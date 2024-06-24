https://uz.sputniknews.ru/20240624/prezidenty-uzbekistan-mongoliya-vstrecha-biznesmeny-44509639.html

Мирзиёев пообещал монгольскому бизнесу условия для комфортной деятельности

Мирзиёев пообещал монгольскому бизнесу условия для комфортной деятельности

Sputnik Узбекистан

В рамках госвизита главы Монголии в Узбекистане прошла встреча с представителями деловых кругов двух стран. 24.06.2024, Sputnik Узбекистан

2024-06-24T18:00+0500

2024-06-24T18:00+0500

2024-06-24T18:07+0500

политика

экономика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

президент

монголия

встреча

бизнесмены

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев высказал готовность создать необходимые условия для комфортной деятельности монгольских деловых кругов в Узбекистане, сообщает пресс-служба главы республики. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями деловых кругов двух стран, которую провел вместе с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Говоря о прошедших ранее переговорах с монгольским коллегой, Шавкат Мирзиёев рассказал о намерении обеих стран увеличить в десятки раз объемы взаимной торговли в ближайшие годы, прежде всего за счет расширения номенклатуры и объемов взаимных поставок востребованной продукции. Какие документы подписали по итогам узбекско-монгольских переговоров — переченьРечь идет об экспорте в Монголию продовольствия, удобрений, лекарств, бытовой техники, пластмасс и резины, строительных материалов, готового текстиля и обуви, а также наращивании в обратном направлении поставок мяса и мясных изделий, кожи, шерсти и другой готовой продукции. Президенты анонсировали открытие в ближайшее время торговых домов в Монголии и Узбекистане и проведение промышленных выставок в столицах двух стран. Как отмечалось, дополнительным импульсом станет достигнутая договоренность о подготовке Соглашения о преференциальной торговле отдельными видами товаров и предложений по облегчению доступа на рынки. Глава Узбекистана уделил особое внимание развитию промышленной кооперации с монгольскими компаниями. Стороны подтвердили готовность к активной поддержке частных бизнес-инициатив предпринимателей. В целях поддержки проектов промышленной кооперации до конца года примут основные соглашения о взаимной защите инвестиций и принципах налогообложения. Лидеры приветствовали учреждение совместного Делового совета, наметив планы по проведению его первого заседания в ближайшее время для генерации новых бизнес-инициатив. В ходе визита президента Монголии в Узбекистан подписаны соглашения о воздушном сообщении и международных автомобильных перевозках, что создает хорошую основу для налаживания прямого авиасообщения между странами и активизации деловых обменов. Министрам транспорта поручили подготовить предложения по снижению стоимости транспортировки грузов. В свою очередь президент Монголии призвал представителей бизнеса к активному взаимодействию и достижению конкретных договоренностей по новым проектам. В ходе обмена мнениями представители монгольского бизнеса высоко оценили практическую значимость осуществляемых в Узбекистане реформ, направленных на создание в республике комфортного инвестиционного и бизнес-климата и озвучили конкретные предложения по реализации совместных проектов в приоритетных отраслях экономики.Напомним, что президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23 – 26 июня находится в республике с госвизитом, в рамках которого он посетит Хиву, где ознакомится с богатым культурно-историческим наследием узбекского народа.

https://uz.sputniknews.ru/20240624/uzbekistan-mongoliya-prezidenty-peregovory-44502218.html

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политика, экономика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, президент, монголия, встреча, бизнесмены