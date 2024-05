В пятнадцати регионах Узбекистана создадут IT-городки — цель и задачи

https://uz.sputniknews.ru/20240514/v-pyatnadtsati-regionax-uzbekistana-budut-sozdany-it-gorodki--tsel-zadachi-43860736.html

Глава государства поручил создать в отдаленных регионах страны IT-городки, организовать конкурсы среди стартапов IT-образования и программных продуктов, а также усовершенствовать нормативно-правовые акты в области искусственного интеллекта.

2024-05-14T10:16+0500

2024-05-14T10:16+0500

2024-05-14T10:47+0500

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В пятнадцати регионах Узбекистана планируют создать IT-городки. Шавкату Мирзиёеву доложено о мерах по развитию цифровых технологий в стране, расширению профильного обучения молодежи и поддержке проектов в сфере, сообщает пресс-служба президента. В ходе презентации мер по развитию цифровых технологий в республике, отмечалось, что поручения по созданию IT-городков были даны главой государства в ходе посещения Министерства цифровых технологий 20 декабря прошлого года.Говорилось о том, что в последние годы этот сектор показывает высокую динамику развития, растет количество занятых в нем специалистов и оказываемых услуг. В частности, если в 2017 году в Узбекистане было 147 IT-компаний, то в настоящее время их число приближается к двум тысячам. В этих компаниях высокооплачиваемой работой обеспечены 30 тысяч человек. Более 70 тысяч молодых людей занимаются IT самостоятельно.Вместе с тем, за четыре месяца текущего года объем услуг сферы увеличился на 20%, осуществлен экспорт на сумму $200 млн, создано 5 тысяч рабочих мест. Однако в разрезе регионов основная доля IT-услуг и экспорта приходится на город Ташкент, в котором проживают 80% специалистов.Открытие IT-городков в регионах Узбекистана.Во время презентации мер по развитию цифровых технологий в стране, было подчеркнуто, что для развития отрасли и в отдаленных регионах, планируется создать IT-городки.Согласно проекту, городки будут организованы сначала в пятнадцати регионах — Чимбайском, Гиждуванском, Зааминском, Шараф-Рашидовском, Фаришском, Хатырчинском, Папском, Шахрисабзском, Кушрабатском, Сарыасийском, Сырдарьинском, Паркентском, Ташлакском, Тупраккалинском районах и городе Ханабаде. Ежегодно в городках около десяти тысяч молодых людей будут бесплатно обучаться IT, иностранным языкам и другим современным профессиям.Читайте также Бесплатное IT-образование в Узбекистане: как получить льготы – инструкция.При этом президент подчеркнул, что городки должны иметь удобное для молодежи расположение, располагать преподавателями из числа высококвалифицированных специалистов.Организация конкурсов стартап проектов в IT-направлении.Было подчеркнуто, что в передовых странах для развития IT-индустрии широко поддерживаются стартапы. В Узбекистане также проводятся конкурсы таких проектов. Вместе с тем следует повысить их прозрачность и выделять гранты на основе результативности проектов.В этой связи предложено проводить конкурс по линии IT-парка среди стартапов IT-образования и программных продуктов на приз до 1 млрд сумов.Президент подчеркнул, что участников конкурса должны оценивать престижные международные компании, как это делается в конкурсе "President Tech Award".Усовершенствование нормативно-правовых актов в области искусственного интеллекта.Сегодня в республике спешно продвигается работа по созданию и применению решений на основе искусственного интеллекта. Эти технологии внедряются в систему "My ID" для биометрической идентификации. К этой системе подключены 28 банков и 5 государственных организаций. Зарегистрировались более 8,2 млн пользователей.Разрабатывается голосовой помощник на узбекском языке "Muxlisa". Планируется внедрить эту разработку в различные современные технические устройства.На презентации также представили Единую платформу коммунальных услуг. “Система позволит потребителям осуществлять платежи за услуги восьми коммунальных организаций, собирать в одном месте и автоматические распределять данные от более чем 14 ведомств“.

