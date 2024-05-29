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Президент РФ В. Путин провел встречи на полях саммита ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2024
Государственный визит Путина в Узбекистан - 2024
Президент России Владимир Путин по приглашению главы Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл в республику с двухдневным визитом с наивысшим статусом из возможных – государственным
https://uz.sputniknews.ru/20240529/putin-gosvizit-uzbekistan-zaversheniye-44123145.html
Путин завершил государственный визит в Узбекистан
Путин завершил государственный визит в Узбекистан
Sputnik Узбекистан
В международном аэропорту Ташкента главу РФ проводил Шавкат Мирзиёев
2024-05-29T09:41+0500
2024-05-29T09:59+0500
государственный визит путина в узбекистан - 2024
политика
узбекистан
россия
владимир путин
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан, сообщает пресс-служба главы республики.Песков рассказал, почему Путин задержался в УзбекистанеРоссийского лидера проводил его узбекский коллега.Напомним, что президент РФ 26-28 мая по приглашению лидера Узбекистана находился в республике с государственным визитом.Программа визита включала целый ряд совместных мероприятий.Главы двух государств посетили комплекс "Янги Узбекистон", где лидер России возложил венок к Монументу Независимости.Также состоялись переговоры на высшем уровне в узком и расширенном форматах, в ходе которых президенты детально обсудили весь спектр актуальных вопросов двусторонней повестки, заслушали доклады членов делегаций по ключевым направлениям, обменялись мнениями по международной и региональной проблематике.Включала ли повестка переговоров Мирзиёева и Путина тему Украины — комментарий КремляМирзиёев и Путин подписали Совместное заявление, состоялся обмен межправительственными и межведомственными документами.В сопровождении Шавката Мирзиёева Владимир Путин посетил Парк Победы, возложил цветы к подножию монумента "Ода стойкости" и ознакомился с экспозицией музея, повествующей о вкладе Узбекистана в Победу во Второй мировой войне.Под председательством президентов прошло первое заседание Совета регионов двух стран, в ходе которого обозначили приоритеты дальнейшего укрепления межрегионального диалога и наполнения его новым практическим содержанием.
https://uz.sputniknews.ru/20240528/putin-gosvizit-uzbekistan-press-konferentsiya-itogi-44120407.html
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владимир путин государственный визит узбекистан завершение
владимир путин государственный визит узбекистан завершение

Путин завершил государственный визит в Узбекистан

09:41 29.05.2024 (обновлено: 09:59 29.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВладимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В международном аэропорту Ташкента главу РФ проводил Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан, сообщает пресс-служба главы республики.
Песков рассказал, почему Путин задержался в Узбекистане
Российского лидера проводил его узбекский коллега.
"В международном аэропорту Ташкента Президента Владимира Путина проводил Президент Шавкат Мирзиёев. Главы государств тепло попрощались друг с другом", — говорится в сообщении.
Напомним, что президент РФ 26-28 мая по приглашению лидера Узбекистана находился в республике с государственным визитом.
Программа визита включала целый ряд совместных мероприятий.
Главы двух государств посетили комплекс "Янги Узбекистон", где лидер России возложил венок к Монументу Независимости.
Также состоялись переговоры на высшем уровне в узком и расширенном форматах, в ходе которых президенты детально обсудили весь спектр актуальных вопросов двусторонней повестки, заслушали доклады членов делегаций по ключевым направлениям, обменялись мнениями по международной и региональной проблематике.
Включала ли повестка переговоров Мирзиёева и Путина тему Украины — комментарий Кремля
Мирзиёев и Путин подписали Совместное заявление, состоялся обмен межправительственными и межведомственными документами.
В сопровождении Шавката Мирзиёева Владимир Путин посетил Парк Победы, возложил цветы к подножию монумента "Ода стойкости" и ознакомился с экспозицией музея, повествующей о вкладе Узбекистана в Победу во Второй мировой войне.
Под председательством президентов прошло первое заседание Совета регионов двух стран, в ходе которого обозначили приоритеты дальнейшего укрепления межрегионального диалога и наполнения его новым практическим содержанием.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВладимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан - Sputnik Узбекистан
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
© Пресс-служба президента УзбекистанаВладимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан - Sputnik Узбекистан
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
© Пресс-служба президента УзбекистанаВладимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
© Пресс-служба президента УзбекистанаВладимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ международном аэропорту Ташкента Владимира Путина проводил Шавкат Мирзиёев
В международном аэропорту Ташкента Владимира Путина проводил Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту Ташкента Владимира Путина проводил Шавкат Мирзиёев
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту Ташкента Владимира Путина проводил Шавкат Мирзиёев
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