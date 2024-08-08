https://uz.sputniknews.ru/20240808/prezidenty-uzbekistana-i-kazaxstana-zapustili-sovmestnye-proekty-45094581.html

Президенты Узбекистана и Казахстана запустили совместные проекты

Президенты Узбекистана и Казахстана запустили совместные проекты

Sputnik Узбекистан

Глава РУз по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом

2024-08-08T16:40+0500

2024-08-08T16:40+0500

2024-08-08T17:11+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

государственный визит

казахстан

касым-жомарт токаев

запуск

проект

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Президенты Узбекистана и Казахстана приняли участие в церемонии запуска совместных проектов, сообщает пресс-служба узбекского лидера. Это стало еще одним свидетельством динамично развивающихся многоплановых отношений между двумя братскими странами. В данных вузах будут готовить высококвалифицированные кадры по востребованным техническим направлениям. Главы Узбекистана и Казахстана также приняли участие в церемонии прибытия первого грузового поезда по маршруту Сиань – Хоргос – Алматы-Сарыагач – Ташкент. Грузовой поезд отправился с казахстанско-китайского терминала в Сиане в сухой порт "Хоргос". Там контейнеры перегрузили и отправили по железным дорогам Казахстана через станцию Сарыагач в конечный пункт на станцию Ташкент. Напомним, что глава РУз по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом.

https://uz.sputniknews.ru/20240808/mirziyoev-i-tokaev-proveli-peregovory-v-uzkom-sostave--o-chem-dogovorilis-prezidenty-45090217.html

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