Путин завершил государственный визит в Узбекистан
09:41 29.05.2024 (обновлено: 09:59 29.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВладимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В международном аэропорту Ташкента главу РФ проводил Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан, сообщает пресс-служба главы республики.
Российского лидера проводил его узбекский коллега.
"В международном аэропорту Ташкента Президента Владимира Путина проводил Президент Шавкат Мирзиёев. Главы государств тепло попрощались друг с другом", — говорится в сообщении.
Напомним, что президент РФ 26-28 мая по приглашению лидера Узбекистана находился в республике с государственным визитом.
Программа визита включала целый ряд совместных мероприятий.
Главы двух государств посетили комплекс "Янги Узбекистон", где лидер России возложил венок к Монументу Независимости.
Также состоялись переговоры на высшем уровне в узком и расширенном форматах, в ходе которых президенты детально обсудили весь спектр актуальных вопросов двусторонней повестки, заслушали доклады членов делегаций по ключевым направлениям, обменялись мнениями по международной и региональной проблематике.
Мирзиёев и Путин подписали Совместное заявление, состоялся обмен межправительственными и межведомственными документами.
В сопровождении Шавката Мирзиёева Владимир Путин посетил Парк Победы, возложил цветы к подножию монумента "Ода стойкости" и ознакомился с экспозицией музея, повествующей о вкладе Узбекистана в Победу во Второй мировой войне.
Под председательством президентов прошло первое заседание Совета регионов двух стран, в ходе которого обозначили приоритеты дальнейшего укрепления межрегионального диалога и наполнения его новым практическим содержанием.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВладимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
© Пресс-служба президента УзбекистанаВладимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
© Пресс-служба президента УзбекистанаВладимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
© Пресс-служба президента УзбекистанаВладимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ международном аэропорту Ташкента Владимира Путина проводил Шавкат Мирзиёев
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© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту Ташкента Владимира Путина проводил Шавкат Мирзиёев
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту Ташкента Владимира Путина проводил Шавкат Мирзиёев