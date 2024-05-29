https://uz.sputniknews.ru/20240529/putin-gosvizit-uzbekistan-zaversheniye-44123145.html

Путин завершил государственный визит в Узбекистан

Путин завершил государственный визит в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

В международном аэропорту Ташкента главу РФ проводил Шавкат Мирзиёев

2024-05-29T09:41+0500

2024-05-29T09:41+0500

2024-05-29T09:59+0500

государственный визит путина в узбекистан - 2024

политика

узбекистан

россия

владимир путин

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан, сообщает пресс-служба главы республики.Песков рассказал, почему Путин задержался в УзбекистанеРоссийского лидера проводил его узбекский коллега.Напомним, что президент РФ 26-28 мая по приглашению лидера Узбекистана находился в республике с государственным визитом.Программа визита включала целый ряд совместных мероприятий.Главы двух государств посетили комплекс "Янги Узбекистон", где лидер России возложил венок к Монументу Независимости.Также состоялись переговоры на высшем уровне в узком и расширенном форматах, в ходе которых президенты детально обсудили весь спектр актуальных вопросов двусторонней повестки, заслушали доклады членов делегаций по ключевым направлениям, обменялись мнениями по международной и региональной проблематике.Включала ли повестка переговоров Мирзиёева и Путина тему Украины — комментарий КремляМирзиёев и Путин подписали Совместное заявление, состоялся обмен межправительственными и межведомственными документами.В сопровождении Шавката Мирзиёева Владимир Путин посетил Парк Победы, возложил цветы к подножию монумента "Ода стойкости" и ознакомился с экспозицией музея, повествующей о вкладе Узбекистана в Победу во Второй мировой войне.Под председательством президентов прошло первое заседание Совета регионов двух стран, в ходе которого обозначили приоритеты дальнейшего укрепления межрегионального диалога и наполнения его новым практическим содержанием.

https://uz.sputniknews.ru/20240528/putin-gosvizit-uzbekistan-press-konferentsiya-itogi-44120407.html

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