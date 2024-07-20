https://uz.sputniknews.ru/20240720/gosvizit-prezident-kyrgyzstan-uzbekistan-44878602.html
Госвизит президента Кыргызстана в Узбекистан завершился - фото
Госвизит президента Кыргызстана в Узбекистан завершился - фото
Sputnik Узбекистан
В международном аэропорту города Ургенча Шавкат и Зироат Мирзиёевы проводили Садыра Жапарова и его супругу
2024-07-20T09:51+0500
2024-07-20T09:51+0500
2024-07-20T09:51+0500
узбекистан
кыргызстан
государственный визит
шавкат мирзиёев
садыр жапаров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/14/44878794_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_96f180da393a3906bc1d17110b822e1d.jpg
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Состоявшийся по приглашению Шавката Мирзиёева государственный визит главы Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан завершился, сообщает пресс-служба президента РУз. В рамках двухдневной программы пребывания состоялись переговоры на высшем уровне, по итогам которых лидеры подписали Совместное заявление о дальнейшем углублении и расширении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Принят солидный пакет двусторонних документов. Дан старт крупным совместным проектам в сферах энергетики, автомобилестроения и текстильной промышленности. Главы государств приняли участие в совместном концерте мастеров искусств Узбекистана и Кыргызстана. Далее диалог лидеров продолжился в Хиве. Президенты ознакомились с производственными мощностями коврового комбината "Хива гиламлари", а также выставкой продукции под брендом "Сделано в Узбекистане". Лидеры вместе с супругами также посетили историко-архитектурные жемчужины древнего города-оазиса. По завершении мероприятий визита в международном аэропорту города Ургенча президент Шавкат Мирзиёев с супругой проводили Садыра Жапарова и его супругу. Затем глава Узбекистана вылетел в Ташкент.
https://uz.sputniknews.ru/20240719/japarov-gosvizit-uzbekistan-dokumenty-podpisaniye-44858661.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/14/44878794_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9e8bca284d1136305a1930920ec6108a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
госвизит президент кыргызстан узбекистан международный аэропорт город ургенч шавкат мирзиёев зироат мирзиёева садыр жапаров супруга
госвизит президент кыргызстан узбекистан международный аэропорт город ургенч шавкат мирзиёев зироат мирзиёева садыр жапаров супруга
Госвизит президента Кыргызстана в Узбекистан завершился - фото
В международном аэропорту города Ургенча Шавкат и Зироат Мирзиёевы проводили Садыра Жапарова и его супругу.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
Состоявшийся по приглашению Шавката Мирзиёева государственный визит главы Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан завершился, сообщает пресс-служба
президента РУз.
В рамках двухдневной программы пребывания состоялись переговоры
на высшем уровне, по итогам которых лидеры подписали Совместное заявление о дальнейшем углублении и расширении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.
Принят солидный пакет двусторонних документов. Дан старт
крупным совместным проектам в сферах энергетики, автомобилестроения и текстильной промышленности.
Главы государств приняли участие в совместном концерте мастеров искусств Узбекистана и Кыргызстана.
Далее диалог лидеров продолжился в Хиве. Президенты ознакомились с производственными мощностями коврового комбината "Хива гиламлари", а также выставкой продукции под брендом "Сделано в Узбекистане".
Лидеры вместе с супругами также посетили историко-архитектурные жемчужины древнего города-оазиса.
По завершении мероприятий визита в международном аэропорту города Ургенча президент Шавкат Мирзиёев с супругой проводили Садыра Жапарова и его супругу.
Затем глава Узбекистана вылетел в Ташкент.