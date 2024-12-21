https://uz.sputniknews.ru/20241221/china-uzbekistan--proyekt-borba-otxodi-47232991.html

Китай поможет Узбекистану бороться с отходами

Китай поможет Узбекистану бороться с отходами

Sputnik Узбекистан

Меморандум о сотрудничестве подписан в ходе рабочего визита хокима Янгиюля в Китай.

2024-12-21T18:06+0500

2024-12-21T18:06+0500

2024-12-21T18:11+0500

узбекистан

китай

соглашение

ташкентская область

экология

переработка отходов

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Китайская компания направит инвестиции на сумму в $75 млн на строительство в Ташкентской области предприятия по переработке отходов, сообщает пресс-служба администрации столичного региона. Меморандум о сотрудничестве подписан в ходе рабочего визита хокима города Янгиюль Равшана Раимова в Китайскую Народную Республику. Проект охватит не только город Янгиюль, но и еще 5 примыкающих к нему территорий: Куйичирчикский, Аккурганский, Янгиюльский, Чиназский и Янгиюльский районы. На данный момент уже разработаны технико-экономические основы проекта и полностью собрана рабочая группа. Помимо строительства завода по переработке мусора, китайская сторона поставит в Ташобласть 100 единиц специальной техники для перевозки отходов.Кроме экологической пользы, данный проект также важен и для развития социальной сферы, так как создаст более 250 новых рабочих мест.Напомним, в сентябре этого года Шавкат Мирзиёев утвердил Соглашение о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды между Правительствами Узбекистана и Китайской Народной Республики, подписанное 24 января 2024 года в городе Пекине. Данный документ подразумевает тесное сотрудничество двух стран в сфере охраны окружающей среды.

https://uz.sputniknews.ru/20240626/uzbekistan-musor-razdelnyy-sbor-keshbek-44544312.html

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