https://uz.sputniknews.ru/20240908/shavkat-mirziyoev-primet-uchastie-otkrytie-vsemirnye-igry-kochevnikov-45534893.html

Шавкат Мирзиёев примет участие в открытии V Всемирных игр кочевников в Астане

Шавкат Мирзиёев примет участие в открытии V Всемирных игр кочевников в Астане

Sputnik Узбекистан

В столице Казахстана узбекский лидер примет участие в торжественной церемонии открытия пятых Всемирных игр кочевников – международных спортивных состязаний по этническим видам спорта, в которых также примет участие команда из Узбекистана.

2024-09-08T17:40+0500

2024-09-08T17:40+0500

2024-09-08T18:19+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

всемирные игры кочевников

казахстан

открытие

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.В столице Казахстана узбекский лидер примет участие в торжественной церемонии открытия пятых Всемирных игр кочевников – международных спортивных состязаний по этническим видам спорта, включенным в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.Читайте также Министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов посетил Казахстан – подробности.Следует отметить, что в данном спортивном мероприятии ожидается участие более 2 тысяч спортсменов из почти 90 стран мира, в том числе команда из Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20240828/uzbekistan-vsemirnye-igry-kochevnikov-45402620.html

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