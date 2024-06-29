https://uz.sputniknews.ru/20240629/shavkat-mirziyoyev-turtsiya-kompaniya-modernizatsiya-ekonomika-44580929.html
Шавкат Мирзиёев и главы турецких компаний обсудили модернизацию экономики
Шавкат Мирзиёев и главы турецких компаний обсудили модернизацию экономики
Sputnik Узбекистан
Турецкая сторона представила планы по реализации перспективных проектов, в том числе по строительству дорожной инфраструктуры и созданию мощностей "зеленой" энергетики
2024-06-29T09:52+0500
2024-06-29T09:52+0500
2024-06-29T09:58+0500
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шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию турецких компаний "Cengiz Holding" и "Kalyon Holding" во главе с их председателями Мехметом Ченгизом и Джемалем Калёнджу, сообщает пресс-служба главы государства.Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества, в том числе реализации совместных проектов по развитию и модернизации отраслей экономики РУз.Компании представили планы по реализации перспективных проектов.Следует отметить, что с участием "Cengiz Holding" в Узбекистане успешно завершили два проекта – введены в эксплуатацию современные электростанции в Ташкентской и Сырдарьинской областях общей мощностью 460 мегаватт. Продолжается строительство еще одной электростанции в Джизакской области мощностью свыше 500 мегаватт.В ходе встречи также с удовлетворением отметили итоги заседания узбекско-турецкого Делового совета, состоявшегося в ходе недавнего визита президента Узбекистана в Анкару. Подчеркнули необходимость ускоренной реализации достигнутых договоренностей.
https://uz.sputniknews.ru/20240628/mirziyoyev-novyye-mery-podderjka-molodej-44578623.html
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шавкат мирзиёев глава турецкая компания турция план реализация перспектива проект строительство дорога инфраструктура создание мощность энергетика
шавкат мирзиёев глава турецкая компания турция план реализация перспектива проект строительство дорога инфраструктура создание мощность энергетика
Шавкат Мирзиёев и главы турецких компаний обсудили модернизацию экономики
09:52 29.06.2024 (обновлено: 09:58 29.06.2024)
Турецкая сторона представила планы по реализации перспективных проектов, в том числе по строительству дорожной инфраструктуры и созданию мощностей "зеленой" энергетики.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев принял делегацию турецких компаний "Cengiz Holding" и "Kalyon Holding" во главе с их председателями Мехметом Ченгизом и Джемалем Калёнджу, сообщает пресс-служба
главы государства.
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества, в том числе реализации совместных проектов по развитию и модернизации отраслей экономики РУз.
Компании представили планы по реализации перспективных проектов.
"В их числе – модернизация и строительство дорожной инфраструктуры, создание мощностей "зеленой" энергетики, совместное проведение геологических изысканий и освоение перспективных месторождений", – говорится в сообщении.
Следует отметить, что с участием "Cengiz Holding" в Узбекистане успешно завершили два проекта – введены в эксплуатацию современные электростанции в Ташкентской и Сырдарьинской областях общей мощностью 460 мегаватт. Продолжается строительство еще одной электростанции в Джизакской области мощностью свыше 500 мегаватт.
В ходе встречи также с удовлетворением отметили итоги заседания узбекско-турецкого Делового совета, состоявшегося в ходе недавнего визита
президента Узбекистана в Анкару. Подчеркнули необходимость ускоренной реализации достигнутых договоренностей.