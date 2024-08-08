Мирзиёеву вручили высшую государственную награду Казахстана
14:54 08.08.2024 (обновлено: 15:17 08.08.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан награжден высшей государственной наградой Республики Казахстан
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава РУз по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев торжественно вручил Шавкату Мирзиёеву высшую государственную награду страны, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан награжден высшей государственной наградой Республики Казахстан
Президент Республики Узбекистан награжден высшей государственной наградой Республики Казахстан
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В рамках программы пребывания в городе Астане состоялась церемония награждения Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева орденом "Алтын Кыран" ("Золотой Орел") Республики Казахстан".
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан награжден высшей государственной наградой Республики Казахстан
Президент Республики Узбекистан награжден высшей государственной наградой Республики Казахстан
© Пресс-служба президента Узбекистана
Токаев подчеркнул, что в Казахстане Шавката Мирзиёева знают и уважают как подлинного лидера узбекского народа, политика международного масштаба, выдающегося государственного деятеля, внесшего неоценимый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества двух стран.
"Благодаря доверительному политическому диалогу мы динамично развиваем торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, тесно взаимодействуем в рамках ключевых международных структур. Одним словом, современные казахско-узбекские отношения являются образцовыми и по-настоящему братскими", – сказал Токаев.
Мирзиёев в ответ поблагодарил казахстанского коллегу от имени многонационального народа Узбекистана. По его словам, столь высокая награда является оценкой совместных усилий по укреплению многовековых уз истинной дружбы и добрососедства двух народов, а также признанием общих устремлений по выведению отношений Узбекистана и Казахстана на новый исторический уровень – стратегического партнерства и союзничества.
Высшим орденом "Алтын Кыран" награждают государственных деятелей за исключительный вклад в укрепление дружественных отношений с Казахстаном.
Напомним, что глава РУз по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом.