Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20241020/dannye-realnoy-klinicheskoy-praktiki-uskoryat-vyxod-lekarstv-na-rynok-eaes-46210478.html
Реальные клинические данные ускорят выход лекарств на рынок ЕАЭС – ЕЭК
Реальные клинические данные ускорят выход лекарств на рынок ЕАЭС – ЕЭК
Sputnik Узбекистан
Одобренные ЕЭК общие подходы позволят ускорить вывод на рынок Союза новых лекарств, применяемых в рамках специальных программ доступа, а также расширить показания для применения уже известных лекарственных средств.
2024-10-20T11:02+0500
2024-10-20T11:02+0500
еаэс
лекарства
еэк
здравоохранение
фармацевтика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0b/45597958_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_9b6ee04d81184a248da2cfd3c9643ac1.jpg
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. На заседании Совета Евразийской экономической комиссии были одобрены общие подходы к развитию регулирования обращения лекарственных средств в странах Евразийского экономического союза. Эти подходы касаются сбора, анализа и использования данных из реальной клинической практики, сообщает пресс-служба ЕЭК.Документ описывает согласованные правила использования таких данных для регистрации, фармаконадзора и применения лекарств. Это позволит ускорить выход новых препаратов на рынок союза, что особенно важно в рамках специальных программ доступа.Как отмечается, общие подходы позволят ускорить вывод на рынок Союза новых лекарств, применяемых в рамках специальных программ доступа. Читайте также В ЕАЭС изменились правила регистрации и экспертизы лекарствЕще одним значимым результатом станет возможность расширения показаний для применения уже известных лекарственных средств.
https://uz.sputniknews.ru/20241013/eksperty-obsudili-initsiativy-stran-eaes-deklarirovanie-tovarov-46106371.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0b/45597958_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_5868b9f3e92bc09ff3085debf53e1fc4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еаэс лекарства рынок союз общие подходы еэк фармацевтика
еаэс лекарства рынок союз общие подходы еэк фармацевтика

Реальные клинические данные ускорят выход лекарств на рынок ЕАЭС – ЕЭК

11:02 20.10.2024
© Sputnik / Александр КряжевФармацевт собирает заказ покупателя в аптеке
Фармацевт собирает заказ покупателя в аптеке - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2024
© Sputnik / Александр Кряжев
Подписаться
Одобренные ЕЭК общие подходы позволят ускорить вывод на рынок Союза новых лекарств, применяемых в рамках специальных программ доступа, а также расширить показания для применения уже известных лекарственных средств.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. На заседании Совета Евразийской экономической комиссии были одобрены общие подходы к развитию регулирования обращения лекарственных средств в странах Евразийского экономического союза. Эти подходы касаются сбора, анализа и использования данных из реальной клинической практики, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Документ описывает согласованные правила использования таких данных для регистрации, фармаконадзора и применения лекарств. Это позволит ускорить выход новых препаратов на рынок союза, что особенно важно в рамках специальных программ доступа.
"В документе описаны общие подходы государств Евразийского экономического союза к применению названных данных и полученных на их основе доказательств эффективности и безопасности лекарств для целей их регистрации, фармаконадзора и применения у пациентов", – говорится в сообщении ЕЭК.
Как отмечается, общие подходы позволят ускорить вывод на рынок Союза новых лекарств, применяемых в рамках специальных программ доступа.
Читайте также В ЕАЭС изменились правила регистрации и экспертизы лекарств
Еще одним значимым результатом станет возможность расширения показаний для применения уже известных лекарственных средств.
"Такие подходы позволят системам здравоохранения стран ЕАЭС оперативно реагировать и обеспечивать возможность организации лечения новых ранее неизвестных заболеваний человека",– добавили в комиссии.
Флаги стран ЕАЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2024
Эксперты обсудили инициативы стран ЕАЭС, касающиеся декларирования товаров
13 октября, 18:10
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0