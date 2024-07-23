Узбекистан увеличит поток туристов в страну — президент подписал указ
© UNWTOТуристический комплекс "Silk Road Samarkand" в Самарканде.
© UNWTO
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Для обеспечения оборотными средствами туроператоров, являющихся резидентами и осуществляющих въездную туристическую деятельность, откроют кредитную линию в национальной валюте по годовой ставке 14%.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Иностранных туристов в Узбекистане станет больше. Это предусмотрено Указом Президента "О дополнительных мерах по улучшению туристической инфраструктуры и дальнейшему увеличению потока иностранных туристов в Республику Узбекистан", сообщает Минюст.
В соответствии с ним, с 1 сентября 2024 года Фонд реконструкции и развития через коммерческие банки республики откроет кредитную линию в национальной валюте по годовой ставке 14% для обеспечения оборотными средствами туроператоров, являющихся резидентами и осуществляющих въездную туристическую деятельность.
При этом:
банковская маржа будет установлена в размере не более 3% от определенной годовой процентной ставки;
кредитные средства будут выделять туроператорам сроком на 10 лет с двухлетним льготным периодом (по процентам и основному долгу);
ресурсы Фонда реконструкции и развития будут выделять коммерческим банкам сроком на 12 лет с трехлетним льготным периодом.
Транспорт для туркомпаний без "растаможки"
До 1 августа 2025 года туркомпании не будут уплачивать таможенные пошлины за импортируемые автобусы и микроавтобусы.
Согласно документу, компаниям Каракалпакстана, которые ввозят транспортные средства высокой проходимости с объемом двигателя не менее 2,4 литра, разрешается уплачивать таможенную пошлину и утилизационный сбор в размере 25% с трехлетней рассрочкой.
Предприниматели, работающие в сфере туризма, ремесленники, деятели культуры и искусства будут участвовать в международных туристических ярмарках и выставках, перечень которых будет формировать Комитет по туризму.
При этом, с 1 января 2025 года:
из местных бюджетов хокимиятов будут выделять не менее 1 млрд сумов для участия в международных туристических ярмарках и выставках;
будут покрывать 50% расходов на аренду павильонов на международных туристических ярмарках и выставках для туроператоров, с начала деятельности которых прошло не более 3 лет;
будут покрывать 50% расходов ремесленников на аренду павильонов на международных туристических ярмарках и выставках, а также на транспортировку выставляемой ими продукции и авиабилеты.
Новый туристический бренд
У республики появится новый туристический бренд, вместо действующего более чем десятилетней давности.
Он послужит продвижению туристической продукции Узбекистана на международном и внутреннем туристическом рынках, дальнейшему укреплению имиджа безопасной для путешествий и отдыха страны.
Комитет по туризму:
до 1 октября 2024 года проведет конкурс на создание нового национального туристического бренда;
в 2024 году организует первый глобальный туристический медиа-кампус в рамках Международного дня туризма;
в 2024–2025 годах пригласит в Узбекистан около 50 иностранных журналистов, блогеров, влогеров и инфлюенсеров с более чем десятимиллионной аудиторией.
Предусмотрены льготы и для субъектов предпринимательства, которые проводят на территории Узбекистана деловые мероприятия продолжительностью не меньше трех суток с иностранными участниками числом не менее 100 человек. С 1 января 2025 года до 1 января 2028 года для них вдвое снизят налог на прибыль с данных мероприятий.
Единая онлайн-платформа для покупки билетов
В республике запустят единую онлайн-платформу, позволяющую приобретать билеты на все авиа-, железнодорожные и автобусные маршруты страны.
Министерство транспорта:
внедрит систему продажи авиа-, железнодорожных и автобусных билетов по дифференцированным ценам не менее чем за 6 месяцев;
запустит дополнительные авиа-, железнодорожные и автобусные рейсы, соединяющее территории республики в период празднования всенародного праздника Навруз, Дня независимости, Нового года, а также религиозных праздников "Руза хайит" (Ийд-ал-Фитр) и "Курбан хайит" (Ийд-ал-Адха);
будет освещать в средствах массовой информации и соцсетях информацию о проводимых мероприятиях, в том числе об открытии новых рейсов, их загруженности, а также о планируемых новых авиа- и железнодорожных маршрутах.
Кроме того, согласно Указу, до 1 декабря 2024 года разработают культурный, гастрономический и ремесленный контент для показа на международных туристических выставках в зарубежных странах.