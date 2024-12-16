Студенты из России приняли участие в международной олимпиаде в Самарканде

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Самаркандском государственном медицинском университете в пятый раз состоялась международная олимпиада студентов медвузов "Самарканд-2020", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Олимпиада прошла уже в пятый раз. Очно участие в мероприятии приняли более 730 человек. Еще около четырех тысяч человек присоединились в онлайн-формате.Вузы представляли студенты из России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Беларуси и других стран. Участники проверили знания по 40 направлениям медицины, а также продемонстрировали практические навыки на высокотехнологичных симуляторах.Кроме того, в Самарканде была организована олимпиада для учащихся техникума общественного здоровья имени Абу Али ибн Сины и зарубежных медколледжей.Цель олимпиады "Самарканд-2020" — популяризация знаний в области различных направлений медицины и фундаментальных наук, а также повышение интереса у студентов к учебной деятельности и науке, создание возможностей для проявления студентами научного и творческого потенциала.
Вузы представляли студенты из России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Беларуси и других стран, а соревнования проходили по 40 направлениям медицины.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Самаркандском государственном медицинском университете в пятый раз состоялась международная олимпиада студентов медвузов "Самарканд-2020", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Олимпиада прошла уже в пятый раз. Очно участие в мероприятии приняли более 730 человек. Еще около четырех тысяч человек присоединились в онлайн-формате.
Вузы представляли студенты из России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Беларуси и других стран. Участники проверили знания по 40 направлениям медицины, а также продемонстрировали практические навыки на высокотехнологичных симуляторах.
Кроме того, в Самарканде была организована олимпиада для учащихся техникума общественного здоровья имени Абу Али ибн Сины и зарубежных медколледжей.
Цель олимпиады "Самарканд-2020" — популяризация знаний в области различных направлений медицины и фундаментальных наук, а также повышение интереса у студентов к учебной деятельности и науке, создание возможностей для проявления студентами научного и творческого потенциала.