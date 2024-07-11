https://uz.sputniknews.ru/20240711/mirziyoyev-fergana-ivestproyekty-44765089.html

Новые проекты, рабочие места, инвестиции — какие изменения ожидают Фергану

Новые проекты, рабочие места, инвестиции — какие изменения ожидают Фергану

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана находится с рабочей поездкой в Ферганской области для ознакомления с развитием промышленности и инфраструктуры региона, созидательной работой в махаллях, а также запуска новых крупных проектов

2024-07-11T15:44+0500

2024-07-11T15:44+0500

2024-07-11T17:26+0500

узбекистан

президент узбекистана

ферганская область

инвестиции

инвестпроекты

рабочие места

экономика

общество

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с новыми инвестпроектами, которые планируют реализовать в Ферганской области, сообщает пресс-служба президента. Как отмечалось, за последние семь лет в регион привлекли инвестиции почти на 77 трлн сумов. В результате создали 116 тыс. рабочих мест и экспортный потенциал в $4,5 млрд. В этом году здесь реализуют более тысячи проектов на $1,3 млрд. В проекты инвестируют компании из Австрии, США, Китая, России, Турции, Германии, Саудовской Аравии, Кувейта, Японии и Азербайджана. Они охватывают текстильную, пищевую, медицинскую, электротехническую промышленность, производство строительных материалов, сферу услуг и другие отрасли. В целом, в результате реализации 132 проектов планируют обеспечить работой более 23 тыс. человек. Президент поручил ответственным лицам ускорить формирование организационно-правовой базы проектов, обеспечить все условия для инвесторов. Также глава республики дал старт деятельности предприятий и строительным работам в рамках новых проектов.Напомним, что Мирзиёев находится с рабочей поездкой в Ферганской области. По приезду он ознакомился с работой, проведенной в аэропорту Коканда.

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мирзиёев ферганская область рабочая поездка