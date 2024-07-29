https://uz.sputniknews.ru/20240729/keldiyerova-dzyudo-parij-zoloto-mirziyoyev-pozdravleniye-44974381.html

Мирзиёев поздравил дзюдоистку Диёру Келдиёрову с победой на Олимпиаде в Париже

Мирзиёев поздравил дзюдоистку Диёру Келдиёрову с победой на Олимпиаде в Париже

Sputnik Узбекистан

Диёра Келдиёрова — первая спортсменка в истории Узбекистана, которая завоевала "золото" на соревнованиях по дзюдо

2024-07-29T10:01+0500

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спорт

олимпийские игры

париж

узбекистан

дзюдо

диёра келдиёрова

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

телефонный разговор

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев позвонил Диёре Келдиёровой и поздравил дзюдоистку с золотой медалью на Олимпиаде в Париже, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Диёра Келдиёрова на пути к золоту одержала победы над действующей чемпионкой Олимпиады японкой Ута Абэ, которая за пять лет не потерпела ни одного поражения, немецкой дзюдоисткой Машей Бальхаус, серебряным призером Олимпийских игр 2020 года француженкой Амандин Бюшар и чемпионкой Олимпийских игр-2020 в весовой категории до 48 кг Дистрией Красничи из Косово. Она также стала первой спортсменкой, которая завоевала золотую медаль среди женщин в Узбекистане на летней Олимпиаде. В свою очередь Национальный Олимпийский комитет Узбекистана отметил вклад тренера Келдиёровой Марко Шпитка. В честь узбекистанки Диёры Келдиёровой на французской арене прозвучал государственный гимн Узбекистана. В очередной день летних Олимпийских игр Париж-2024 делегация Узбекистана примет участие в 5 видах спорта.Напомним, что XXXIII летние Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа 2024 года. На них разыгрывают 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

https://uz.sputniknews.ru/20240728/diyora-keldiyorova-pobedila-deystvuyuschuyu-olimpiyskuyu-chempionku-44969570.html

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