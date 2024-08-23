https://uz.sputniknews.ru/20240823/mirziyoyev-nagrajdeniye-sportsmeny-trenery-parij-2024-45332777.html

Мирзиёев наградил спортсменов и тренеров, отличившихся на Олимпиаде в Париже

Мирзиёев наградил спортсменов и тренеров, отличившихся на Олимпиаде в Париже

Sputnik Узбекистан

Указом главы Узбекистана спортсмены и тренеры национальной сборной за достижения на ХХХIII летних Олимпийских играх во Франции награждены государственными наградами.

2024-08-23T13:10+0500

2024-08-23T13:10+0500

2024-08-23T13:10+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

указ

награждение

спортсмен

тренер

олимпиада

париж

общество

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил группу спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, сообщает пресс-служба главы РУз. Указом президента Узбекистана награждены орденом "Эл-юрт хурмати"почетное звание "Узбекистон ифтихори" присвоенопочетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спортчи" присвоенопочетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози" присвоеноорденом "Фидокорона хизматлари учун" награжденыорденом "Дустлик" награжденыорденом "Соглом авлод учун" II степени награжденыТаким образом президент отметил их выдающийся вклад в поднятие на новый уровень олимпийского движения в стране, популяризацию физической культуры и спорта, достойное выступление на Олимпиаде и достижение беспрецедентных в истории республики результатов, яркое проявление патриотизма, стойкости, твердой воли и высокого мастерства, большие заслуги в повышении авторитета Нового Узбекистана на международной арене, воспитании у молодого поколения чувства любви к Родине и национальной гордости.Напомним, что это была самая успешная Олимпиада за время независимости Узбекистана: отечественные спортсмены завоевали 8 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали. У республики 13-е место в медальном зачете среди 206 стран. Она стала четвертой на Азиатском континенте, а среди стран СНГ, Центральноазиатского региона, а также стран-участниц Игр Исламской солидарности и Организации тюркских государств, делегация РУз заняла первое место.

https://uz.sputniknews.ru/20240813/pobediteli-parij-2024-podarki-mirziyoyev-45160038.html

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