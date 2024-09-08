https://uz.sputniknews.ru/20240908/shavkat-mirziyoev-primet-uchastie-otkrytie-vsemirnye-igry-kochevnikov-45534893.html
Шавкат Мирзиёев примет участие в открытии V Всемирных игр кочевников в Астане
Шавкат Мирзиёев примет участие в открытии V Всемирных игр кочевников в Астане
Sputnik Узбекистан
В столице Казахстана узбекский лидер примет участие в торжественной церемонии открытия пятых Всемирных игр кочевников – международных спортивных состязаний по этническим видам спорта, в которых также примет участие команда из Узбекистана.
2024-09-08T17:40+0500
2024-09-08T17:40+0500
2024-09-08T18:19+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
всемирные игры кочевников
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.В столице Казахстана узбекский лидер примет участие в торжественной церемонии открытия пятых Всемирных игр кочевников – международных спортивных состязаний по этническим видам спорта, включенным в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.Читайте также Министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов посетил Казахстан – подробности.Следует отметить, что в данном спортивном мероприятии ожидается участие более 2 тысяч спортсменов из почти 90 стран мира, в том числе команда из Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20240828/uzbekistan-vsemirnye-igry-kochevnikov-45402620.html
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мирзиёев казахстан всемирные игры кочевников астана
мирзиёев казахстан всемирные игры кочевников астана
Шавкат Мирзиёев примет участие в открытии V Всемирных игр кочевников в Астане
17:40 08.09.2024 (обновлено: 18:19 08.09.2024)
Глава РУз. отбыл в Казахстан для участия в торжественной церемонии открытия пятых Всемирных игр кочевников – международных спортивных состязаний по этническим видам спорта, в которых также примет участие команда из Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан с рабочим визитом, сообщает
пресс-служба главы государства.
“8 сентября по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отбыл в город Астану с рабочим визитом“, – говорится в сообщении.
В столице Казахстана узбекский лидер примет участие в торжественной церемонии открытия пятых Всемирных игр кочевников – международных спортивных состязаний по этническим видам спорта, включенным в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Следует отметить, что в данном спортивном мероприятии ожидается участие более 2 тысяч спортсменов из почти 90 стран мира, в том числе команда из Узбекистана.