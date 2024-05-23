https://uz.sputniknews.ru/20240523/v-uzbekistane-organizuyut-klastery-kojevenno-obuvnoy-promyshlennosti-44006744.html

В Узбекистане организуют кластеры кожевенно-обувной промышленности

В Узбекистане организуют кластеры кожевенно-обувной промышленности

Sputnik Узбекистан

Президент подписал постановление о переходе на новый этап развития кожевенно-обувной, шелковой и ковровой промышленности.

2024-05-23T13:21+0500

2024-05-23T13:21+0500

2024-05-23T13:21+0500

узбекистан

указ

обувь

производство

льготы

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Узбекистане будут организованы кластеры кожевенно-обувной промышленности, что предусмотрено решением Шавката Мирзиёева. Об этом говорится на канале правовой информации министерства юстиции Узбекистана.Как отмечается, президент республики подписал указ "О мерах по выводу на новый этап развития кожевенно-обувной, шелковой и ковровой промышленности". Читайте также Узбекистан и Турция наладят совместное производство обуви — подробности. Согласно документу, за счет расширения территории, созданных в Шараф-Рашидовском и Ахангаранском районах малых зон кожевенно-обувной промышленности, будут созданы кластеры кожевенно-обувной промышленности, специализирующиеся на глубокой переработке кожи и производстве готовой продукции. Кроме того, содействующая развитию предпринимательства компания частично компенсирует расходы предпринимателей, связанные с приобретением оборудования для производства обуви и кожгалантерейных изделий.Читайте также Турецкие инвесторы хотят запустить производство обуви в Узбекистане.Вместе с тем предприятиям-производителям обуви и кожгалантереи, которые привлекли иностранные бренды в республику, будет возмещено до $30 тыс. затрат, понесенных "сорсинговыми" компаниями. Для предприятий, созданных в промышленных зонах, предусмотрен ряд налоговых льгот. Их освободят от налога за пользование водными ресурсами, а также от земельного и имущественного налогов.

https://uz.sputniknews.ru/20240519/uzbekistan-i-rostov-naladyat-sovmestnoe-proizvodstvo-obuvi--podrobnosti-43954424.html

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