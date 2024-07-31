https://uz.sputniknews.ru/20240731/ramzan-kadyrov-loshadi-podarok-mirziyoyevu-44994120.html

Стало известно, что подарил Мирзиёеву Рамзан Кадыров

Стало известно, что подарил Мирзиёеву Рамзан Кадыров

Sputnik Узбекистан

Чеченский лидер поздравил главу Узбекистана с прошедшим днем рождения.

2024-07-31T10:49+0500

2024-07-31T10:49+0500

2024-07-31T10:49+0500

общество

чеченская республика

рамзан кадыров

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

подарок

лошади

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подарил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву двух породистых лошадей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По словам Кадырова, скакуны отличные и, несмотря на молодой возраст, вполне успешно проявили себя на различных состязаниях. В заключение он пожелал процветания народу Узбекистана, а главе республики — долгих лет жизни и успехов в реализации планов по ее развитию. Мирзиёеву — 67: кто из лидеров государств его поздравилНапомним, что аналогичный подарок Рамзан Кадыров сделал Шавкату Мирзиёеву в 2022 году.

https://uz.sputniknews.ru/20240616/mirziyoev-podaril-kadyrovu-suvenir-44397037.html

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