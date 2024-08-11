https://uz.sputniknews.ru/20240811/shavkat-mirziyoev-pozdravil-po-telefonu--bokserov-muydinxujaeva-i-mullajonova-s-pobedoy-45130436.html

Мирзиёев поздравил по телефону Муйдинхужаева и Муллажонова с победой на Олимпийских играх

Мирзиёев поздравил по телефону Муйдинхужаева и Муллажонова с победой на Олимпийских играх

Sputnik Узбекистан

Президент отметил, что Олимпийские чемпионы стали настоящими героями узбекского народа и являются “большим примером для молодежи Нового Узбекистана”.

2024-08-11T12:05+0500

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с боксерами Асадхужой Муйдинхужаевым и Лазизбеком Муллажоновым, сообщает пресс-служба главы республики.Отмечается, что президент побеседовал со спортсменами, которые принесли еще две золотые медали спортивной делегации Узбекистана на летних Олимпийских играх в Париже и внесли свой вклад в достижение отечественного рекорда по их количеству.Президент отметил, что победы парней обрадовали весь узбекский народ. Он также передал горячие приветствия олимпийцам, добивающимся высоких результатов, всей сборной республики.Чемпионы также выразили удовлетворение тем, что оправдали доверие президента и народа, а также признательность главе государства за внимание и широкие возможности, которые позволили добиться таких побед. Спортсмены пообещали и впредь высоко поднимать флаг Родины на международной арене.

https://uz.sputniknews.ru/20240810/mirziyoyev-pozdravleniye-rashitov-dusmatov-pobeda-olimpiada-45121095.html

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