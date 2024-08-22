https://uz.sputniknews.ru/20240822/uzbekistan-belarus-sotrudnichestvo-meditsina-45317628.html
В Ташкенте при участии белорусских специалистов откроют Центр регенеративной медицины
В Ташкенте при участии белорусских специалистов откроют Центр регенеративной медицины
Sputnik Узбекистан
В центре внимания двух стран также взаимное упрощение регистрации лекарственных препаратов и создание совместных производств.
2024-08-22T11:55+0500
2024-08-22T11:55+0500
2024-08-22T12:43+0500
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В 2024 году в Ташкенте при участии специалистов из Беларуси планируют открыть Центр регенеративной медицины. Об этом сообщает белорусское интернет издание tvr.by. Там будут производить и применять биомедицинские клеточные продукты. Для Узбекистана это совершенно новое направление в лечении пациентов, в то время как в Беларуси эти технологии активно применяют уже более пяти лет. Узбекистан и Беларусь продолжают расширять сотрудничество и в фармацевтической отрасли. Сегодня в центре внимания двух стран — взаимное упрощение регистрации лекарственных препаратов, а также создание совместных производств. Помимо этого, страны сотрудничают в области кардиологии, онкологии, детской хирургии, травматологии и трансплантологии. Положительно себя зарекомендовала практика выездов белорусских специалистов в Узбекистан для оказания высококвалифицированной медицинской помощи и проведения мастер-классов. Активное сотрудничество двух стран в области медицины ведется в том числе благодаря договоренностям, достигнутым в феврале 2024 года во время визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Ташкент. О чем договорились Узбекистан и Беларусь в сфере профобразованияДля справки: регенеративная медицина — новое междисциплинарное направление в медицине, которое сформировалось на стыке с биологией и генной инженерией. Ее главная цель — разработка технологий для восстановления и замены поврежденных клеток, тканей, органов. Эти высокотехнологичные лечебные методики применяют в разных медицинских сферах: хирургии, травматологии, дерматологии. С их помощью специалисты восстанавливают структуру и функцию поврежденных тканей и органов.
https://uz.sputniknews.ru/20240405/uzbekistan-belarus-sport-sotrudnichestvo-43312731.html
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В Ташкенте при участии белорусских специалистов откроют Центр регенеративной медицины
11:55 22.08.2024 (обновлено: 12:43 22.08.2024)
В центре внимания двух стран также взаимное упрощение регистрации лекарственных препаратов и создание совместных производств.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
В 2024 году в Ташкенте при участии специалистов из Беларуси планируют открыть Центр регенеративной медицины. Об этом сообщает белорусское интернет издание tvr.by
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Там будут производить и применять биомедицинские клеточные продукты. Для Узбекистана это совершенно новое направление в лечении пациентов, в то время как в Беларуси эти технологии активно применяют уже более пяти лет.
"Идет взаимодействие нескольких центров. В первую очередь, это РНПЦ трансфузиологии Беларуси и Узбекистана. Центр регенеративной медицины будет создан в Ташкенте. Вопросы уже были обсуждены министрами наших стран. Центр, я надеюсь, будет функционировать уже в этом году", — отметил директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении РБ Дмитрий Гринько.
Узбекистан и Беларусь продолжают расширять сотрудничество и в фармацевтической отрасли. Сегодня в центре внимания двух стран — взаимное упрощение регистрации лекарственных препаратов, а также создание совместных производств.
"Узбекистан — большой растущий рынок. Безусловно, он привлекателен для нашей фармацевтической отрасли. Белорусская сторона заинтересована в экспорте туда лекарственных препаратов. Узбекский производитель также хочет выходить на другие рынки, включая Беларусь. Для того, чтобы это реализовывалось, нам важно сформировать однотипные подходы регуляторные", — отметила замдиректора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении РБ Ольга Журавлева.
Помимо этого, страны сотрудничают в области кардиологии, онкологии, детской хирургии, травматологии и трансплантологии.
Положительно себя зарекомендовала практика выездов белорусских специалистов в Узбекистан для оказания высококвалифицированной медицинской помощи и проведения мастер-классов.
Активное сотрудничество двух стран в области медицины ведется в том числе благодаря договоренностям, достигнутым в феврале 2024 года во время визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Ташкент.
Для справки: регенеративная медицина — новое междисциплинарное направление в медицине, которое сформировалось на стыке с биологией и генной инженерией. Ее главная цель — разработка технологий для восстановления и замены поврежденных клеток, тканей, органов.
Эти высокотехнологичные лечебные методики применяют в разных медицинских сферах: хирургии, травматологии, дерматологии. С их помощью специалисты восстанавливают структуру и функцию поврежденных тканей и органов.