Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240811/shavkat-mirziyoev-pozdravil-po-telefonu--bokserov-muydinxujaeva-i-mullajonova-s-pobedoy-45130436.html
Мирзиёев поздравил по телефону Муйдинхужаева и Муллажонова с победой на Олимпийских играх
Мирзиёев поздравил по телефону Муйдинхужаева и Муллажонова с победой на Олимпийских играх
Sputnik Узбекистан
Президент отметил, что Олимпийские чемпионы стали настоящими героями узбекского народа и являются “большим примером для молодежи Нового Узбекистана”.
2024-08-11T12:05+0500
2024-08-11T12:06+0500
узбекистан
спорт
бокс
олимпиада
золотая медаль
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0b/45130605_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5cbddd7e48790d081ebd9c2d8f597c2d.jpg
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с боксерами Асадхужой Муйдинхужаевым и Лазизбеком Муллажоновым, сообщает пресс-служба главы республики.Отмечается, что президент побеседовал со спортсменами, которые принесли еще две золотые медали спортивной делегации Узбекистана на летних Олимпийских играх в Париже и внесли свой вклад в достижение отечественного рекорда по их количеству.Президент отметил, что победы парней обрадовали весь узбекский народ. Он также передал горячие приветствия олимпийцам, добивающимся высоких результатов, всей сборной республики.Чемпионы также выразили удовлетворение тем, что оправдали доверие президента и народа, а также признательность главе государства за внимание и широкие возможности, которые позволили добиться таких побед. Спортсмены пообещали и впредь высоко поднимать флаг Родины на международной арене.
https://uz.sputniknews.ru/20240810/mirziyoyev-pozdravleniye-rashitov-dusmatov-pobeda-olimpiada-45121095.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0b/45130605_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8383302ad797d0ea0ceca96e766f8ec2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мирзиёев муллажонов муйдинходжаев
мирзиёев муллажонов муйдинходжаев

Мирзиёев поздравил по телефону Муйдинхужаева и Муллажонова с победой на Олимпийских играх

12:05 11.08.2024 (обновлено: 12:06 11.08.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Асадхужой Муйдинхужаевым и Лазизбеком Муллажоновым.
Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Асадхужой Муйдинхужаевым и Лазизбеком Муллажоновым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Президент отметил, что Олимпийские чемпионы стали настоящими героями узбекского народа и являются “большим примером для молодежи Нового Узбекистана”.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с боксерами Асадхужой Муйдинхужаевым и Лазизбеком Муллажоновым, сообщает пресс-служба главы республики.
Отмечается, что президент побеседовал со спортсменами, которые принесли еще две золотые медали спортивной делегации Узбекистана на летних Олимпийских играх в Париже и внесли свой вклад в достижение отечественного рекорда по их количеству.
“Хочу выразить благодарность и поздравить вас за то, что вы еще раз доказали, что в боксе Узбекистан не имеет равных в мире. Вы стали настоящими героями нашего народа. Большим примером для молодежи Нового Узбекистана. Все мировое сообщество увидело, на что способны сыновья нашей страны, и я горжусь вами, – сказал глава государства.
Президент отметил, что победы парней обрадовали весь узбекский народ. Он также передал горячие приветствия олимпийцам, добивающимся высоких результатов, всей сборной республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Асадхужой Муйдинхужаевым и Лазизбеком Муллажоновым.
Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Асадхужой Муйдинхужаевым и Лазизбеком Муллажоновым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2024
Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Асадхужой Муйдинхужаевым и Лазизбеком Муллажоновым.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Чемпионы также выразили удовлетворение тем, что оправдали доверие президента и народа, а также признательность главе государства за внимание и широкие возможности, которые позволили добиться таких побед.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Асадхужой Муйдинхужаевым и Лазизбеком Муллажоновым.
Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Асадхужой Муйдинхужаевым и Лазизбеком Муллажоновым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2024
Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Асадхужой Муйдинхужаевым и Лазизбеком Муллажоновым.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Спортсмены пообещали и впредь высоко поднимать флаг Родины на международной арене.
Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил Рашитова и Дусматова с победой на Олимпиаде - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2024
Мирзиёев поздравил Рашитова и Дусматова с победой на Олимпиаде - видео
Вчера, 12:24
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0