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https://uz.sputniknews.ru/20241216/studenty-iz-rossii-prinyali-uchastie-v-mejdunarodnoy-olimpiade-v-samarkande-47119226.html
Студенты из России приняли участие в международной олимпиаде в Самарканде
Студенты из России приняли участие в международной олимпиаде в Самарканде
Sputnik Узбекистан
Вузы представляли студенты из России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Беларуси и других стран, а соревнования проходили по 40 направлениям медицины
2024-12-16T12:51+0500
2024-12-16T12:51+0500
узбекистан
самарканд
олимпиада
медицина
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Самаркандском государственном медицинском университете в пятый раз состоялась международная олимпиада студентов медвузов "Самарканд-2020", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Олимпиада прошла уже в пятый раз. Очно участие в мероприятии приняли более 730 человек. Еще около четырех тысяч человек присоединились в онлайн-формате.Вузы представляли студенты из России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Беларуси и других стран. Участники проверили знания по 40 направлениям медицины, а также продемонстрировали практические навыки на высокотехнологичных симуляторах.Кроме того, в Самарканде была организована олимпиада для учащихся техникума общественного здоровья имени Абу Али ибн Сины и зарубежных медколледжей.Цель олимпиады "Самарканд-2020" — популяризация знаний в области различных направлений медицины и фундаментальных наук, а также повышение интереса у студентов к учебной деятельности и науке, создание возможностей для проявления студентами научного и творческого потенциала.
https://uz.sputniknews.ru/20241116/samarkand-bolshoy-kontsert-molodejnogo-simfonicheskogo-orkestra-sng-46652359.html
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узбекистан самарканд олимпиада медицина
узбекистан самарканд олимпиада медицина

Студенты из России приняли участие в международной олимпиаде в Самарканде

12:51 16.12.2024
© Sputnik / Малика АбайдулинаСтуденты-медики из разных стран приняли участие в международной олимпиаде в Самарканде
Студенты-медики из разных стран приняли участие в международной олимпиаде в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2024
© Sputnik / Малика Абайдулина
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Вузы представляли студенты из России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Беларуси и других стран, а соревнования проходили по 40 направлениям медицины.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Самаркандском государственном медицинском университете в пятый раз состоялась международная олимпиада студентов медвузов "Самарканд-2020", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Олимпиада прошла уже в пятый раз. Очно участие в мероприятии приняли более 730 человек. Еще около четырех тысяч человек присоединились в онлайн-формате.
Вузы представляли студенты из России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Беларуси и других стран. Участники проверили знания по 40 направлениям медицины, а также продемонстрировали практические навыки на высокотехнологичных симуляторах.
© Самаркандский государственный медицинский университет
Студенты-медики из разных стран приняли участие в международной олимпиаде в Самарканде - Sputnik Узбекистан
1/2
© Самаркандский государственный медицинский университет
© Самаркандский государственный медицинский университет
Студенты-медики из разных стран приняли участие в международной олимпиаде в Самарканде - Sputnik Узбекистан
2/2
© Самаркандский государственный медицинский университет
1/2
© Самаркандский государственный медицинский университет
2/2
© Самаркандский государственный медицинский университет
Кроме того, в Самарканде была организована олимпиада для учащихся техникума общественного здоровья имени Абу Али ибн Сины и зарубежных медколледжей.
Цель олимпиады "Самарканд-2020" — популяризация знаний в области различных направлений медицины и фундаментальных наук, а также повышение интереса у студентов к учебной деятельности и науке, создание возможностей для проявления студентами научного и творческого потенциала.
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