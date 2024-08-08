Президенты Узбекистана и Казахстана запустили совместные проекты
16:40 08.08.2024 (обновлено: 17:11 08.08.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлавы государств приняли участие в церемонии запуска совместных проектов
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава РУз по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Президенты Узбекистана и Казахстана приняли участие в церемонии запуска совместных проектов, сообщает пресс-служба узбекского лидера.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлавы государств приняли участие в церемонии запуска совместных проектов
Главы государств приняли участие в церемонии запуска совместных проектов
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев торжественно открыли филиалы Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства в городе Алматы и Южно-казахстанского государственного университета имени М. Ауэзова в городе Чирчике", — говорится в сообщении.
Это стало еще одним свидетельством динамично развивающихся многоплановых отношений между двумя братскими странами.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлавы государств приняли участие в церемонии запуска совместных проектов
Главы государств приняли участие в церемонии запуска совместных проектов
© Пресс-служба президента Узбекистана
В данных вузах будут готовить высококвалифицированные кадры по востребованным техническим направлениям.
Главы Узбекистана и Казахстана также приняли участие в церемонии прибытия первого грузового поезда по маршруту Сиань – Хоргос – Алматы-Сарыагач – Ташкент.
Грузовой поезд отправился с казахстанско-китайского терминала в Сиане в сухой порт "Хоргос". Там контейнеры перегрузили и отправили по железным дорогам Казахстана через станцию Сарыагач в конечный пункт на станцию Ташкент.
"Этот маршрут позволит сократить время грузоперевозок, тем самым придав мощный импульс наращиванию торговли", — говорится в сообщении.
Напомним, что глава РУз по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом.