https://uz.sputniknews.ru/20240523/v-uzbekistane-organizuyut-klastery-kojevenno-obuvnoy-promyshlennosti-44006744.html
В Узбекистане организуют кластеры кожевенно-обувной промышленности
В Узбекистане организуют кластеры кожевенно-обувной промышленности
Sputnik Узбекистан
Президент подписал постановление о переходе на новый этап развития кожевенно-обувной, шелковой и ковровой промышленности.
2024-05-23T13:21+0500
2024-05-23T13:21+0500
2024-05-23T13:21+0500
узбекистан
указ
обувь
производство
льготы
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Узбекистане будут организованы кластеры кожевенно-обувной промышленности, что предусмотрено решением Шавката Мирзиёева. Об этом говорится на канале правовой информации министерства юстиции Узбекистана.Как отмечается, президент республики подписал указ "О мерах по выводу на новый этап развития кожевенно-обувной, шелковой и ковровой промышленности". Читайте также Узбекистан и Турция наладят совместное производство обуви — подробности. Согласно документу, за счет расширения территории, созданных в Шараф-Рашидовском и Ахангаранском районах малых зон кожевенно-обувной промышленности, будут созданы кластеры кожевенно-обувной промышленности, специализирующиеся на глубокой переработке кожи и производстве готовой продукции. Кроме того, содействующая развитию предпринимательства компания частично компенсирует расходы предпринимателей, связанные с приобретением оборудования для производства обуви и кожгалантерейных изделий.Читайте также Турецкие инвесторы хотят запустить производство обуви в Узбекистане.Вместе с тем предприятиям-производителям обуви и кожгалантереи, которые привлекли иностранные бренды в республику, будет возмещено до $30 тыс. затрат, понесенных "сорсинговыми" компаниями. Для предприятий, созданных в промышленных зонах, предусмотрен ряд налоговых льгот. Их освободят от налога за пользование водными ресурсами, а также от земельного и имущественного налогов.
https://uz.sputniknews.ru/20240519/uzbekistan-i-rostov-naladyat-sovmestnoe-proizvodstvo-obuvi--podrobnosti-43954424.html
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узбекистан кластер кожевенно-обувная промышленность производство переработка промзона обувь
узбекистан кластер кожевенно-обувная промышленность производство переработка промзона обувь
В Узбекистане организуют кластеры кожевенно-обувной промышленности
Президент подписал постановление о переходе на новый этап развития кожевенно-обувной, шелковой и ковровой промышленности.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik.
В Узбекистане будут организованы кластеры кожевенно-обувной промышленности, что предусмотрено решением Шавката Мирзиёева. Об этом говорится
на канале правовой информации министерства юстиции Узбекистана.
Как отмечается, президент республики подписал указ "О мерах по выводу на новый этап развития кожевенно-обувной, шелковой и ковровой промышленности".
Согласно документу, за счет расширения территории, созданных в Шараф-Рашидовском и Ахангаранском районах малых зон кожевенно-обувной промышленности, будут созданы кластеры кожевенно-обувной промышленности, специализирующиеся на глубокой переработке кожи и производстве готовой продукции.
"Производственные здания и сооружения, построенные на территории индустриальных зон, будут передавать предпринимателям с условием рассрочки платежа на срок до 7 лет или на условиях аренды", — говорится в тексте документа.
Кроме того, содействующая развитию предпринимательства компания частично компенсирует расходы предпринимателей, связанные с приобретением оборудования для производства обуви и кожгалантерейных изделий.
Вместе с тем предприятиям-производителям обуви и кожгалантереи, которые привлекли иностранные бренды в республику, будет возмещено до $30 тыс. затрат, понесенных "сорсинговыми" компаниями.
Для предприятий, созданных в промышленных зонах, предусмотрен ряд налоговых льгот. Их освободят от налога за пользование водными ресурсами, а также от земельного и имущественного налогов.