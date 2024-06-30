https://uz.sputniknews.ru/20240630/krupnaya-vengerskaya-farmkompaniya-xochet-rasshirit-svoyu-deyatelnost-uzbekistane-44602806.html

Крупная Венгерская фармкомпания хочет расширить свою деятельность в Узбекистане

Крупная Венгерская фармкомпания хочет расширить свою деятельность в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

В рамках расширения сотрудничества в сфере, делегация Узбекистана посетит Венгрию и ознакомится с деятельностью крупной фармацевтической компании.

2024-06-30T18:19+0500

2024-06-30T18:19+0500

2024-06-30T18:28+0500

узбекистан

венгрия

фармацевтика

сотрудничество

экономика

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Одна из ведущих венгерских фармацевтических компаний намерена расширить свою деятельность в Узбекистане, сообщает ИА "Дунё".Посол Узбекистана в Венгрии Ойбек Шахавдинов встретился с заместителем генерального директора, коммерческим директором фармацевтической компании "Эгис" Чабой Пацом.На встрече отмечалось, что "Эгис" довольно активно сотрудничает с Узбекистаном в сфере реализации лекарственных средств.Читайте также В Узбекистане заработает система фармакологического надзора – цель и задачи.Подчеркнуто, что рынок Узбекистана в настоящее время имеет стратегическое значение, и увеличение присутствия в стране является приоритетом компании.По итогам встречи стороны договорились обсудить вопрос налаживания производства лекарственных средств в Узбекистане, обмена специалистами, организации практики для узбекских специалистов и визита узбекской делегации для ознакомления с деятельностью компании и налаживания сотрудничества.В Узбекистане в этом году планируется произвести продукции фармацевтической отрасли на $400 млн, а экспорт увеличить до $200 млн.

https://uz.sputniknews.ru/20240608/uzbekistan-vengriya-vzaimnyy-turizm-44303306.html

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