https://uz.sputniknews.ru/20240811/eaes-proizvodstvo-selskoxozyaystvennoy-produktsii-infografika-45135153.html
В странах ЕАЭС увеличилось производство сельскохозяйственной продукции — инфографика
В странах ЕАЭС увеличилось производство сельскохозяйственной продукции — инфографика
Sputnik Узбекистан
В первом полугодии 2024 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) выросло на 2% по сравнению с аналогичным... 11.08.2024, Sputnik Узбекистан
2024-08-11T17:41+0500
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В странах ЕАЭС выросло производство сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.Читайте также В странах ЕАЭС увеличилось производство молока.Департамент статистики ЕЭК опубликовал данные по итогам января – июня этого года и сравнение с аналогичным периодом 2023-го.Стоит отметить, что в январе – июне 2024 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в хозяйствах всех категорий по сравнению с тем же периодом 2023 года увеличилось на 2,0%. Рост наблюдался во всех странах интеграционного объединения.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20240808/eaeu-myaso-proizvodstvo-rost-45090956.html
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инфографика еаэс сельскохозяйственная продукция
инфографика еаэс сельскохозяйственная продукция
В странах ЕАЭС увеличилось производство сельскохозяйственной продукции — инфографика
17:41 11.08.2024 (обновлено: 18:41 11.08.2024)
В первом полугодии 2024 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
В странах ЕАЭС выросло производство сельскохозяйственной продукции, сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Департамент статистики ЕЭК опубликовал данные по итогам января – июня этого года и сравнение с аналогичным периодом 2023-го.
Стоит отметить, что в январе – июне 2024 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в хозяйствах всех категорий по сравнению с тем же периодом 2023 года увеличилось на 2,0%. Рост наблюдался во всех странах интеграционного объединения.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.