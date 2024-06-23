https://uz.sputniknews.ru/20240623/vladimir-putin-vizit-kndr-vetnam-razozlil-ssha-44486482.html

Владимир Путин визитом в КНДР и Вьетнам разозлил США – СМИ

Владимир Путин визитом в КНДР и Вьетнам разозлил США – СМИ

Sputnik Узбекистан

Визит президента России в Северную Корею и Вьетнам реализовал худшие опасения, считает посол США Эмануэль.

2024-06-23T14:32+0500

2024-06-23T14:32+0500

2024-06-23T14:32+0500

россия

владимир путин

кндр

вьетнам

визит

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам "разозлил" США, пишет газета New York Times. Об этом сообщает РИА Новости.Как заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль, турне российского лидера реализовало худшие опасения Соединенных Штатов.Он также подчеркнул, что Вьетнам имеет все большее значение не только для США, но и для Китая, поскольку обе страны соперничают за влияние над ним.Читайте также Ким Чен Ын вручил Путину высшую госнаграду КНДР.Издание отмечает, что "дерзкий" визит Путина сулит Вашингтону еще больше потенциальных угроз в азиатском регионе помимо ситуации вокруг Тайваня и обострений в Южно-Китайском море.По мнению посла, глава российский лидер своей поездкой прямо заявил США, что Москва намерена стать "главным организатором" государств, которые не контролируются Вашингтоном.Читайте также Путин подвел итоги госвизитов в КНДР и Вьетнам.Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам "посадили американцев в лужу", продемонстрировав провал политики диктата и санкций.Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал визиты российского лидера в КНДР и Вьетнам результативными, отметив, что повестка была очень насыщенной.

https://uz.sputniknews.ru/20240619/gosvizit-putina-kndr-dokumenty-zayavleniya-44437700.html

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