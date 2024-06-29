https://uz.sputniknews.ru/20240629/shavkat-mirziyoyev-turtsiya-kompaniya-modernizatsiya-ekonomika-44580929.html

Шавкат Мирзиёев и главы турецких компаний обсудили модернизацию экономики

Шавкат Мирзиёев и главы турецких компаний обсудили модернизацию экономики

Sputnik Узбекистан

Турецкая сторона представила планы по реализации перспективных проектов, в том числе по строительству дорожной инфраструктуры и созданию мощностей "зеленой" энергетики

2024-06-29T09:52+0500

2024-06-29T09:52+0500

2024-06-29T09:58+0500

узбекистан

турция

экономика

сотрудничество

компания

проект

развитие

модернизация

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию турецких компаний "Cengiz Holding" и "Kalyon Holding" во главе с их председателями Мехметом Ченгизом и Джемалем Калёнджу, сообщает пресс-служба главы государства.Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества, в том числе реализации совместных проектов по развитию и модернизации отраслей экономики РУз.Компании представили планы по реализации перспективных проектов.Следует отметить, что с участием "Cengiz Holding" в Узбекистане успешно завершили два проекта – введены в эксплуатацию современные электростанции в Ташкентской и Сырдарьинской областях общей мощностью 460 мегаватт. Продолжается строительство еще одной электростанции в Джизакской области мощностью свыше 500 мегаватт.В ходе встречи также с удовлетворением отметили итоги заседания узбекско-турецкого Делового совета, состоявшегося в ходе недавнего визита президента Узбекистана в Анкару. Подчеркнули необходимость ускоренной реализации достигнутых договоренностей.

https://uz.sputniknews.ru/20240628/mirziyoyev-novyye-mery-podderjka-molodej-44578623.html

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