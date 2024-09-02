https://uz.sputniknews.ru/20240902/kazaxstan-provedet-referendum-stroitelstvo-aes-45464613.html
Стало известно, когда в Казахстане проведут референдум по строительству АЭС – дата
Стало известно, когда в Казахстане проведут референдум по строительству АЭС – дата
Sputnik Узбекистан
Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане состоится 6 октября 2024 года.
2024-09-02T15:00+0500
2024-09-02T15:00+0500
2024-09-02T15:00+0500
казахстан
аэс
референдум
касым-жомарт токаев
электроэнергия
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ТАШКЕНТ, 2 сент — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум по строительству атомной электростанции в республике состоится 6 октября. Об этом стало известно на заседании двух палат парламента республики, сообщает Sputnik Казахстан.Глава Казахстана добавил, что о проведении всенародного голосования на указанную тему он высказался в прошлом году, данная тема "находится в общественной повестке уже год". О проведении референдума по строительству АЭС было объявлено 1 сентября 2023 года.Он также сказал, что предстоящий референдум станет еще одним проявлением широкого общенационального диалога и ярким примером реализации концепции "слышащего государства".
https://uz.sputniknews.ru/20240826/mirziyoev-nagradil-gosudarstvennye-obschestvennye-deyateli-kazaxstan-45384869.html
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токаев референдум строительство аэс казахстан
токаев референдум строительство аэс казахстан
Стало известно, когда в Казахстане проведут референдум по строительству АЭС – дата
Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане состоится 6 октября 2024 года.
ТАШКЕНТ, 2 сент — Sputnik.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум по строительству атомной электростанции в республике состоится 6 октября. Об этом стало известно на заседании двух палат парламента республики, сообщает Sputnik Казахстан
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"Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября текущего года. Сегодня я подпишу соответствующий указ", – сказал Токаев.
Глава Казахстана добавил, что о проведении всенародного голосования на указанную тему он высказался в прошлом году, данная тема "находится в общественной повестке уже год".
О проведении референдума по строительству АЭС было объявлено 1 сентября 2023 года.
"Считаю, что это достаточный срок для принятия гражданами взвешенного решения", – отметил Токаев.
Он также сказал, что предстоящий референдум станет еще одним проявлением широкого общенационального диалога и ярким примером реализации концепции "слышащего государства".
"С учетом нарастания глобального энергодефицита мы остро нуждаемся в надежных и экологически чистых источниках энергии", - подчеркнул президент Казахстана.