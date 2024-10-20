https://uz.sputniknews.ru/20241020/dannye-realnoy-klinicheskoy-praktiki-uskoryat-vyxod-lekarstv-na-rynok-eaes-46210478.html

Реальные клинические данные ускорят выход лекарств на рынок ЕАЭС – ЕЭК

Реальные клинические данные ускорят выход лекарств на рынок ЕАЭС – ЕЭК

Sputnik Узбекистан

Одобренные ЕЭК общие подходы позволят ускорить вывод на рынок Союза новых лекарств, применяемых в рамках специальных программ доступа, а также расширить показания для применения уже известных лекарственных средств.

2024-10-20T11:02+0500

2024-10-20T11:02+0500

2024-10-20T11:02+0500

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. На заседании Совета Евразийской экономической комиссии были одобрены общие подходы к развитию регулирования обращения лекарственных средств в странах Евразийского экономического союза. Эти подходы касаются сбора, анализа и использования данных из реальной клинической практики, сообщает пресс-служба ЕЭК.Документ описывает согласованные правила использования таких данных для регистрации, фармаконадзора и применения лекарств. Это позволит ускорить выход новых препаратов на рынок союза, что особенно важно в рамках специальных программ доступа.Как отмечается, общие подходы позволят ускорить вывод на рынок Союза новых лекарств, применяемых в рамках специальных программ доступа. Читайте также В ЕАЭС изменились правила регистрации и экспертизы лекарствЕще одним значимым результатом станет возможность расширения показаний для применения уже известных лекарственных средств.

https://uz.sputniknews.ru/20241013/eksperty-obsudili-initsiativy-stran-eaes-deklarirovanie-tovarov-46106371.html

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