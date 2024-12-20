https://uz.sputniknews.ru/20241220/mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-nachalnika-voysk-rxbz-kirillova-47206624.html

Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью начальника войск РХБЗ Кириллова

Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью начальника войск РХБЗ Кириллова

Sputnik Узбекистан

По инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

2024-12-20T09:51+0500

2024-12-20T09:51+0500

2024-12-20T10:00+0500

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узбекистан

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теракт

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выразил искренние соболезнования в связи с гибелью начальника Войск химической, радиационной и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.По инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом России Владимиром Путиным.Читайте также В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве Кириллова узбекистанца.В ходе разговора Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан решительно осуждает этот "подлый террористический акт".Также Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Путина с успешным проведением "Прямой линии" и большой пресс-конференции по итогам года. Оба лидера подтвердили стремление и далее последовательно развивать взаимовыгодные российско-узбекистанские связи по всем направлениям.Читайте также СВО: почему погиб российский генерал войск РХБЗ.Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки и многостороннего сотрудничества в рамках региональных организаций.Напомним, что утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

https://uz.sputniknews.ru/20241217/v-moskve-pri-vzryve-pogib-nachalnik-voysk-rxbz-igor-kirillov-47139875.html

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