https://uz.sputniknews.ru/20240909/shavkat-mirziyoev-otkrytiye-vsemirnye-igry-kochevnikov-45538016.html

Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников

Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников

Sputnik Узбекистан

В международных спортивных состязаниях по этническим видам спорта принимают участие свыше 2 тысяч спортсменов из 89 стран мира, в том числе представители Узбекистана.

2024-09-09T09:52+0500

2024-09-09T09:52+0500

2024-09-09T10:04+0500

узбекистан

казахстан

шавкат мирзиёев

всемирные игры кочевников

касым-жомарт токаев

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии открытия V Всемирных игр кочевников в городе Астане. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В мероприятии, состоявшемся в "Астана-Арене", участвовали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, Раис Татарстана Рустам Минниханов и другие зарубежные гости.Стоит отметить, что в турнире принимают участие свыше 2 тысяч спортсменов из 89 стран мира, в том числе представители Узбекистана.Читайте также В Узбекистане в 2026 году пройдут Всемирные игры кочевников.Узбекистанцы выступят в таких видах состязаний, как кураш, алыш, перетягивание каната, стрельба из лука, скачки, состязания силачей и других.Участникам открытия международных спортивных состязаний по этническим видам спорта было продемонстрировано театрализованное представление, посвященное богатой культуре и истории, традициям и обычаям кочевых народов.По завершении церемонии Шавкат Мирзиёев отбыл в Ташкент. В международном аэропорту города Астаны высокого гостя проводил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

https://uz.sputniknews.ru/20240908/shavkat-mirziyoev-primet-uchastie-otkrytie-vsemirnye-igry-kochevnikov-45534893.html

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