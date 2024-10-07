https://uz.sputniknews.ru/20241007/skolko-kazaxstantsev-progolosovali-za-aes-46009468.html

Сколько казахстанцев проголосовали за АЭС — предварительные результаты

Сколько казахстанцев проголосовали за АЭС — предварительные результаты

Sputnik Узбекистан

Шестого октября в Казахстане прошел референдум по строительству АЭС. Наблюдение за ходом голосования вели представители ЦИК Узбекистана

2024-10-07T14:10+0500

2024-10-07T14:10+0500

2024-10-07T14:19+0500

общество

референдум

казахстан

аэс

цик узбекистана

наблюдатели

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. 71,12% казахстанцев проголосовали за АЭС, сообщает ЦИК РК. Референдум по вопросу строительства атомной электростанции прошел в республике 6 октября. Согласно озвученным данным, общее число граждан Казахстана, имеющих право участвовать в референдуме, составило 12 млн 284 тыс. 487 человек. В голосовании приняли участие 7 млн 820 тыс. 204 человека или 63,66% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме, сообщил ЦИК РК. Бюллетень для голосования на государственном и русском языках включал вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?" И варианты ответа голосующего: "Да, согласен (-на)" и "Нет, не согласен(-на)". Голосующий ставил любую отметку в пустом квадрате справа от варианта ответа, за который голосует. За положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, проголосовали 5 млн 561 тыс. 937 человек или 71,12%. Решение по вопросу, вынесенному на референдум, считается принятым, если за его положительное решение проголосовало более половины граждан. Всего в списке было 12 284 487 человек, из них проголосовало 7 820 937 (63,66% из общего количества). На 8.00 утра по времени Астаны завершился подсчет голосов. Во всех 10 232 участках голосование завершено, сообщил председатель ЦИК Абдиров. Делегация Центральной избирательной комиссии Узбекистана во главе с председателем Зайниддином Низамходжаевым участвовала в наблюдении за референдумом как в порядке двухстороннего сотрудничества с ЦИК Казахстана, так и в составе миссий СНГ, ОТГ и ШОС. Представители Центральной избирательной комиссии Узбекистана в день голосования вели наблюдение на участках референдума в столице Казахстана Астане и ее пригороде.

https://uz.sputniknews.ru/20241006/kazaxstane-referendum-stroitelstvo-aes-45995907.html

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