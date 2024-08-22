https://uz.sputniknews.ru/20240822/uzbekistan-belarus-sotrudnichestvo-meditsina-45317628.html

В Ташкенте при участии белорусских специалистов откроют Центр регенеративной медицины

В Ташкенте при участии белорусских специалистов откроют Центр регенеративной медицины

Sputnik Узбекистан

В центре внимания двух стран также взаимное упрощение регистрации лекарственных препаратов и создание совместных производств.

2024-08-22T11:55+0500

2024-08-22T11:55+0500

2024-08-22T12:43+0500

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В 2024 году в Ташкенте при участии специалистов из Беларуси планируют открыть Центр регенеративной медицины. Об этом сообщает белорусское интернет издание tvr.by. Там будут производить и применять биомедицинские клеточные продукты. Для Узбекистана это совершенно новое направление в лечении пациентов, в то время как в Беларуси эти технологии активно применяют уже более пяти лет. Узбекистан и Беларусь продолжают расширять сотрудничество и в фармацевтической отрасли. Сегодня в центре внимания двух стран — взаимное упрощение регистрации лекарственных препаратов, а также создание совместных производств. Помимо этого, страны сотрудничают в области кардиологии, онкологии, детской хирургии, травматологии и трансплантологии. Положительно себя зарекомендовала практика выездов белорусских специалистов в Узбекистан для оказания высококвалифицированной медицинской помощи и проведения мастер-классов. Активное сотрудничество двух стран в области медицины ведется в том числе благодаря договоренностям, достигнутым в феврале 2024 года во время визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Ташкент. О чем договорились Узбекистан и Беларусь в сфере профобразованияДля справки: регенеративная медицина — новое междисциплинарное направление в медицине, которое сформировалось на стыке с биологией и генной инженерией. Ее главная цель — разработка технологий для восстановления и замены поврежденных клеток, тканей, органов. Эти высокотехнологичные лечебные методики применяют в разных медицинских сферах: хирургии, травматологии, дерматологии. С их помощью специалисты восстанавливают структуру и функцию поврежденных тканей и органов.

https://uz.sputniknews.ru/20240405/uzbekistan-belarus-sport-sotrudnichestvo-43312731.html

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