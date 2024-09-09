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https://uz.sputniknews.ru/20240909/shavkat-mirziyoev-otkrytiye-vsemirnye-igry-kochevnikov-45538016.html
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников
Sputnik Узбекистан
В международных спортивных состязаниях по этническим видам спорта принимают участие свыше 2 тысяч спортсменов из 89 стран мира, в том числе представители Узбекистана.
2024-09-09T09:52+0500
2024-09-09T10:04+0500
узбекистан
казахстан
шавкат мирзиёев
всемирные игры кочевников
касым-жомарт токаев
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии открытия V Всемирных игр кочевников в городе Астане. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В мероприятии, состоявшемся в "Астана-Арене", участвовали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, Раис Татарстана Рустам Минниханов и другие зарубежные гости.Стоит отметить, что в турнире принимают участие свыше 2 тысяч спортсменов из 89 стран мира, в том числе представители Узбекистана.Читайте также В Узбекистане в 2026 году пройдут Всемирные игры кочевников.Узбекистанцы выступят в таких видах состязаний, как кураш, алыш, перетягивание каната, стрельба из лука, скачки, состязания силачей и других.Участникам открытия международных спортивных состязаний по этническим видам спорта было продемонстрировано театрализованное представление, посвященное богатой культуре и истории, традициям и обычаям кочевых народов.По завершении церемонии Шавкат Мирзиёев отбыл в Ташкент. В международном аэропорту города Астаны высокого гостя проводил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
https://uz.sputniknews.ru/20240908/shavkat-mirziyoev-primet-uchastie-otkrytie-vsemirnye-igry-kochevnikov-45534893.html
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мирзиёев токаев жапаров бердымухамедов минниханов всемирные игры кочевников астана
мирзиёев токаев жапаров бердымухамедов минниханов всемирные игры кочевников астана

Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников

09:52 09.09.2024 (обновлено: 10:04 09.09.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников
Президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В международных спортивных состязаниях по этническим видам спорта принимают участие свыше 2-х тысяч спортсменов из 89 стран мира, в том числе представители Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии открытия V Всемирных игр кочевников в городе Астане. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В мероприятии, состоявшемся в "Астана-Арене", участвовали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, Раис Татарстана Рустам Минниханов и другие зарубежные гости.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников
Президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2024
Президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стоит отметить, что в турнире принимают участие свыше 2 тысяч спортсменов из 89 стран мира, в том числе представители Узбекистана.
Читайте также В Узбекистане в 2026 году пройдут Всемирные игры кочевников.
Узбекистанцы выступят в таких видах состязаний, как кураш, алыш, перетягивание каната, стрельба из лука, скачки, состязания силачей и других.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников
Президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2024
Президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников
© Пресс-служба президента Узбекистана
Участникам открытия международных спортивных состязаний по этническим видам спорта было продемонстрировано театрализованное представление, посвященное богатой культуре и истории, традициям и обычаям кочевых народов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников
Президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2024
Президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников
© Пресс-служба президента Узбекистана
По завершении церемонии Шавкат Мирзиёев отбыл в Ташкент. В международном аэропорту города Астаны высокого гостя проводил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников
Президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2024
Президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл в Астану - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2024
Шавкат Мирзиёев примет участие в открытии V Всемирных игр кочевников в Астане
Вчера, 17:40
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