https://uz.sputniknews.ru/20240811/eaes-proizvodstvo-selskoxozyaystvennoy-produktsii-infografika-45135153.html

В странах ЕАЭС увеличилось производство сельскохозяйственной продукции — инфографика

В странах ЕАЭС увеличилось производство сельскохозяйственной продукции — инфографика

Sputnik Узбекистан

В первом полугодии 2024 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) выросло на 2% по сравнению с аналогичным... 11.08.2024, Sputnik Узбекистан

2024-08-11T17:41+0500

2024-08-11T17:41+0500

2024-08-11T18:41+0500

еаэс

производство

сельское хозяйство

беларусь

армения

кыргызстан

казахстан

россия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/16/44894026_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c4812ff29fc51b0af47b4404a0c0cff4.png

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В странах ЕАЭС выросло производство сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.Читайте также В странах ЕАЭС увеличилось производство молока.Департамент статистики ЕЭК опубликовал данные по итогам января – июня этого года и сравнение с аналогичным периодом 2023-го.Стоит отметить, что в январе – июне 2024 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в хозяйствах всех категорий по сравнению с тем же периодом 2023 года увеличилось на 2,0%. Рост наблюдался во всех странах интеграционного объединения.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20240808/eaeu-myaso-proizvodstvo-rost-45090956.html

беларусь

армения

казахстан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

инфографика еаэс сельскохозяйственная продукция