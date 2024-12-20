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https://uz.sputniknews.ru/20241220/uzbekistan-uvelichit-dobychu-gaza-prezident-provel-soveschanie-47217729.html
Узбекистан увеличит добычу газа — президент провел совещание
Узбекистан увеличит добычу газа — президент провел совещание
Sputnik Узбекистан
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа.
2024-12-20T14:40+0500
2024-12-20T17:08+0500
шавкат мирзиёев
совещание
природный газ
узбекнефтегаз
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Власти Узбекистана планируют в следующем году увеличить добычу газа в стране за счет ремонта действующих эксплуатационных скважин, а также освоения новых месторождений, сообщает пресс-служба главы государства.Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа.В ходе совещания председатель акционерного общества "Узбекнефтегаз" представил отчет о проделанной работе в текущем году и приоритетных задачах на 2025 год.Читайте также Российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном в нефтегазовой отраслиОтмечалось, что ведется работа над рядом проектов с участием иностранных компаний. В сотрудничестве с ними сформированы проекты стабилизации объемов добычи газа в следующем году. Основной проблемой отрасли названо недостаточное на протяжении долгих лет внимание к геологоразведочным работам. В результате отдельные месторождения почти исчерпали свои запасы, а эффективность других остается низкой. Ответственным лицам поручено разработать с привлечением крупных зарубежных компаний и экспертов программу по развитию геологии и освоению новых месторождений в 2025 году.Трансформация АО "Узбекнефтегаз" будет продолжена, одними из главных задач при этом будут снижение себестоимости и улучшение международного кредитного рейтинга. В следующем году планируется привлечь средства из международных источников на финансирование проектов производства и геологоразведочных работ. Читайте также Узбекнефтегаз планирует внедрить российские разработки в сфере ИИНаряду с инвестициями и новыми технологиями важное значение имеет и кадровый вопрос, отметил глава государства. Даны указания по повышению качества обучения и подготовке современных специалистов, приглашению квалифицированных соотечественников, ведущих деятельность за рубежом.
https://uz.sputniknews.ru/20241116/etoy-zimoy-uzbekistantsam-postavyat-21-milliard-kubometrov-gaza-46645744.html
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газ мирзиёев добыча месторождение совещание узбекнефтегаз
газ мирзиёев добыча месторождение совещание узбекнефтегаз

Узбекистан увеличит добычу газа — президент провел совещание

14:40 20.12.2024 (обновлено: 17:08 20.12.2024)
© Sputnik / Максим БогодвидДобыча
Добыча - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2024
© Sputnik / Максим Богодвид
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Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Власти Узбекистана планируют в следующем году увеличить добычу газа в стране за счет ремонта действующих эксплуатационных скважин, а также освоения новых месторождений, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2024
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе совещания председатель акционерного общества "Узбекнефтегаз" представил отчет о проделанной работе в текущем году и приоритетных задачах на 2025 год.
Читайте также Российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном в нефтегазовой отрасли
Отмечалось, что ведется работа над рядом проектов с участием иностранных компаний. В сотрудничестве с ними сформированы проекты стабилизации объемов добычи газа в следующем году.

"В частности, с привлечением современных технологий будут пробурены новые и отремонтированы действующие эксплуатационные скважины", — говорилось на совещании.

© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2024
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа
© Пресс-служба президента Узбекистана
Основной проблемой отрасли названо недостаточное на протяжении долгих лет внимание к геологоразведочным работам. В результате отдельные месторождения почти исчерпали свои запасы, а эффективность других остается низкой.

"Для решения этой проблемы планируется внедрить современные технологии и начать геологоразведку на 15 перспективных участках. Площадь сейсморазведки будет увеличена до 6,5 тысячи квадратных километров".

Ответственным лицам поручено разработать с привлечением крупных зарубежных компаний и экспертов программу по развитию геологии и освоению новых месторождений в 2025 году.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2024
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа
© Пресс-служба президента Узбекистана
Трансформация АО "Узбекнефтегаз" будет продолжена, одними из главных задач при этом будут снижение себестоимости и улучшение международного кредитного рейтинга. В следующем году планируется привлечь средства из международных источников на финансирование проектов производства и геологоразведочных работ.
Читайте также Узбекнефтегаз планирует внедрить российские разработки в сфере ИИ
Наряду с инвестициями и новыми технологиями важное значение имеет и кадровый вопрос, отметил глава государства. Даны указания по повышению качества обучения и подготовке современных специалистов, приглашению квалифицированных соотечественников, ведущих деятельность за рубежом.
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