https://uz.sputniknews.ru/20240418/torgovlya-energetika-i-drujba-politicheskiy-vzglyad-na-otnosheniya-uzbekistana-i-tadjikistana-43483797.html
Торговля, энергетика и дружба: политический взгляд на отношения Узбекистана и Таджикистана
Торговля, энергетика и дружба: политический взгляд на отношения Узбекистана и Таджикистана
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана 18-19 апреля посетит Таджикистан с государственным визитом. На каком уровне находятся сегодня двусторонние отношения — смотрите в нашей инфографике.
2024-04-18T13:15+0500
2024-04-18T13:15+0500
2024-04-18T13:15+0500
узбекистан
таджикистан
сотрудничество
инфографика
узбекско-таджикские отношения
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. На сегодняшний день две соседние республики реализуют совместные проекты в сфере энергетики и намерены активно взаимодействовать во всех отраслях, включая транзит, энергетику, сельское хозяйство и охрану окружающей среды. Также положительное влияние на поток туристов оказало восстановление пунктов пропуска на границе. В 2023 году больше всего туристов приехало в Узбекистан из Таджикистана – 2 миллиона 155 тысяч 200 человек. Кроме того, на лечение в Узбекистан приезжают чаще всего граждане Таджикистана. Подробнее об истории, настоящем и будущем двусторонних отношений Ташкента и Душанбе смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20240418/uzbekistan-i-tadjikistan-rasshiryayut-dvustoronnee-sotrudnichestvo--v-kakix-sferax-43477844.html
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узбекистан таджикистан сотрудничество
узбекистан таджикистан сотрудничество
Торговля, энергетика и дружба: политический взгляд на отношения Узбекистана и Таджикистана
Президент Узбекистана 18-19 апреля посещает Таджикистан с государственным визитом. На каком уровне находятся сегодня двусторонние отношения — смотрите в нашей инфографике.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. На сегодняшний день две соседние республики реализуют совместные проекты в сфере энергетики и намерены активно взаимодействовать во всех отраслях, включая транзит, энергетику, сельское хозяйство и охрану окружающей среды.
Также положительное влияние на поток туристов оказало восстановление пунктов пропуска на границе. В 2023 году больше всего туристов приехало в Узбекистан из Таджикистана – 2 миллиона 155 тысяч 200 человек.
Кроме того, на лечение в Узбекистан приезжают чаще всего граждане Таджикистана. Подробнее об истории, настоящем и будущем двусторонних отношений Ташкента и Душанбе смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.