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https://uz.sputniknews.ru/20240808/prezidenty-uzbekistana-i-kazaxstana-zapustili-sovmestnye-proekty-45094581.html
Президенты Узбекистана и Казахстана запустили совместные проекты
Президенты Узбекистана и Казахстана запустили совместные проекты
Sputnik Узбекистан
Глава РУз по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом
2024-08-08T16:40+0500
2024-08-08T17:11+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
государственный визит
казахстан
касым-жомарт токаев
запуск
проект
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Президенты Узбекистана и Казахстана приняли участие в церемонии запуска совместных проектов, сообщает пресс-служба узбекского лидера. Это стало еще одним свидетельством динамично развивающихся многоплановых отношений между двумя братскими странами. В данных вузах будут готовить высококвалифицированные кадры по востребованным техническим направлениям. Главы Узбекистана и Казахстана также приняли участие в церемонии прибытия первого грузового поезда по маршруту Сиань – Хоргос – Алматы-Сарыагач – Ташкент. Грузовой поезд отправился с казахстанско-китайского терминала в Сиане в сухой порт "Хоргос". Там контейнеры перегрузили и отправили по железным дорогам Казахстана через станцию Сарыагач в конечный пункт на станцию Ташкент. Напомним, что глава РУз по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом.
https://uz.sputniknews.ru/20240808/mirziyoev-i-tokaev-proveli-peregovory-v-uzkom-sostave--o-chem-dogovorilis-prezidenty-45090217.html
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мирзиёев государственный визит казахстан запуск проекты
мирзиёев государственный визит казахстан запуск проекты

Президенты Узбекистана и Казахстана запустили совместные проекты

16:40 08.08.2024 (обновлено: 17:11 08.08.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлавы государств приняли участие в церемонии запуска совместных проектов
Главы государств приняли участие в церемонии запуска совместных проектов - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава РУз по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Президенты Узбекистана и Казахстана приняли участие в церемонии запуска совместных проектов, сообщает пресс-служба узбекского лидера.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлавы государств приняли участие в церемонии запуска совместных проектов
Главы государств приняли участие в церемонии запуска совместных проектов - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2024
Главы государств приняли участие в церемонии запуска совместных проектов
© Пресс-служба президента Узбекистана

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев торжественно открыли филиалы Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства в городе Алматы и Южно-казахстанского государственного университета имени М. Ауэзова в городе Чирчике", — говорится в сообщении.

Это стало еще одним свидетельством динамично развивающихся многоплановых отношений между двумя братскими странами.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлавы государств приняли участие в церемонии запуска совместных проектов
Главы государств приняли участие в церемонии запуска совместных проектов - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2024
Главы государств приняли участие в церемонии запуска совместных проектов
© Пресс-служба президента Узбекистана
В данных вузах будут готовить высококвалифицированные кадры по востребованным техническим направлениям.
Главы Узбекистана и Казахстана также приняли участие в церемонии прибытия первого грузового поезда по маршруту Сиань – Хоргос – Алматы-Сарыагач – Ташкент.
Грузовой поезд отправился с казахстанско-китайского терминала в Сиане в сухой порт "Хоргос". Там контейнеры перегрузили и отправили по железным дорогам Казахстана через станцию Сарыагач в конечный пункт на станцию Ташкент.
"Этот маршрут позволит сократить время грузоперевозок, тем самым придав мощный импульс наращиванию торговли", — говорится в сообщении.
Напомним, что глава РУз по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом.
В резиденции Акорда состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в узком составе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2024
Мирзиёев и Токаев провели переговоры в узком составе — о чем договорились президенты
13:30
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