https://uz.sputniknews.ru/20240720/gosvizit-prezident-kyrgyzstan-uzbekistan-44878602.html

Госвизит президента Кыргызстана в Узбекистан завершился - фото

Госвизит президента Кыргызстана в Узбекистан завершился - фото

Sputnik Узбекистан

В международном аэропорту города Ургенча Шавкат и Зироат Мирзиёевы проводили Садыра Жапарова и его супругу

2024-07-20T09:51+0500

2024-07-20T09:51+0500

2024-07-20T09:51+0500

узбекистан

кыргызстан

государственный визит

шавкат мирзиёев

садыр жапаров

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Состоявшийся по приглашению Шавката Мирзиёева государственный визит главы Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан завершился, сообщает пресс-служба президента РУз. В рамках двухдневной программы пребывания состоялись переговоры на высшем уровне, по итогам которых лидеры подписали Совместное заявление о дальнейшем углублении и расширении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Принят солидный пакет двусторонних документов. Дан старт крупным совместным проектам в сферах энергетики, автомобилестроения и текстильной промышленности. Главы государств приняли участие в совместном концерте мастеров искусств Узбекистана и Кыргызстана. Далее диалог лидеров продолжился в Хиве. Президенты ознакомились с производственными мощностями коврового комбината "Хива гиламлари", а также выставкой продукции под брендом "Сделано в Узбекистане". Лидеры вместе с супругами также посетили историко-архитектурные жемчужины древнего города-оазиса. По завершении мероприятий визита в международном аэропорту города Ургенча президент Шавкат Мирзиёев с супругой проводили Садыра Жапарова и его супругу. Затем глава Узбекистана вылетел в Ташкент.

https://uz.sputniknews.ru/20240719/japarov-gosvizit-uzbekistan-dokumenty-podpisaniye-44858661.html

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