https://uz.sputniknews.ru/20240516/vuzy-chetyrex-stran-sozdadut-tsentr-issledovaniya-meditsinskogo-obrazovaniya--podrobnosti-43897375.html

Вузы четырех стран создадут центр исследования медицинского образования — подробности

Вузы четырех стран создадут центр исследования медицинского образования — подробности

Sputnik Узбекистан

Межнациональный центр исследования позволит внедрить новые образовательные программы, повысить качество медицинского образования, его доступность, а также сократить дефицит кадров, уверены представители вузов-создателей данного центра.

2024-05-16T13:31+0500

2024-05-16T13:31+0500

2024-05-16T13:31+0500

узбекистан

татарстан

казахстан

образование

центральная азия

вузы

халяль

таджикистан

центральная азия

форум

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Вузы Татарстана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана планируют открыть совместный межнациональный центр исследования медицинского образования. Предварительные договоренности были достигнуты на полях Международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum". Об этом сообщил ректор Казанского государственного медицинского университета Минздрава России (КГМУ) Алексей Созинов.Он отметил, что в настоящее время ведется совместная работа по созданию новых образовательных программ, которые позволят повысить качество медицинского образования.Ректор КГМУ отметил, что это также позволит уменьшить дефицит врачей, который наблюдается в каждом из заявленных государств.В свою очередь проректор по международному сотрудничеству Ташкентской медицинской академии Жахонгирхон Исраилов добавил, что вузы давно ведут взаимодействие друг с другом.В частности, Академия и КГМУ реализуют совместные программы на уровне специалитета и клинической ординатуры. Кроме того, в рамках экономического форума были подписаны соглашения по совместной программе аспирантуры.По его словам, дальнейшее взаимодействие позволит исключить барьеры между странами в медицинской сфере. В частности, это касается специалистов.Кроме того, директор центра стратегического развития и качества образования Таджикского государственного медицинского университета имени Абу Али ибни Сино Махмудзода Хайем Рузибой добавил, что новый центр при дальнейшем развитии позволит создать модель будущего врача Центральной Азии, который будет соответствовать требованиям всех государств и сообществ. В частности, совместно подготовленные врачи смогут проводить медицинскую деятельность по стандартам халяль.

https://uz.sputniknews.ru/20240515/kazanforum-tatarstan-start-43881311.html

узбекистан

татарстан

казахстан

центральная азия

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