Узбекистан увеличит добычу газа — президент провел совещание
14:40 20.12.2024 (обновлено: 17:08 20.12.2024)
© Sputnik / Максим БогодвидДобыча
© Sputnik / Максим Богодвид
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Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Власти Узбекистана планируют в следующем году увеличить добычу газа в стране за счет ремонта действующих эксплуатационных скважин, а также освоения новых месторождений, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе совещания председатель акционерного общества "Узбекнефтегаз" представил отчет о проделанной работе в текущем году и приоритетных задачах на 2025 год.
Отмечалось, что ведется работа над рядом проектов с участием иностранных компаний. В сотрудничестве с ними сформированы проекты стабилизации объемов добычи газа в следующем году.
"В частности, с привлечением современных технологий будут пробурены новые и отремонтированы действующие эксплуатационные скважины", — говорилось на совещании.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа
© Пресс-служба президента Узбекистана
Основной проблемой отрасли названо недостаточное на протяжении долгих лет внимание к геологоразведочным работам. В результате отдельные месторождения почти исчерпали свои запасы, а эффективность других остается низкой.
"Для решения этой проблемы планируется внедрить современные технологии и начать геологоразведку на 15 перспективных участках. Площадь сейсморазведки будет увеличена до 6,5 тысячи квадратных километров".
Ответственным лицам поручено разработать с привлечением крупных зарубежных компаний и экспертов программу по развитию геологии и освоению новых месторождений в 2025 году.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа
© Пресс-служба президента Узбекистана
Трансформация АО "Узбекнефтегаз" будет продолжена, одними из главных задач при этом будут снижение себестоимости и улучшение международного кредитного рейтинга. В следующем году планируется привлечь средства из международных источников на финансирование проектов производства и геологоразведочных работ.
Наряду с инвестициями и новыми технологиями важное значение имеет и кадровый вопрос, отметил глава государства. Даны указания по повышению качества обучения и подготовке современных специалистов, приглашению квалифицированных соотечественников, ведущих деятельность за рубежом.