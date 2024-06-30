https://uz.sputniknews.ru/20240630/krupnaya-vengerskaya-farmkompaniya-xochet-rasshirit-svoyu-deyatelnost-uzbekistane-44602806.html
Крупная Венгерская фармкомпания хочет расширить свою деятельность в Узбекистане
Крупная Венгерская фармкомпания хочет расширить свою деятельность в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
В рамках расширения сотрудничества в сфере, делегация Узбекистана посетит Венгрию и ознакомится с деятельностью крупной фармацевтической компании.
2024-06-30T18:19+0500
2024-06-30T18:19+0500
2024-06-30T18:28+0500
узбекистан
венгрия
фармацевтика
сотрудничество
экономика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1f/33395898_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_44ec2127791875daace1344f4f8ab677.jpg
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Одна из ведущих венгерских фармацевтических компаний намерена расширить свою деятельность в Узбекистане, сообщает ИА "Дунё".Посол Узбекистана в Венгрии Ойбек Шахавдинов встретился с заместителем генерального директора, коммерческим директором фармацевтической компании "Эгис" Чабой Пацом.На встрече отмечалось, что "Эгис" довольно активно сотрудничает с Узбекистаном в сфере реализации лекарственных средств.Читайте также В Узбекистане заработает система фармакологического надзора – цель и задачи.Подчеркнуто, что рынок Узбекистана в настоящее время имеет стратегическое значение, и увеличение присутствия в стране является приоритетом компании.По итогам встречи стороны договорились обсудить вопрос налаживания производства лекарственных средств в Узбекистане, обмена специалистами, организации практики для узбекских специалистов и визита узбекской делегации для ознакомления с деятельностью компании и налаживания сотрудничества.В Узбекистане в этом году планируется произвести продукции фармацевтической отрасли на $400 млн, а экспорт увеличить до $200 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20240608/uzbekistan-vengriya-vzaimnyy-turizm-44303306.html
узбекистан
венгрия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1f/33395898_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4a105bdd19fd8d5ded4722845f4b25d5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан венгрия фармацевтика сотрудничество фармкомпания производство
узбекистан венгрия фармацевтика сотрудничество фармкомпания производство
Крупная Венгерская фармкомпания хочет расширить свою деятельность в Узбекистане
18:19 30.06.2024 (обновлено: 18:28 30.06.2024)
В рамках расширения сотрудничества в сфере, делегация Узбекистана посетит Венгрию и ознакомится с деятельностью крупной фармацевтической компании.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Одна из ведущих венгерских фармацевтических компаний намерена расширить свою деятельность в Узбекистане, сообщает ИА "Дунё".
Посол Узбекистана в Венгрии Ойбек Шахавдинов встретился с заместителем генерального директора, коммерческим директором фармацевтической компании "Эгис" Чабой Пацом.
На встрече отмечалось, что "Эгис" довольно активно сотрудничает с Узбекистаном в сфере реализации лекарственных средств.
Подчеркнуто, что рынок Узбекистана в настоящее время имеет стратегическое значение, и увеличение присутствия в стране является приоритетом компании.
“Выражена заинтересованность в налаживании производства определенных видов лекарственных средств из линейки компании, а также готовность рассмотреть возможность прохождения трудовой практики на производствах компании для узбекских специалистов и студентов фармотрасли”, – говорится в сообщении.
По итогам встречи стороны договорились обсудить вопрос налаживания производства лекарственных средств в Узбекистане, обмена специалистами, организации практики для узбекских специалистов и визита узбекской делегации для ознакомления с деятельностью компании и налаживания сотрудничества.
В Узбекистане в этом году планируется произвести продукции фармацевтической отрасли на $400 млн, а экспорт увеличить до $200 млн.