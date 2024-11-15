https://uz.sputniknews.ru/20241115/uzbekistan-kitay-novye-soglasheniya-eksport-selxozproduktsii-46628167.html

Узбекистан и Китай проработают новые соглашения об экспорте сельхозпродукции — подробности

Узбекистан и Китай проработают новые соглашения об экспорте сельхозпродукции — подробности

Sputnik Узбекистан

Китай заинтересован в расширении сотрудничества с регионами Узбекистана, и в данном контексте готов усилить работу по организации взаимных визитов, а также разработать план совместных мероприятий на 2025 год.

2024-11-15T10:55+0500

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2024-11-15T11:18+0500

узбекистан

китай

сотрудничество

регион

экономика

сельхозпродукция

экспорт

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Представители Генерального консульства Узбекистана провели встречи с заместителем губернатора Гуанси-Чжуанского автономного района, руководителями Департамента сельского хозяйства и Сельскохозяйственного университета Гуанси, а также организовали национальный стенд на выставке “2024 Guangxi International Agriculture Expo”. Об этом сообщает ИА "Дунё".По информации агентства, в ходе переговоров китайская сторона подтвердила свою заинтересованность в расширении сотрудничества с регионами Узбекистана. Читайте также Экологически чистая и конкурентоспособная: узбекскую продукцию представили в Гуанчжоу.Стороны подчеркнули важность интенсификации практических шагов в этом направлении.Читайте также Узбекистан и Китай создадут инновационный агротехнологический парк.В рамках выставки были проведены переговоры с более чем 15 китайскими компаниями-импортерами и маркетплейсами, достигнута предварительная договоренность о проработке соглашений по экспорту сельскохозяйственной продукции из Узбекистана в КНР.

https://uz.sputniknews.ru/20241103/biznesmeny-kashkadarinskoy-surxandarinskoy-oblastey-posetyat-kitay-46442722.html

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