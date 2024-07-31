https://uz.sputniknews.ru/20240731/ramzan-kadyrov-loshadi-podarok-mirziyoyevu-44994120.html
Стало известно, что подарил Мирзиёеву Рамзан Кадыров
Стало известно, что подарил Мирзиёеву Рамзан Кадыров
Sputnik Узбекистан
Чеченский лидер поздравил главу Узбекистана с прошедшим днем рождения.
2024-07-31T10:49+0500
2024-07-31T10:49+0500
2024-07-31T10:49+0500
общество
чеченская республика
рамзан кадыров
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
подарок
лошади
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подарил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву двух породистых лошадей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По словам Кадырова, скакуны отличные и, несмотря на молодой возраст, вполне успешно проявили себя на различных состязаниях. В заключение он пожелал процветания народу Узбекистана, а главе республики — долгих лет жизни и успехов в реализации планов по ее развитию. Мирзиёеву — 67: кто из лидеров государств его поздравилНапомним, что аналогичный подарок Рамзан Кадыров сделал Шавкату Мирзиёеву в 2022 году.
https://uz.sputniknews.ru/20240616/mirziyoev-podaril-kadyrovu-suvenir-44397037.html
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рамзан кадыров мирзиёев подарок день рождения
рамзан кадыров мирзиёев подарок день рождения
Стало известно, что подарил Мирзиёеву Рамзан Кадыров
Чеченский лидер поздравил главу Узбекистана с прошедшим днем рождения.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik
. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подарил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву двух породистых лошадей. Об этом он сообщил
в своем Telegram-канале.
"Сегодня я в Грозном передал двух породистых скакунов президенту Азиатской бойцовской лиги "АХМАТ" Надыру Кадирову. Это подарок дорогому старшему БРАТУ, Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву по случаю прошедшего дня рождения. Зная его любовь к этим благородным животным, уверен, что этот подарок придется ему по душе", — говорится в сообщении.
По словам Кадырова, скакуны отличные и, несмотря на молодой возраст, вполне успешно проявили себя на различных состязаниях.
"Также я попросил передать от меня самые искренние пожелания Шавкату Миромоновичу и всем жителям Узбекистана. В Чеченской Республике мы очень гордимся и ценим сложившиеся между нашими регионами тесные братские отношения. Безусловно, в этом велика заслуга лично Шавката Миромоновича. Мы активно обмениваемся опытом и знаниями, что способствует развитию как Чеченской Республики, так и Узбекистана", — отметил чеченский лидер.
В заключение он пожелал процветания народу Узбекистана, а главе республики — долгих лет жизни и успехов в реализации планов по ее развитию.
Напомним, что аналогичный подарок Рамзан Кадыров сделал Шавкату Мирзиёеву в 2022 году.