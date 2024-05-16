Вузы четырех стран создадут центр исследования медицинского образования — подробности
© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/
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Межнациональный центр исследования позволит внедрить новые образовательные программы, повысить качество медицинского образования, его доступность, а также сократить дефицит кадров, уверены представители вузов-создателей данного центра.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Вузы Татарстана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана планируют открыть совместный межнациональный центр исследования медицинского образования. Предварительные договоренности были достигнуты на полях Международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum". Об этом сообщил ректор Казанского государственного медицинского университета Минздрава России (КГМУ) Алексей Созинов.
Он отметил, что в настоящее время ведется совместная работа по созданию новых образовательных программ, которые позволят повысить качество медицинского образования.
"Мы имеем возможность объединить усилия в разработке новых образовательных программ, что у нас фактически и происходит уже сейчас. Задача состоит не в том, чтобы создать что-то единое, но чтобы в каждой стране было развитие качества и доступности медицинского образования", – сказал Созинов.
Ректор КГМУ отметил, что это также позволит уменьшить дефицит врачей, который наблюдается в каждом из заявленных государств.
В свою очередь проректор по международному сотрудничеству Ташкентской медицинской академии Жахонгирхон Исраилов добавил, что вузы давно ведут взаимодействие друг с другом.
В частности, Академия и КГМУ реализуют совместные программы на уровне специалитета и клинической ординатуры. Кроме того, в рамках экономического форума были подписаны соглашения по совместной программе аспирантуры.
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© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/
По его словам, дальнейшее взаимодействие позволит исключить барьеры между странами в медицинской сфере. В частности, это касается специалистов.
"Назрела такая необходимость – работать над совместными образовательными программами, программами двойных дипломов, чтобы медицинское образование признавалось во всех странах, которые входят в Евразийский союз", – сказал проректор по стратегическому развитию НАО "Медицинский Университет Караганды" Виктор Риклефс.
Кроме того, директор центра стратегического развития и качества образования Таджикского государственного медицинского университета имени Абу Али ибни Сино Махмудзода Хайем Рузибой добавил, что новый центр при дальнейшем развитии позволит создать модель будущего врача Центральной Азии, который будет соответствовать требованиям всех государств и сообществ.
В частности, совместно подготовленные врачи смогут проводить медицинскую деятельность по стандартам халяль.
"Заболевания везде одинаковые, нужно работать с человеком. Халяль-медицина – это не только какие-то условия, но и правильное взаимодействие. В этом направлении сотрудничество между странами нам поможет, мусульманское население в наших государствах очень большое, и это нужно будет учесть при работе центра", – отметил Алексей Созинов.