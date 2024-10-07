Сколько казахстанцев проголосовали за АЭС — предварительные результаты
14:10 07.10.2024 (обновлено: 14:19 07.10.2024)
© ЦИК УзбекистанаПредставители ЦИК Узбекистана вели наблюдение за ходом голосования на референдуме по строительству АЭС в Казахстане
© ЦИК Узбекистана
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Шестого октября в Казахстане прошел референдум по строительству АЭС. Наблюдение за ходом голосования вели представители ЦИК Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. 71,12% казахстанцев проголосовали за АЭС, сообщает ЦИК РК.
Референдум по вопросу строительства атомной электростанции прошел в республике 6 октября.
Согласно озвученным данным, общее число граждан Казахстана, имеющих право участвовать в референдуме, составило 12 млн 284 тыс. 487 человек.
В голосовании приняли участие 7 млн 820 тыс. 204 человека или 63,66% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме, сообщил ЦИК РК.
Бюллетень для голосования на государственном и русском языках включал вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?" И варианты ответа голосующего: "Да, согласен (-на)" и "Нет, не согласен(-на)". Голосующий ставил любую отметку в пустом квадрате справа от варианта ответа, за который голосует.
За положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, проголосовали 5 млн 561 тыс. 937 человек или 71,12%.
Решение по вопросу, вынесенному на референдум, считается принятым, если за его положительное решение проголосовало более половины граждан.
Всего в списке было 12 284 487 человек, из них проголосовало 7 820 937 (63,66% из общего количества).
На 8.00 утра по времени Астаны завершился подсчет голосов. Во всех 10 232 участках голосование завершено, сообщил председатель ЦИК Абдиров.
Делегация Центральной избирательной комиссии Узбекистана во главе с председателем Зайниддином Низамходжаевым участвовала в наблюдении за референдумом как в порядке двухстороннего сотрудничества с ЦИК Казахстана, так и в составе миссий СНГ, ОТГ и ШОС.
© ЦИК Узбекистана
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© ЦИК Узбекистана
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© Markaziy saylov komissiyasi
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© Markaziy saylov komissiyasi
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© ЦИК Узбекистана
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© Markaziy saylov komissiyasi
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© Markaziy saylov komissiyasi
Представители Центральной избирательной комиссии Узбекистана в день голосования вели наблюдение на участках референдума в столице Казахстана Астане и ее пригороде.