https://uz.sputniknews.ru/20241220/uzbekistan-uvelichit-dobychu-gaza-prezident-provel-soveschanie-47217729.html

Узбекистан увеличит добычу газа — президент провел совещание

Узбекистан увеличит добычу газа — президент провел совещание

Sputnik Узбекистан

Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа.

2024-12-20T14:40+0500

2024-12-20T14:40+0500

2024-12-20T17:08+0500

шавкат мирзиёев

совещание

природный газ

узбекнефтегаз

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Власти Узбекистана планируют в следующем году увеличить добычу газа в стране за счет ремонта действующих эксплуатационных скважин, а также освоения новых месторождений, сообщает пресс-служба главы государства.Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа.В ходе совещания председатель акционерного общества "Узбекнефтегаз" представил отчет о проделанной работе в текущем году и приоритетных задачах на 2025 год.Читайте также Российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном в нефтегазовой отраслиОтмечалось, что ведется работа над рядом проектов с участием иностранных компаний. В сотрудничестве с ними сформированы проекты стабилизации объемов добычи газа в следующем году. Основной проблемой отрасли названо недостаточное на протяжении долгих лет внимание к геологоразведочным работам. В результате отдельные месторождения почти исчерпали свои запасы, а эффективность других остается низкой. Ответственным лицам поручено разработать с привлечением крупных зарубежных компаний и экспертов программу по развитию геологии и освоению новых месторождений в 2025 году.Трансформация АО "Узбекнефтегаз" будет продолжена, одними из главных задач при этом будут снижение себестоимости и улучшение международного кредитного рейтинга. В следующем году планируется привлечь средства из международных источников на финансирование проектов производства и геологоразведочных работ. Читайте также Узбекнефтегаз планирует внедрить российские разработки в сфере ИИНаряду с инвестициями и новыми технологиями важное значение имеет и кадровый вопрос, отметил глава государства. Даны указания по повышению качества обучения и подготовке современных специалистов, приглашению квалифицированных соотечественников, ведущих деятельность за рубежом.

https://uz.sputniknews.ru/20241116/etoy-zimoy-uzbekistantsam-postavyat-21-milliard-kubometrov-gaza-46645744.html

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