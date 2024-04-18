https://uz.sputniknews.ru/20240418/uzbekistan-i-tadjikistan-rasshiryayut-dvustoronnee-sotrudnichestvo--v-kakix-sferax-43477844.html

Узбекистан и Таджикистан расширяют двустороннее сотрудничество — в каких сферах

Узбекистан и Таджикистан расширяют двустороннее сотрудничество — в каких сферах

Sputnik Узбекистан

За последние восемь лет товарооборот между двумя республиками увеличился в 3 раза до $750 млн в 2023 году, а с начала нынешнего года увеличился на 40%.

2024-04-18T10:38+0500

2024-04-18T10:38+0500

2024-04-18T10:38+0500

узбекистан

таджикистан

бизнес-форум

сотрудничество

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инвестиции

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов принял участие в работе узбекско-таджикского инвестиционного бизнес-форума, состоявшегося в городе Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз.Узбекско-таджикский инвестиционный бизнес-форум прошел в столице Таджикистана накануне официального визита президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в эту страну.Отмечается что, сопредседателями мероприятия выступили заместитель Премьер-министра республики Таджикистан Усмонали Усмонзода и заместитель Премьер-министра республики Узбекистан Жамшид Ходжаев. В форуме также приняли участие свыше 600 представителей деловых кругов, руководителей министерств и ведомств, отраслевых объединений и региональных администраций двух стран, уточняет ведомство.Читайте также В Ташкенте состоялась встреча министров иностранных дел Узбекистана и Таджикистана В ходе мероприятия участники обозначили наиболее приоритетные сферы для развития сотрудничества. В ведомстве отметили, что за последние восемь лет товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном увеличился в 3 раза — до $750 млн в 2023 году, а с начала года — на 40%.В настоящее время на территории двух государств функционирует свыше 370 совместных предприятий, хотя еще в 2017 году их число насчитывало всего 17.

https://uz.sputniknews.ru/20240417/mirrziyoyev-tadjikistan-gosvizit-aprel-2024-43469066.html

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