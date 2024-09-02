https://uz.sputniknews.ru/20240902/kazaxstan-provedet-referendum-stroitelstvo-aes-45464613.html

Стало известно, когда в Казахстане проведут референдум по строительству АЭС – дата

Стало известно, когда в Казахстане проведут референдум по строительству АЭС – дата

Sputnik Узбекистан

Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане состоится 6 октября 2024 года.

2024-09-02T15:00+0500

2024-09-02T15:00+0500

2024-09-02T15:00+0500

казахстан

аэс

референдум

касым-жомарт токаев

электроэнергия

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ТАШКЕНТ, 2 сент — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум по строительству атомной электростанции в республике состоится 6 октября. Об этом стало известно на заседании двух палат парламента республики, сообщает Sputnik Казахстан.Глава Казахстана добавил, что о проведении всенародного голосования на указанную тему он высказался в прошлом году, данная тема "находится в общественной повестке уже год". О проведении референдума по строительству АЭС было объявлено 1 сентября 2023 года.Он также сказал, что предстоящий референдум станет еще одним проявлением широкого общенационального диалога и ярким примером реализации концепции "слышащего государства".

https://uz.sputniknews.ru/20240826/mirziyoev-nagradil-gosudarstvennye-obschestvennye-deyateli-kazaxstan-45384869.html

казахстан

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