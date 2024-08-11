Мирзиёев поздравил по телефону Муйдинхужаева и Муллажонова с победой на Олимпийских играх
12:05 11.08.2024 (обновлено: 12:06 11.08.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Асадхужой Муйдинхужаевым и Лазизбеком Муллажоновым.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент отметил, что Олимпийские чемпионы стали настоящими героями узбекского народа и являются “большим примером для молодежи Нового Узбекистана”.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с боксерами Асадхужой Муйдинхужаевым и Лазизбеком Муллажоновым, сообщает пресс-служба главы республики.
Отмечается, что президент побеседовал со спортсменами, которые принесли еще две золотые медали спортивной делегации Узбекистана на летних Олимпийских играх в Париже и внесли свой вклад в достижение отечественного рекорда по их количеству.
“Хочу выразить благодарность и поздравить вас за то, что вы еще раз доказали, что в боксе Узбекистан не имеет равных в мире. Вы стали настоящими героями нашего народа. Большим примером для молодежи Нового Узбекистана. Все мировое сообщество увидело, на что способны сыновья нашей страны, и я горжусь вами, – сказал глава государства.
Президент отметил, что победы парней обрадовали весь узбекский народ. Он также передал горячие приветствия олимпийцам, добивающимся высоких результатов, всей сборной республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Асадхужой Муйдинхужаевым и Лазизбеком Муллажоновым.
Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Асадхужой Муйдинхужаевым и Лазизбеком Муллажоновым.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Чемпионы также выразили удовлетворение тем, что оправдали доверие президента и народа, а также признательность главе государства за внимание и широкие возможности, которые позволили добиться таких побед.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Асадхужой Муйдинхужаевым и Лазизбеком Муллажоновым.
Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Асадхужой Муйдинхужаевым и Лазизбеком Муллажоновым.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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