внедрена между Узбекистаном и Турцией по инициативе Министерства транспорта в ноябре 2021 года.

https://uz.sputniknews.ru/20240310/uzbekistan-kazaxstan-ukreplyayut-sotrudnichestvo-logistikye-42861674.html

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