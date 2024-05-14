В пятнадцати регионах Узбекистана создадут IT-городки — цель и задачи
10:16 14.05.2024 (обновлено: 10:47 14.05.2024)
© iStock.com / gorodenkoffИнженер работает за компьютером, используя систему CAD
© iStock.com / gorodenkoff
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Глава государства поручил создать в отдаленных регионах страны IT-городки, организовать конкурсы стартапов IT-образования и программных продуктов, а также усовершенствовать нормативно-правовые акты в области искусственного интеллекта.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В пятнадцати регионах Узбекистана планируют создать IT-городки. Шавкату Мирзиёеву доложено о мерах по развитию цифровых технологий в стране, расширению профильного обучения молодежи и поддержке проектов в сфере, сообщает пресс-служба президента.
В ходе презентации мер по развитию цифровых технологий в республике, отмечалось, что поручения по созданию IT-городков были даны главой государства в ходе посещения Министерства цифровых технологий 20 декабря прошлого года.
Говорилось о том, что в последние годы этот сектор показывает высокую динамику развития, растет количество занятых в нем специалистов и оказываемых услуг. В частности, если в 2017 году в Узбекистане было 147 IT-компаний, то в настоящее время их число приближается к двум тысячам. В этих компаниях высокооплачиваемой работой обеспечены 30 тысяч человек. Более 70 тысяч молодых людей занимаются IT самостоятельно.
Вместе с тем, за четыре месяца текущего года объем услуг сферы увеличился на 20%, осуществлен экспорт на сумму $200 млн, создано 5 тысяч рабочих мест. Однако в разрезе регионов основная доля IT-услуг и экспорта приходится на город Ташкент, в котором проживают 80% специалистов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезентация мер по развитию цифровых технологий и поддержке проектов сферы в Узбекистане.
Презентация мер по развитию цифровых технологий и поддержке проектов сферы в Узбекистане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Открытие IT-городков в регионах Узбекистана.
Во время презентации мер по развитию цифровых технологий в стране, было подчеркнуто, что для развития отрасли и в отдаленных регионах, планируется создать IT-городки.
Согласно проекту, городки будут организованы сначала в пятнадцати регионах — Чимбайском, Гиждуванском, Зааминском, Шараф-Рашидовском, Фаришском, Хатырчинском, Папском, Шахрисабзском, Кушрабатском, Сарыасийском, Сырдарьинском, Паркентском, Ташлакском, Тупраккалинском районах и городе Ханабаде.
Ежегодно в городках около десяти тысяч молодых людей будут бесплатно обучаться IT, иностранным языкам и другим современным профессиям.
При этом президент подчеркнул, что городки должны иметь удобное для молодежи расположение, располагать преподавателями из числа высококвалифицированных специалистов.
“В быстро меняющуюся эпоху всем сферам требуются кадры, знающие информационные технологии. В этой отрасли основным ресурсом как для услуг, так и для экспорта являются квалифицированные специалисты. IT-городки должны стать системой, которая даст молодым людям крылья и научит их современным профессиям,“ – сказал Шавкат Мирзиёев.
Организация конкурсов стартап проектов в IT-направлении.
Было подчеркнуто, что в передовых странах для развития IT-индустрии широко поддерживаются стартапы. В Узбекистане также проводятся конкурсы таких проектов. Вместе с тем следует повысить их прозрачность и выделять гранты на основе результативности проектов.
В этой связи предложено проводить конкурс по линии IT-парка среди стартапов IT-образования и программных продуктов на приз до 1 млрд сумов.
Президент подчеркнул, что участников конкурса должны оценивать престижные международные компании, как это делается в конкурсе "President Tech Award".
Усовершенствование нормативно-правовых актов в области искусственного интеллекта.
Сегодня в республике спешно продвигается работа по созданию и применению решений на основе искусственного интеллекта. Эти технологии внедряются в систему "My ID" для биометрической идентификации. К этой системе подключены 28 банков и 5 государственных организаций. Зарегистрировались более 8,2 млн пользователей.
Разрабатывается голосовой помощник на узбекском языке "Muxlisa". Планируется внедрить эту разработку в различные современные технические устройства.
“В целях вывода сферы цифровых технологий на новый уровень поставлена задача усовершенствовать нормативно-правовые акты в области искусственного интеллекта и космической деятельности“, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев на презентации мер по развитию цифровых технологий в стране и поддержке проектов в сфере.
Шавкат Мирзиёев на презентации мер по развитию цифровых технологий в стране и поддержке проектов в сфере.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На презентации также представили Единую платформу коммунальных услуг. “Система позволит потребителям осуществлять платежи за услуги восьми коммунальных организаций, собирать в одном месте и автоматические распределять данные от более чем 14 ведомств“.