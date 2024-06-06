https://uz.sputniknews.ru/20240606/putin-uzbekistan-gosvizit-mneniye-44249818.html

Такого формата у нас пока ни с кем не складывалось — Путин о визите в Узбекистан

Такого формата у нас пока ни с кем не складывалось — Путин о визите в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

Глава РФ ответил на вопросы главредов международных информационных агентств

2024-06-06T10:35+0500

2024-06-06T10:35+0500

2024-06-06T12:13+0500

государственный визит путина в узбекистан - 2024

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Визит в Узбекистан был очень основательным, плодотворным, результативным. Такого формата, пожалуй, у нас пока ни с кем не складывалось, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2024. Глава РФ напомнил, что по приглашению узбекского коллеги в республику приехала большая правительственная делегация из России, и одновременно прошла встреча руководителей регионов.С кем из глав российских регионов встретился премьер-министр УзбекистанаНапомним, что президент РФ 26 – 28 мая по приглашению лидера Узбекистана находился в республике с государственным визитом.Песков рассказал, почему Путин задержался в УзбекистанеПрограмма визита включала целый ряд совместных мероприятий.Главы двух государств посетили комплекс "Янги Узбекистон", где лидер России возложил венок к Монументу Независимости.Также состоялись переговоры на высшем уровне в узком и расширенном форматах, в ходе которых президенты детально обсудили весь спектр актуальных вопросов двусторонней повестки, заслушали доклады членов делегаций по ключевым направлениям, обменялись мнениями по международной и региональной проблематике.Мирзиёев и Путин подписали Совместное заявление, состоялся обмен межправительственными и межведомственными документами.В сопровождении Шавката Мирзиёева Владимир Путин посетил Парк Победы, возложил цветы к подножию монумента "Ода стойкости" и ознакомился с экспозицией музея, повествующей о вкладе Узбекистана в Победу во Второй мировой войне.Под председательством президентов прошло первое заседание Совета регионов двух стран, в ходе которого обозначили приоритеты дальнейшего укрепления межрегионального диалога и наполнения его новым практическим содержанием.

https://uz.sputniknews.ru/20240606/putin-blagodarnost-uzbekistan-politika-ukraina-44247456.html

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