https://uz.sputniknews.ru/20241216/studenty-iz-rossii-prinyali-uchastie-v-mejdunarodnoy-olimpiade-v-samarkande-47119226.html

Студенты из России приняли участие в международной олимпиаде в Самарканде

Студенты из России приняли участие в международной олимпиаде в Самарканде

Sputnik Узбекистан

Вузы представляли студенты из России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Беларуси и других стран, а соревнования проходили по 40 направлениям медицины

2024-12-16T12:51+0500

2024-12-16T12:51+0500

2024-12-16T12:51+0500

узбекистан

самарканд

олимпиада

медицина

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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Самаркандском государственном медицинском университете в пятый раз состоялась международная олимпиада студентов медвузов "Самарканд-2020", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Олимпиада прошла уже в пятый раз. Очно участие в мероприятии приняли более 730 человек. Еще около четырех тысяч человек присоединились в онлайн-формате.Вузы представляли студенты из России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Беларуси и других стран. Участники проверили знания по 40 направлениям медицины, а также продемонстрировали практические навыки на высокотехнологичных симуляторах.Кроме того, в Самарканде была организована олимпиада для учащихся техникума общественного здоровья имени Абу Али ибн Сины и зарубежных медколледжей.Цель олимпиады "Самарканд-2020" — популяризация знаний в области различных направлений медицины и фундаментальных наук, а также повышение интереса у студентов к учебной деятельности и науке, создание возможностей для проявления студентами научного и творческого потенциала.

https://uz.sputniknews.ru/20241116/samarkand-bolshoy-kontsert-molodejnogo-simfonicheskogo-orkestra-sng-46652359.html

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