https://uz.sputniknews.ru/20241020/dannye-realnoy-klinicheskoy-praktiki-uskoryat-vyxod-lekarstv-na-rynok-eaes-46210478.html
Реальные клинические данные ускорят выход лекарств на рынок ЕАЭС – ЕЭК
Реальные клинические данные ускорят выход лекарств на рынок ЕАЭС – ЕЭК
Sputnik Узбекистан
Одобренные ЕЭК общие подходы позволят ускорить вывод на рынок Союза новых лекарств, применяемых в рамках специальных программ доступа, а также расширить показания для применения уже известных лекарственных средств.
2024-10-20T11:02+0500
2024-10-20T11:02+0500
2024-10-20T11:02+0500
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. На заседании Совета Евразийской экономической комиссии были одобрены общие подходы к развитию регулирования обращения лекарственных средств в странах Евразийского экономического союза. Эти подходы касаются сбора, анализа и использования данных из реальной клинической практики, сообщает пресс-служба ЕЭК.Документ описывает согласованные правила использования таких данных для регистрации, фармаконадзора и применения лекарств. Это позволит ускорить выход новых препаратов на рынок союза, что особенно важно в рамках специальных программ доступа.Как отмечается, общие подходы позволят ускорить вывод на рынок Союза новых лекарств, применяемых в рамках специальных программ доступа. Читайте также В ЕАЭС изменились правила регистрации и экспертизы лекарствЕще одним значимым результатом станет возможность расширения показаний для применения уже известных лекарственных средств.
https://uz.sputniknews.ru/20241013/eksperty-obsudili-initsiativy-stran-eaes-deklarirovanie-tovarov-46106371.html
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еаэс лекарства рынок союз общие подходы еэк фармацевтика
еаэс лекарства рынок союз общие подходы еэк фармацевтика
Реальные клинические данные ускорят выход лекарств на рынок ЕАЭС – ЕЭК
Одобренные ЕЭК общие подходы позволят ускорить вывод на рынок Союза новых лекарств, применяемых в рамках специальных программ доступа, а также расширить показания для применения уже известных лекарственных средств.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
На заседании Совета Евразийской экономической комиссии были одобрены общие подходы к развитию регулирования обращения лекарственных средств в странах Евразийского экономического союза. Эти подходы касаются сбора, анализа и использования данных из реальной клинической практики, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Документ описывает согласованные правила использования таких данных для регистрации, фармаконадзора и применения лекарств. Это позволит ускорить выход новых препаратов на рынок союза, что особенно важно в рамках специальных программ доступа.
"В документе описаны общие подходы государств Евразийского экономического союза к применению названных данных и полученных на их основе доказательств эффективности и безопасности лекарств для целей их регистрации, фармаконадзора и применения у пациентов", – говорится в сообщении ЕЭК.
Как отмечается, общие подходы позволят ускорить вывод на рынок Союза новых лекарств, применяемых в рамках специальных программ доступа.
Еще одним значимым результатом станет возможность расширения показаний для применения уже известных лекарственных средств.
"Такие подходы позволят системам здравоохранения стран ЕАЭС оперативно реагировать и обеспечивать возможность организации лечения новых ранее неизвестных заболеваний человека",– добавили в комиссии.