В 2024 году Узбекистан стали чаще посещать туристы – статистика
13:51 23.06.2024 (обновлено: 13:57 23.06.2024)
© Sputnik / Сергей Пятаков/
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Поток иностранных туристов в страну за последние пять месяцев увеличился на 9,6% и превысил 2,8 млн к аналогичному периоду 2023 года.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В январе-мае 2024 года в Узбекистан с туристической целью въехало 2 837,4 тысячи иностранных граждан. Такие данные приводит Агентство статистики республики.
Как отмечается, количество иностранцев посетивших страну с туристическими целями увеличилось на 248,2 тысячи человек или на 9,6 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Согласно информации, в январе-мае текущего года в Узбекистан чаще всего приезжали граждане соседних республик — Таджикистана и Кыргызстана. Оттуда прибыло более половины (1,745 млн) всех туристов, посетивших страну в течение 5 месяцев.
Популярным туристическим направлением Узбекистан был и для путешественников из Казахстана и России. В республике в начале года побывали почти 500 тысяч казахстанцев и около 290 тысяч россиян.
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В Агентстве подсчитали точное число иностранных граждан, въехавших в республику в качестве туристов в январе-мае 2024 года:
Таджикистан – 871,5 тысячи человек;
Кыргызстан – 857 тысячи человек;
Казахстан – 498,2 тысячи человек;
Россия – 289,6 тысячи человек;
Туркменистан – 53,8 тысячи человек;
Турция – 42,1 тысячи человек;
Индия – 23,2 тысячи человек;
Китай – 22,8 тысячи человек;
Италия – 15,3 тысячи человек;
Южная Корея – 15,1 тысячи человек;
Другие страны – 148,7 тысячи человек.