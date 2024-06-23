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https://uz.sputniknews.ru/20240623/uzbekistan-inostrannye-turisty-statistika-44485861.html
В 2024 году Узбекистан стали чаще посещать туристы – статистика
В 2024 году Узбекистан стали чаще посещать туристы – статистика
Sputnik Узбекистан
Поток иностранных туристов в страну за последние пять месяцев увеличился на 9,6% и превысил 2,8 млн к аналогичному периоду 2023 года.
2024-06-23T13:51+0500
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В январе-мае 2024 года в Узбекистан с туристической целью въехало 2 837,4 тысячи иностранных граждан. Такие данные приводит Агентство статистики республики.Как отмечается, количество иностранцев посетивших страну с туристическими целями увеличилось на 248,2 тысячи человек или на 9,6 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.Согласно информации, в январе-мае текущего года в Узбекистан чаще всего приезжали граждане соседних республик — Таджикистана и Кыргызстана. Оттуда прибыло более половины (1,745 млн) всех туристов, посетивших страну в течение 5 месяцев.Читайте также В Узбекистане может появиться Фонд развития туристской инфраструктуры.Популярным туристическим направлением Узбекистан был и для путешественников из Казахстана и России. В республике в начале года побывали почти 500 тысяч казахстанцев и около 290 тысяч россиян.Читайте также Председательство в ОИС в сфере туризма передали Узбекистану.В Агентстве подсчитали точное число иностранных граждан, въехавших в республику в качестве туристов в январе-мае 2024 года:
https://uz.sputniknews.ru/20240615/rossiya-uzbekistan-namereniye-uvelicheniye-turpotok-2024-god-million-turist-44387113.html
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узбекистан туризм туристы таджикистан кыргызстан казахстан россия

В 2024 году Узбекистан стали чаще посещать туристы – статистика

13:51 23.06.2024 (обновлено: 13:57 23.06.2024)
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинарет Калян в Бухаре
Минарет Калян в Бухаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2024
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Поток иностранных туристов в страну за последние пять месяцев увеличился на 9,6% и превысил 2,8 млн к аналогичному периоду 2023 года.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В январе-мае 2024 года в Узбекистан с туристической целью въехало 2 837,4 тысячи иностранных граждан. Такие данные приводит Агентство статистики республики.
Как отмечается, количество иностранцев посетивших страну с туристическими целями увеличилось на 248,2 тысячи человек или на 9,6 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Согласно информации, в январе-мае текущего года в Узбекистан чаще всего приезжали граждане соседних республик — Таджикистана и Кыргызстана. Оттуда прибыло более половины (1,745 млн) всех туристов, посетивших страну в течение 5 месяцев.
Читайте также В Узбекистане может появиться Фонд развития туристской инфраструктуры.
Популярным туристическим направлением Узбекистан был и для путешественников из Казахстана и России. В республике в начале года побывали почти 500 тысяч казахстанцев и около 290 тысяч россиян.
Читайте также Председательство в ОИС в сфере туризма передали Узбекистану.
В Агентстве подсчитали точное число иностранных граждан, въехавших в республику в качестве туристов в январе-мае 2024 года:
Таджикистан – 871,5 тысячи человек;
Кыргызстан – 857 тысячи человек;
Казахстан – 498,2 тысячи человек;
Россия – 289,6 тысячи человек;
Туркменистан – 53,8 тысячи человек;
Турция – 42,1 тысячи человек;
Индия – 23,2 тысячи человек;
Китай – 22,8 тысячи человек;
Италия – 15,3 тысячи человек;
Южная Корея – 15,1 тысячи человек;
Другие страны – 148,7 тысячи человек.
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