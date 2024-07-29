Мирзиёев поздравил дзюдоистку Диёру Келдиёрову с победой на Олимпиаде в Париже
10:01 29.07.2024 (обновлено: 12:14 29.07.2024)
© НОКДиёра Келдиёрова - первая Олимпийская чемпионка по дзюдо из Узбекистана
© НОК
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Диёра Келдиёрова — первая спортсменка в истории Узбекистана, завоевавшая золото на соревнованиях по дзюдо.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев позвонил Диёре Келдиёровой и поздравил дзюдоистку с золотой медалью на Олимпиаде в Париже, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
"Президент Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Диёрой Келдиёровой, принесшей нашей олимпийской сборной первую золотую медаль, победив всех соперниц в состязаниях по дзюдо в весовой категории до 52 килограммов на летних Олимпийских играх в Париже", — говорится в сообщении.
Диёра Келдиёрова на пути к золоту одержала победы над действующей чемпионкой Олимпиады японкой Ута Абэ, которая за пять лет не потерпела ни одного поражения, немецкой дзюдоисткой Машей Бальхаус, серебряным призером Олимпийских игр 2020 года француженкой Амандин Бюшар и чемпионкой Олимпийских игр-2020 в весовой категории до 48 кг Дистрией Красничи из Косово.
Она также стала первой спортсменкой, которая завоевала золотую медаль среди женщин в Узбекистане на летней Олимпиаде.
"Глава нашего государства горячо поздравил нашу спортсменку, ставшую первой олимпийской чемпионкой из Узбекистана на летней Олимпиаде, с этой исторической победой и выразил благодарность ее родителям и тренерам", — говорится в сообщении.
В свою очередь Национальный Олимпийский комитет Узбекистана отметил вклад тренера Келдиёровой Марко Шпитка.
© НОКДиёра Келдиёрова - первая Олимпийская чемпионка по дзюдо из Узбекистана
Диёра Келдиёрова - первая Олимпийская чемпионка по дзюдо из Узбекистана
© НОК
"Немалый вклад в чемпионство Диёры Келдиёровой внес и тренер Марко Шпитка. Бронзовый призер летних Олимпийских игр 1996 года в Атланте сегодня выиграл Олимпийские игры вместе со своей подопечной из Узбекистана", — говорится в сообщении.
В честь узбекистанки Диёры Келдиёровой на французской арене прозвучал государственный гимн Узбекистана.
© НОКДиёра Келдиёрова - первая Олимпийская чемпионка по дзюдо из Узбекистана
Диёра Келдиёрова - первая Олимпийская чемпионка по дзюдо из Узбекистана
© НОК
"В узбекском дзюдо на пьедестал Олимпийских игр поднимались такие именитые единоборцы, как Армен Багдасаров, Абдулла Тангриев, Ришод Собиров, Диёрбек Урозбоев, Давлат Бобонов. Но первой дзюдоисткой, в честь которой на Олимпийских играх прозвучал государственный гимн Республики Узбекистан стала Диёра Келдиёрова", — говорится в сообщении.
В очередной день летних Олимпийских игр Париж-2024 делегация Узбекистана примет участие в 5 видах спорта.
Напомним, что XXXIII летние Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа 2024 года. На них разыгрывают 329 комплектов наград в 32 видах спорта.