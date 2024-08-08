https://uz.sputniknews.ru/20240808/tokayev-mirziyoyev-orden-nagrajdeniye-45091958.html

Мирзиёеву вручили высшую государственную награду Казахстана

Мирзиёеву вручили высшую государственную награду Казахстана

Sputnik Узбекистан

Глава РУз по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом.

2024-08-08T14:54+0500

2024-08-08T14:54+0500

2024-08-08T15:17+0500

политика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

государственный визит

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казахстан

касым-жомарт токаев

награждение

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев торжественно вручил Шавкату Мирзиёеву высшую государственную награду страны, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Токаев подчеркнул, что в Казахстане Шавката Мирзиёева знают и уважают как подлинного лидера узбекского народа, политика международного масштаба, выдающегося государственного деятеля, внесшего неоценимый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества двух стран.Мирзиёев в ответ поблагодарил казахстанского коллегу от имени многонационального народа Узбекистана. По его словам, столь высокая награда является оценкой совместных усилий по укреплению многовековых уз истинной дружбы и добрососедства двух народов, а также признанием общих устремлений по выведению отношений Узбекистана и Казахстана на новый исторический уровень – стратегического партнерства и союзничества. Высшим орденом "Алтын Кыран" награждают государственных деятелей за исключительный вклад в укрепление дружественных отношений с Казахстаном. Напомним, что глава РУз по приглашению президента Казахстана 7 – 9 августа находится в этой стране с госвизитом.

https://uz.sputniknews.ru/20240808/mirziyoyev-aeroport-astana-vstrecha-gosvizit-45080128.html

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