Мирзиёев наградил спортсменов и тренеров, отличившихся на Олимпиаде в Париже
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Указом главы Узбекистана спортсмены и тренеры национальной сборной за достижения на ХХХIII летних Олимпийских играх во Франции награждены государственными наградами.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил группу спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, сообщает пресс-служба главы РУз.
Указом президента Узбекистана награждены
орденом "Эл-юрт хурмати"
Дусматов Хасанбой Марфжон угли — член национальной сборной команды Узбекистана по боксу
Жалолов Баходир Исомиддин угли — член национальной сборной команды Узбекистана по боксу
Рашитов Улугбек Исматуллаевич — член национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо
почетное звание "Узбекистон ифтихори" присвоено
Жамалову Разамбеку Саламбековичу — члену национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе
Келдиёровой Диёре Бахтиёр кизи — члену национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
Муйдинхужаеву Асадхуже Зохидхужа угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
Мулложонову Лазизбеку Хасанжон угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
Халокову Абдумалику Анвар угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по боксу
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спортчи" присвоено
Абдуллаеву Гуломжону Озодовичу — члену национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе
Джураеву Акбару Хуснидилла угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике
Осиповой Светлане Валерьевне — члену национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо
Юсупову Алишеру Халимбоевичу — члену национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози" присвоено
Азизову Улугбеку Азим угли — тренеру национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
Киямовой Нелле Эсхатовне — тренеру национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
Туйчиеву Алишеру Курбановичу — тренеру по боксу специализированной спортивной школы по спортивным единоборствам Ферганской области
орденом "Фидокорона хизматлари учун" награждены
Полатов Сакен Джетибаевич — первый заместитель председателя Федерации бокса Узбекистана
Ташматов Шерзод Рихсибаевич — председатель Ассоциации таэквондо Узбекистана
орденом "Дустлик" награждены
Киличев Тулкин Махмурович — главный тренер национальной сборной команды Узбекистана по боксу
Тойгонбаев Зиятдинбек Курманбекович — тренер по боксу специализированной спортивной школы по спортивным единоборствам Андижанской области
Туробоев Музaффaрбек Тоштемир угли — член национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
Хан Павел Афанасьевич — тренер национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо
орденом "Соглом авлод учун" II степени награждены
Гафуров Даврон Дилмурадович — тренер по боксу спортивной школы Зангиатинского района, Ташкентская область
Киличев Фаррух Комилович — тренер по боксу Чирчикского центра по подготовке к олимпийским и паралимпийским видам спорта, Ташкентская область
Мансуров Дилшод Исматович — директор спортивной школы Ташкентского района, Ташкентская область
Мирзаджанов Фарход Мирхамитович — тренер национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике
Худайберганов Жамшид Исмаилович — тренер по дзюдо Ургенчского центра по подготовке к олимпийским и паралимпийским видам спорта, Хорезмская область
Таким образом президент отметил их выдающийся вклад в поднятие на новый уровень олимпийского движения в стране, популяризацию физической культуры и спорта, достойное выступление на Олимпиаде и достижение беспрецедентных в истории республики результатов, яркое проявление патриотизма, стойкости, твердой воли и высокого мастерства, большие заслуги в повышении авторитета Нового Узбекистана на международной арене, воспитании у молодого поколения чувства любви к Родине и национальной гордости.
Напомним, что это была самая успешная Олимпиада за время независимости Узбекистана: отечественные спортсмены завоевали 8 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали. У республики 13-е место в медальном зачете среди 206 стран. Она стала четвертой на Азиатском континенте, а среди стран СНГ, Центральноазиатского региона, а также стран-участниц Игр Исламской солидарности и Организации тюркских государств, делегация РУз заняла первое место.