https://uz.sputniknews.ru/20240418/torgovlya-energetika-i-drujba-politicheskiy-vzglyad-na-otnosheniya-uzbekistana-i-tadjikistana-43483797.html

Торговля, энергетика и дружба: политический взгляд на отношения Узбекистана и Таджикистана

Торговля, энергетика и дружба: политический взгляд на отношения Узбекистана и Таджикистана

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана 18-19 апреля посетит Таджикистан с государственным визитом. На каком уровне находятся сегодня двусторонние отношения — смотрите в нашей инфографике.

2024-04-18T13:15+0500

2024-04-18T13:15+0500

2024-04-18T13:15+0500

узбекистан

таджикистан

сотрудничество

инфографика

узбекско-таджикские отношения

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. На сегодняшний день две соседние республики реализуют совместные проекты в сфере энергетики и намерены активно взаимодействовать во всех отраслях, включая транзит, энергетику, сельское хозяйство и охрану окружающей среды. Также положительное влияние на поток туристов оказало восстановление пунктов пропуска на границе. В 2023 году больше всего туристов приехало в Узбекистан из Таджикистана – 2 миллиона 155 тысяч 200 человек. Кроме того, на лечение в Узбекистан приезжают чаще всего граждане Таджикистана. Подробнее об истории, настоящем и будущем двусторонних отношений Ташкента и Душанбе смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20240418/uzbekistan-i-tadjikistan-rasshiryayut-dvustoronnee-sotrudnichestvo--v-kakix-sferax-43477844.html

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