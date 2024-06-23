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Владимир Путин визитом в КНДР и Вьетнам разозлил США – СМИ
Владимир Путин визитом в КНДР и Вьетнам разозлил США – СМИ
Sputnik Узбекистан
Визит президента России в Северную Корею и Вьетнам реализовал худшие опасения, считает посол США Эмануэль.
2024-06-23T14:32+0500
2024-06-23T14:32+0500
россия
владимир путин
кндр
вьетнам
визит
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам "разозлил" США, пишет газета New York Times. Об этом сообщает РИА Новости.Как заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль, турне российского лидера реализовало худшие опасения Соединенных Штатов.Он также подчеркнул, что Вьетнам имеет все большее значение не только для США, но и для Китая, поскольку обе страны соперничают за влияние над ним.Читайте также Ким Чен Ын вручил Путину высшую госнаграду КНДР.Издание отмечает, что "дерзкий" визит Путина сулит Вашингтону еще больше потенциальных угроз в азиатском регионе помимо ситуации вокруг Тайваня и обострений в Южно-Китайском море.По мнению посла, глава российский лидер своей поездкой прямо заявил США, что Москва намерена стать "главным организатором" государств, которые не контролируются Вашингтоном.Читайте также Путин подвел итоги госвизитов в КНДР и Вьетнам.Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам "посадили американцев в лужу", продемонстрировав провал политики диктата и санкций.Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал визиты российского лидера в КНДР и Вьетнам результативными, отметив, что повестка была очень насыщенной.
https://uz.sputniknews.ru/20240619/gosvizit-putina-kndr-dokumenty-zayavleniya-44437700.html
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россия северная корея вьетнам сша визит путин ким чен ын посол
россия северная корея вьетнам сша визит путин ким чен ын посол

Владимир Путин визитом в КНДР и Вьетнам разозлил США – СМИ

14:32 23.06.2024
© POOL / Перейти в фотобанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2024
© POOL
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Визит президента России в Северную Корею и Вьетнам реализовал худшие опасения Вашингтона, считает посол США Эмануэль.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам "разозлил" США, пишет газета New York Times. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль, турне российского лидера реализовало худшие опасения Соединенных Штатов.

"Четыре дня в Азии. Это все, что было нужно президенту России Владимиру Путину, чтобы разозлить Вашингтон", – написал автор.

Он также подчеркнул, что Вьетнам имеет все большее значение не только для США, но и для Китая, поскольку обе страны соперничают за влияние над ним.
Читайте также Ким Чен Ын вручил Путину высшую госнаграду КНДР.
Издание отмечает, что "дерзкий" визит Путина сулит Вашингтону еще больше потенциальных угроз в азиатском регионе помимо ситуации вокруг Тайваня и обострений в Южно-Китайском море.
"Ваши худшие опасения сбываются", – приводит газета слова Рама Эмануэля.
По мнению посла, глава российский лидер своей поездкой прямо заявил США, что Москва намерена стать "главным организатором" государств, которые не контролируются Вашингтоном.
Читайте также Путин подвел итоги госвизитов в КНДР и Вьетнам.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам "посадили американцев в лужу", продемонстрировав провал политики диктата и санкций.
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал визиты российского лидера в КНДР и Вьетнам результативными, отметив, что повестка была очень насыщенной.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2024
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