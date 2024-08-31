https://uz.sputniknews.ru/20240831/vengriya-tekstil-uzbekistan-45436230.html
Венгрия заинтересована в поставках текстильной продукции из Узбекистана
Венгрия заинтересована в поставках текстильной продукции из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Венгерские компании примут участие в Совместной конференции двух международных текстильных организаций-ITMF & IAF Convention 2024, которая впервые пройдет 8-10 сентября в городе Самарканде.
2024-08-31T12:37+0500
2024-08-31T12:37+0500
2024-08-31T12:39+0500
узбекистан
венгрия
текстильная продукция
производство
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В Будапеште обсуждены перспективы долгосрочных поставок узбекской текстильной продукции в Венгрию, передает ИА "Дунё".Как отмечает Агентство, информация о потенциале текстильной отрасли Узбекистана была представлена на встрече посла республики Ойбека Шахавдинова с руководителем венгерской текстильной компании "Polonagyker" Михайем Вандором. В ходе встречи говорилось о том, что страна обладает современными производственными мощностями и большим количеством высококачественного хлопка. Проводятся реформы по улучшению делового климата, включая налоговые льготы, упрощение административных процедур и защиту прав иностранных инвесторов, что делает ее “привлекательным партнером для текстильных компаний”.Читайте также Как Узбекистан и Венгрия планируют вместе бороться с засухой.Узбекская сторона подчеркнула, что отечественные готовы к реализации совместных инновационных проектов и внедрению передовых технологий.Венгерская сторона подтвердила свою заинтересованность в участии в Совместной конференции двух международных текстильных организаций-ITMF & IAF Convention 2024, которая впервые пройдет 8-10 сентября в городе Самарканде. Подчеркивалось, что участники конференции не только обсудят актуальные вопросы текстильной отрасли, но и ознакомятся с текстильным и швейным производством Узбекистана в рамках бизнес-туров. Эти туры предоставят необходимую информацию о производственных процессах, инновациях и качестве продукции местных производителей.
https://uz.sputniknews.ru/20240825/uzbekistan-vengriya-sotrudnichestvo-trudovaya-migratsiya-45363364.html
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венгрия узбекистан текстиль поставка конференция
венгрия узбекистан текстиль поставка конференция
Венгрия заинтересована в поставках текстильной продукции из Узбекистана
12:37 31.08.2024 (обновлено: 12:39 31.08.2024)
Венгерские компании примут участие в Совместной конференции двух международных текстильных организаций-ITMF & IAF Convention 2024, которая впервые пройдет 8-10 сентября в городе Самарканде.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В Будапеште обсуждены перспективы долгосрочных поставок узбекской текстильной продукции в Венгрию, передает ИА "Дунё".
Как отмечает Агентство, информация о потенциале текстильной отрасли Узбекистана была представлена на встрече посла республики Ойбека Шахавдинова с руководителем венгерской текстильной компании "Polonagyker" Михайем Вандором.
В ходе встречи говорилось о том, что страна обладает современными производственными мощностями и большим количеством высококачественного хлопка. Проводятся реформы по улучшению делового климата, включая налоговые льготы, упрощение административных процедур и защиту прав иностранных инвесторов, что делает ее “привлекательным партнером для текстильных компаний”.
Узбекская сторона подчеркнула, что отечественные готовы к реализации совместных инновационных проектов и внедрению передовых технологий.
Венгерская сторона подтвердила свою заинтересованность в участии в Совместной конференции двух международных текстильных организаций-ITMF & IAF Convention 2024, которая впервые пройдет 8-10 сентября в городе Самарканде.
“В ее рамках венгерские бизнесмены планируют провести ряд встреч в формате B2B с узбекскими производителями текстиля для налаживания сотрудничества и долгосрочных поставок текстильной продукции в Венгрию“, – отмечено в сообщении.
Подчеркивалось, что участники конференции не только обсудят актуальные вопросы текстильной отрасли, но и ознакомятся с текстильным и швейным производством Узбекистана в рамках бизнес-туров. Эти туры предоставят необходимую информацию о производственных процессах, инновациях и качестве продукции местных производителей.