Новые проекты, рабочие места, инвестиции — какие изменения ожидают Фергану
15:44 11.07.2024 (обновлено: 17:26 11.07.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Фергане запланированы инвестиционные проекты на 7 миллиардов долларов
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана находится с рабочей поездкой в Ферганской области для ознакомления с развитием промышленности и инфраструктуры региона, созидательной работой в махаллях, а также запуска новых крупных проектов.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с новыми инвестпроектами, которые планируют реализовать в Ферганской области, сообщает пресс-служба президента.
Как отмечалось, за последние семь лет в регион привлекли инвестиции почти на 77 трлн сумов. В результате создали 116 тыс. рабочих мест и экспортный потенциал в $4,5 млрд.
В этом году здесь реализуют более тысячи проектов на $1,3 млрд.
"Сейчас иностранными инвесторами и местными предпринимателями сформированы 132 проекта на сумму свыше 7 миллиардов долларов. Из них 25 проектов на сумму 2,1 миллиарда долларов были представлены главе государства", — говорится в сообщении.
В проекты инвестируют компании из Австрии, США, Китая, России, Турции, Германии, Саудовской Аравии, Кувейта, Японии и Азербайджана. Они охватывают текстильную, пищевую, медицинскую, электротехническую промышленность, производство строительных материалов, сферу услуг и другие отрасли.
"Так, в Учкуприкском районе совместно с китайскими инвесторами будет реализован проект по производству керамических плит стоимостью 50 миллионов долларов. В результате будет создано 500 новых рабочих мест. В Кувинском районе совместно с саудовскими инвесторами будет налажено производство запасных частей для систем отопления и охлаждения. После завершения проекта стоимостью 50 миллионов долларов будет обеспечена занятость 350 человек", — говорится в сообщении.
В целом, в результате реализации 132 проектов планируют обеспечить работой более 23 тыс. человек.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Фергане запланированы инвестиционные проекты на 7 миллиардов долларов
В Фергане запланированы инвестиционные проекты на 7 миллиардов долларов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент поручил ответственным лицам ускорить формирование организационно-правовой базы проектов, обеспечить все условия для инвесторов.
Также глава республики дал старт деятельности предприятий и строительным работам в рамках новых проектов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаДан старт работе предприятий и строительству новых мощностей
Дан старт работе предприятий и строительству новых мощностей
© Пресс-служба президента Узбекистана
Напомним, что Мирзиёев находится с рабочей поездкой в Ферганской области. По приезду он ознакомился с работой, проведенной в аэропорту Коканда.