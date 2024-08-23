Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240823/mirziyoyev-nagrajdeniye-sportsmeny-trenery-parij-2024-45332777.html
Мирзиёев наградил спортсменов и тренеров, отличившихся на Олимпиаде в Париже
Мирзиёев наградил спортсменов и тренеров, отличившихся на Олимпиаде в Париже
Sputnik Узбекистан
Указом главы Узбекистана спортсмены и тренеры национальной сборной за достижения на ХХХIII летних Олимпийских играх во Франции награждены государственными наградами.
2024-08-23T13:10+0500
2024-08-23T13:10+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
указ
награждение
спортсмен
тренер
олимпиада
париж
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1e/36434862_0:4:1200:679_1920x0_80_0_0_f34dcd2c2aadab404ed304d4686da674.jpg
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил группу спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, сообщает пресс-служба главы РУз. Указом президента Узбекистана награждены орденом "Эл-юрт хурмати"почетное звание "Узбекистон ифтихори" присвоенопочетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спортчи" присвоенопочетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози" присвоеноорденом "Фидокорона хизматлари учун" награжденыорденом "Дустлик" награжденыорденом "Соглом авлод учун" II степени награжденыТаким образом президент отметил их выдающийся вклад в поднятие на новый уровень олимпийского движения в стране, популяризацию физической культуры и спорта, достойное выступление на Олимпиаде и достижение беспрецедентных в истории республики результатов, яркое проявление патриотизма, стойкости, твердой воли и высокого мастерства, большие заслуги в повышении авторитета Нового Узбекистана на международной арене, воспитании у молодого поколения чувства любви к Родине и национальной гордости.Напомним, что это была самая успешная Олимпиада за время независимости Узбекистана: отечественные спортсмены завоевали 8 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали. У республики 13-е место в медальном зачете среди 206 стран. Она стала четвертой на Азиатском континенте, а среди стран СНГ, Центральноазиатского региона, а также стран-участниц Игр Исламской солидарности и Организации тюркских государств, делегация РУз заняла первое место.
https://uz.sputniknews.ru/20240813/pobediteli-parij-2024-podarki-mirziyoyev-45160038.html
узбекистан
париж
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1e/36434862_85:0:1027:706_1920x0_80_0_0_19c20907082dd17af8e46cdab004fdc1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан награждение спортсмены тренеры олимпиада париж указ государственные награды
узбекистан награждение спортсмены тренеры олимпиада париж указ государственные награды

Мирзиёев наградил спортсменов и тренеров, отличившихся на Олимпиаде в Париже

13:10 23.08.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев подписывает документы.
Шавкат Мирзиёев подписывает документы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Указом главы Узбекистана спортсмены и тренеры национальной сборной за достижения на ХХХIII летних Олимпийских играх во Франции награждены государственными наградами.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил группу спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, сообщает пресс-служба главы РУз.
Указом президента Узбекистана награждены
орденом "Эл-юрт хурмати"
Дусматов Хасанбой Марфжон угли — член национальной сборной команды Узбекистана по боксу
Жалолов Баходир Исомиддин угли — член национальной сборной команды Узбекистана по боксу
Рашитов Улугбек Исматуллаевич — член национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо
почетное звание "Узбекистон ифтихори" присвоено
Жамалову Разамбеку Саламбековичу — члену национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе
Келдиёровой Диёре Бахтиёр кизи — члену национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
Муйдинхужаеву Асадхуже Зохидхужа угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
Мулложонову Лазизбеку Хасанжон угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
Халокову Абдумалику Анвар угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спортчи" присвоено
Абдуллаеву Гуломжону Озодовичу — члену национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе
Джураеву Акбару Хуснидилла угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике
Осиповой Светлане Валерьевне — члену национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо
Юсупову Алишеру Халимбоевичу — члену национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози" присвоено
Азизову Улугбеку Азим угли — тренеру национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
Киямовой Нелле Эсхатовне — тренеру национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
Туйчиеву Алишеру Курбановичу — тренеру по боксу специализированной спортивной школы по спортивным единоборствам Ферганской области
орденом "Фидокорона хизматлари учун" награждены
Полатов Сакен Джетибаевич — первый заместитель председателя Федерации бокса Узбекистана
Ташматов Шерзод Рихсибаевич — председатель Ассоциации таэквондо Узбекистана
орденом "Дустлик" награждены
Киличев Тулкин Махмурович — главный тренер национальной сборной команды Узбекистана по боксу
Тойгонбаев Зиятдинбек Курманбекович — тренер по боксу специализированной спортивной школы по спортивным единоборствам Андижанской области
Туробоев Музaффaрбек Тоштемир угли — член национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
Хан Павел Афанасьевич — тренер национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо
орденом "Соглом авлод учун" II степени награждены
Гафуров Даврон Дилмурадович — тренер по боксу спортивной школы Зангиатинского района, Ташкентская область
Киличев Фаррух Комилович — тренер по боксу Чирчикского центра по подготовке к олимпийским и паралимпийским видам спорта, Ташкентская область
Мансуров Дилшод Исматович — директор спортивной школы Ташкентского района, Ташкентская область
Мирзаджанов Фарход Мирхамитович — тренер национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике
Худайберганов Жамшид Исмаилович — тренер по дзюдо Ургенчского центра по подготовке к олимпийским и паралимпийским видам спорта, Хорезмская область
Таким образом президент отметил их выдающийся вклад в поднятие на новый уровень олимпийского движения в стране, популяризацию физической культуры и спорта, достойное выступление на Олимпиаде и достижение беспрецедентных в истории республики результатов, яркое проявление патриотизма, стойкости, твердой воли и высокого мастерства, большие заслуги в повышении авторитета Нового Узбекистана на международной арене, воспитании у молодого поколения чувства любви к Родине и национальной гордости.
Напомним, что это была самая успешная Олимпиада за время независимости Узбекистана: отечественные спортсмены завоевали 8 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали. У республики 13-е место в медальном зачете среди 206 стран. Она стала четвертой на Азиатском континенте, а среди стран СНГ, Центральноазиатского региона, а также стран-участниц Игр Исламской солидарности и Организации тюркских государств, делегация РУз заняла первое место.
Встреча чемпионов рус - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2024
Победителям и призерам Олимпиады вручили подарки от президента Узбекистана — фото, видео
13 августа, 11:05
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0