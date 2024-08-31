https://uz.sputniknews.ru/20240831/vengriya-tekstil-uzbekistan-45436230.html

Венгрия заинтересована в поставках текстильной продукции из Узбекистана

Венгрия заинтересована в поставках текстильной продукции из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Венгерские компании примут участие в Совместной конференции двух международных текстильных организаций-ITMF & IAF Convention 2024, которая впервые пройдет 8-10 сентября в городе Самарканде.

2024-08-31T12:37+0500

2024-08-31T12:37+0500

2024-08-31T12:39+0500

узбекистан

венгрия

текстильная продукция

производство

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В Будапеште обсуждены перспективы долгосрочных поставок узбекской текстильной продукции в Венгрию, передает ИА "Дунё".Как отмечает Агентство, информация о потенциале текстильной отрасли Узбекистана была представлена на встрече посла республики Ойбека Шахавдинова с руководителем венгерской текстильной компании "Polonagyker" Михайем Вандором. В ходе встречи говорилось о том, что страна обладает современными производственными мощностями и большим количеством высококачественного хлопка. Проводятся реформы по улучшению делового климата, включая налоговые льготы, упрощение административных процедур и защиту прав иностранных инвесторов, что делает ее “привлекательным партнером для текстильных компаний”.Читайте также Как Узбекистан и Венгрия планируют вместе бороться с засухой.Узбекская сторона подчеркнула, что отечественные готовы к реализации совместных инновационных проектов и внедрению передовых технологий.Венгерская сторона подтвердила свою заинтересованность в участии в Совместной конференции двух международных текстильных организаций-ITMF & IAF Convention 2024, которая впервые пройдет 8-10 сентября в городе Самарканде. Подчеркивалось, что участники конференции не только обсудят актуальные вопросы текстильной отрасли, но и ознакомятся с текстильным и швейным производством Узбекистана в рамках бизнес-туров. Эти туры предоставят необходимую информацию о производственных процессах, инновациях и качестве продукции местных производителей.

https://uz.sputniknews.ru/20240825/uzbekistan-vengriya-sotrudnichestvo-trudovaya-migratsiya-45363364.html

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