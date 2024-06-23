https://uz.sputniknews.ru/20240623/uzbekistan-inostrannye-turisty-statistika-44485861.html

В 2024 году Узбекистан стали чаще посещать туристы – статистика

В 2024 году Узбекистан стали чаще посещать туристы – статистика

Sputnik Узбекистан

Поток иностранных туристов в страну за последние пять месяцев увеличился на 9,6% и превысил 2,8 млн к аналогичному периоду 2023 года.

2024-06-23T13:51+0500

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В январе-мае 2024 года в Узбекистан с туристической целью въехало 2 837,4 тысячи иностранных граждан. Такие данные приводит Агентство статистики республики.Как отмечается, количество иностранцев посетивших страну с туристическими целями увеличилось на 248,2 тысячи человек или на 9,6 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.Согласно информации, в январе-мае текущего года в Узбекистан чаще всего приезжали граждане соседних республик — Таджикистана и Кыргызстана. Оттуда прибыло более половины (1,745 млн) всех туристов, посетивших страну в течение 5 месяцев.Читайте также В Узбекистане может появиться Фонд развития туристской инфраструктуры.Популярным туристическим направлением Узбекистан был и для путешественников из Казахстана и России. В республике в начале года побывали почти 500 тысяч казахстанцев и около 290 тысяч россиян.Читайте также Председательство в ОИС в сфере туризма передали Узбекистану.В Агентстве подсчитали точное число иностранных граждан, въехавших в республику в качестве туристов в январе-мае 2024 года:

https://uz.sputniknews.ru/20240615/rossiya-uzbekistan-namereniye-uvelicheniye-turpotok-2024-god-million-turist-44387113.html

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