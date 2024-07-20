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https://uz.sputniknews.ru/20240720/gosvizit-prezident-kyrgyzstan-uzbekistan-44878602.html
Госвизит президента Кыргызстана в Узбекистан завершился - фото
Госвизит президента Кыргызстана в Узбекистан завершился - фото
Sputnik Узбекистан
В международном аэропорту города Ургенча Шавкат и Зироат Мирзиёевы проводили Садыра Жапарова и его супругу
2024-07-20T09:51+0500
2024-07-20T09:51+0500
узбекистан
кыргызстан
государственный визит
шавкат мирзиёев
садыр жапаров
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Состоявшийся по приглашению Шавката Мирзиёева государственный визит главы Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан завершился, сообщает пресс-служба президента РУз. В рамках двухдневной программы пребывания состоялись переговоры на высшем уровне, по итогам которых лидеры подписали Совместное заявление о дальнейшем углублении и расширении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Принят солидный пакет двусторонних документов. Дан старт крупным совместным проектам в сферах энергетики, автомобилестроения и текстильной промышленности. Главы государств приняли участие в совместном концерте мастеров искусств Узбекистана и Кыргызстана. Далее диалог лидеров продолжился в Хиве. Президенты ознакомились с производственными мощностями коврового комбината "Хива гиламлари", а также выставкой продукции под брендом "Сделано в Узбекистане". Лидеры вместе с супругами также посетили историко-архитектурные жемчужины древнего города-оазиса. По завершении мероприятий визита в международном аэропорту города Ургенча президент Шавкат Мирзиёев с супругой проводили Садыра Жапарова и его супругу. Затем глава Узбекистана вылетел в Ташкент.
https://uz.sputniknews.ru/20240719/japarov-gosvizit-uzbekistan-dokumenty-podpisaniye-44858661.html
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госвизит президент кыргызстан узбекистан международный аэропорт город ургенч шавкат мирзиёев зироат мирзиёева садыр жапаров супруга
госвизит президент кыргызстан узбекистан международный аэропорт город ургенч шавкат мирзиёев зироат мирзиёева садыр жапаров супруга

Госвизит президента Кыргызстана в Узбекистан завершился - фото

09:51 20.07.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаСадыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев в международном аэропорту Ургенча
Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев в международном аэропорту Ургенча - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В международном аэропорту города Ургенча Шавкат и Зироат Мирзиёевы проводили Садыра Жапарова и его супругу.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Состоявшийся по приглашению Шавката Мирзиёева государственный визит главы Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан завершился, сообщает пресс-служба президента РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСадыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев в международном аэропорту Ургенча
Госвизит президента Кыргызстана в Узбекистан завершился - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2024
Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев в международном аэропорту Ургенча
© Пресс-служба президента Узбекистана
В рамках двухдневной программы пребывания состоялись переговоры на высшем уровне, по итогам которых лидеры подписали Совместное заявление о дальнейшем углублении и расширении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.
Принят солидный пакет двусторонних документов. Дан старт крупным совместным проектам в сферах энергетики, автомобилестроения и текстильной промышленности.
Главы государств приняли участие в совместном концерте мастеров искусств Узбекистана и Кыргызстана.
Далее диалог лидеров продолжился в Хиве. Президенты ознакомились с производственными мощностями коврового комбината "Хива гиламлари", а также выставкой продукции под брендом "Сделано в Узбекистане".
Лидеры вместе с супругами также посетили историко-архитектурные жемчужины древнего города-оазиса.
По завершении мероприятий визита в международном аэропорту города Ургенча президент Шавкат Мирзиёев с супругой проводили Садыра Жапарова и его супругу.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЗироат и Шавкат Мирзиёевы
Госвизит президента Кыргызстана в Узбекистан завершился - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2024
Зироат и Шавкат Мирзиёевы
© Пресс-служба президента Узбекистана
Затем глава Узбекистана вылетел в Ташкент.
Шавкат Мирзиёев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписали Совместное заявление - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2024
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