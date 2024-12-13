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https://uz.sputniknews.ru/20241213/uzbekistan-dovedet-eksport-tekstilnoy-produktsii-do-4-mlrd-v-2025-godu-47068610.html
Узбекистан доведет экспорт текстильной продукции до $4 млрд в 2025 году
Узбекистан доведет экспорт текстильной продукции до $4 млрд в 2025 году
Sputnik Узбекистан
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам дальнейшего повышения результативности реформ в текстильной и кожевенной промышленности Узбекистана.
2024-12-13T09:45+0500
2024-12-13T10:14+0500
президент узбекистана
текстиль
кожа
промышленность
инвестиции
экспорт
рабочие места
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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам дальнейшего повышения результативности реформ в текстильной и кожевенной промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.Как было подчеркнуто на совещании, данные отрасли играют важную роль в обеспечении занятости населения и увеличении экспорта. В них трудятся 430 тысяч человек. Доля легкой промышленности в общем объеме производства составляет 14%, а в экспорте — 16%.На совещании обсуждены меры по адаптации к этим условиям и полной мобилизации внутренних ресурсов.С января по ноябрь 2024-го года экспорт текстильной продукции составил $2,6 млрд. Было подчеркнуто, что существующие возможности отрасли позволяют значительно увеличить этот показатель.Отмечено, что в условиях снижения цен на хлопковое волокно на мировом рынке необходимо увеличивать глубокую переработку волокна и пряжи. Для этого намечены дополнительные меры поддержки предприятий по производству и окраске тканей. Перед ответственными лицами поставлена задача довести уровень переработки пряжи до 70%.Кроме того, отмена сбора в 10% на экспорт овечьих и козьих шкур в этом году позволила заключить экспортные контракты на сумму $3 млн. Президент поручил продолжить эту практику в следующем году, чтобы увеличить объемы экспорта.В ходе совещания заслушаны отчеты ответственных лиц о мерах по обеспечению кожевенных предприятий сырьем и планах на перспективу.Отмечено, что в кожевенной промышленности ощущается острая нехватка кадров среднего звена — закройщиков, швей, мастеров. В настоящее время в этой сфере ежегодно выпускается всего 167 специалистов. В связи с этим предложено внедрить систему дуального обучения, связав ведущие предприятия Андижанской, Наманганской, Ферганской, Самаркандской и Ташкентской областей с местными техникумами.Вместе с тем, на совещании были озвучены планы на следующий год.Как было отмечено, в легкую промышленность планируется привлечь более $2 млрд иностранных инвестиций, реализовать 82 крупных проекта и создать 25 тысяч новых рабочих мест. Намечено довести экспорт текстильной продукции до $4 млрд, а кожевенной продукции — до $250 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20241209/tekstilschiki-iz-uzbekistana-proydut-obuchenie-v-rossii-47020208.html
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мирзиёев совещание узбекистан текстиль кожевенная промышленность
мирзиёев совещание узбекистан текстиль кожевенная промышленность

Узбекистан доведет экспорт текстильной продукции до $4 млрд в 2025 году

09:45 13.12.2024 (обновлено: 10:14 13.12.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаТекстильное предприятие "Асака текстиль" в Андижанской области.
Текстильное предприятие Асака текстиль в Андижанской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В следующем году в легкую промышленность страны планируется привлечь более $2 млрд иностранных инвестиций, реализовать 82 крупных проекта и создать 25 тысяч новых рабочих мест. Эти планы были озвучены на совещании с участием президента.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам дальнейшего повышения результативности реформ в текстильной и кожевенной промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по мерам дальнейшего повышения результативности реформ в текстильной и кожевенной промышленности
Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам дальнейшего повышения результативности реформ в текстильной и кожевенной промышленности - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2024
Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам дальнейшего повышения результативности реформ в текстильной и кожевенной промышленности
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как было подчеркнуто на совещании, данные отрасли играют важную роль в обеспечении занятости населения и увеличении экспорта. В них трудятся 430 тысяч человек. Доля легкой промышленности в общем объеме производства составляет 14%, а в экспорте — 16%.

"Однако в нынешнее сложное время ситуация на внешних рынках быстро меняется. Это привело к снижению экспортных цен: на пряжу — на 9%, на ткани — на 15%, на готовую продукцию — на 13%. Кроме того, на основных направлениях экспорта наблюдается снижение спроса на готовую продукцию", — отметили участники.

На совещании обсуждены меры по адаптации к этим условиям и полной мобилизации внутренних ресурсов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по мерам дальнейшего повышения результативности реформ в текстильной и кожевенной промышленности
Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам дальнейшего повышения результативности реформ в текстильной и кожевенной промышленности - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2024
Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам дальнейшего повышения результативности реформ в текстильной и кожевенной промышленности
© Пресс-служба президента Узбекистана
С января по ноябрь 2024-го года экспорт текстильной продукции составил $2,6 млрд. Было подчеркнуто, что существующие возможности отрасли позволяют значительно увеличить этот показатель.
Отмечено, что в условиях снижения цен на хлопковое волокно на мировом рынке необходимо увеличивать глубокую переработку волокна и пряжи. Для этого намечены дополнительные меры поддержки предприятий по производству и окраске тканей. Перед ответственными лицами поставлена задача довести уровень переработки пряжи до 70%.
Кроме того, отмена сбора в 10% на экспорт овечьих и козьих шкур в этом году позволила заключить экспортные контракты на сумму $3 млн. Президент поручил продолжить эту практику в следующем году, чтобы увеличить объемы экспорта.
В ходе совещания заслушаны отчеты ответственных лиц о мерах по обеспечению кожевенных предприятий сырьем и планах на перспективу.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по мерам дальнейшего повышения результативности реформ в текстильной и кожевенной промышленности
Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам дальнейшего повышения результативности реформ в текстильной и кожевенной промышленности - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2024
Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам дальнейшего повышения результативности реформ в текстильной и кожевенной промышленности
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отмечено, что в кожевенной промышленности ощущается острая нехватка кадров среднего звена — закройщиков, швей, мастеров. В настоящее время в этой сфере ежегодно выпускается всего 167 специалистов. В связи с этим предложено внедрить систему дуального обучения, связав ведущие предприятия Андижанской, Наманганской, Ферганской, Самаркандской и Ташкентской областей с местными техникумами.
Вместе с тем, на совещании были озвучены планы на следующий год.
Как было отмечено, в легкую промышленность планируется привлечь более $2 млрд иностранных инвестиций, реализовать 82 крупных проекта и создать 25 тысяч новых рабочих мест. Намечено довести экспорт текстильной продукции до $4 млрд, а кожевенной продукции — до $250 млн.
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