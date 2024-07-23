https://uz.sputniknews.ru/20240723/uzbekistan-turisty-uvelicheniye-ukaz-prezident-44917635.html

Узбекистан увеличит поток туристов в страну — президент подписал указ

Узбекистан увеличит поток туристов в страну — президент подписал указ

Sputnik Узбекистан

Для обеспечения оборотными средствами туроператоров, являющихся резидентами и осуществляющих въездную туристическую деятельность, откроют кредитную линию в национальной валюте по годовой ставке 14%

2024-07-23T18:23+0500

2024-07-23T18:23+0500

2024-07-23T18:23+0500

узбекистан

туризм

указ

президент узбекистана

банк

кредитная линия

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Иностранных туристов в Узбекистане станет больше. Это предусмотрено Указом Президента "О дополнительных мерах по улучшению туристической инфраструктуры и дальнейшему увеличению потока иностранных туристов в Республику Узбекистан", сообщает Минюст.Узбекистан в этом году планирует привлечь 11 млн иностранных туристовВ соответствии с ним, с 1 сентября 2024 года Фонд реконструкции и развития через коммерческие банки республики откроет кредитную линию в национальной валюте по годовой ставке 14% для обеспечения оборотными средствами туроператоров, являющихся резидентами и осуществляющих въездную туристическую деятельность. При этом: Транспорт для туркомпаний без "растаможки" До 1 августа 2025 года туркомпании не будут уплачивать таможенные пошлины за импортируемые автобусы и микроавтобусы. Согласно документу, компаниям Каракалпакстана, которые ввозят транспортные средства высокой проходимости с объемом двигателя не менее 2,4 литра, разрешается уплачивать таможенную пошлину и утилизационный сбор в размере 25% с трехлетней рассрочкой. Предприниматели, работающие в сфере туризма, ремесленники, деятели культуры и искусства будут участвовать в международных туристических ярмарках и выставках, перечень которых будет формировать Комитет по туризму. При этом, с 1 января 2025 года: Новый туристический бренд У республики появится новый туристический бренд, вместо действующего более чем десятилетней давности. Он послужит продвижению туристической продукции Узбекистана на международном и внутреннем туристическом рынках, дальнейшему укреплению имиджа безопасной для путешествий и отдыха страны. Комитет по туризму: Предусмотрены льготы и для субъектов предпринимательства, которые проводят на территории Узбекистана деловые мероприятия продолжительностью не меньше трех суток с иностранными участниками числом не менее 100 человек. С 1 января 2025 года до 1 января 2028 года для них вдвое снизят налог на прибыль с данных мероприятий. Единая онлайн-платформа для покупки билетов В республике запустят единую онлайн-платформу, позволяющую приобретать билеты на все авиа-, железнодорожные и автобусные маршруты страны. Министерство транспорта: Кроме того, согласно Указу, до 1 декабря 2024 года разработают культурный, гастрономический и ремесленный контент для показа на международных туристических выставках в зарубежных странах.

https://uz.sputniknews.ru/20240717/uzbekistan-turizm-novovvedeniya-44830430.html

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