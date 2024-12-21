https://uz.sputniknews.ru/20241221/kashemir-pryaja-tkani-mongolia-proekt-eaeu-47231172.html

Вклад России и Монголии в легкую промышленность ЕАЭС - новые проекты

Вклад России и Монголии в легкую промышленность ЕАЭС - новые проекты

Sputnik Узбекистан

В ближайшем будущем Монголия также планирует вступить в зону свободной торговли Союза.

2024-12-21T14:21+0500

2024-12-21T14:21+0500

2024-12-21T14:21+0500

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

монголия

россия

промышленность

текстиль

экология

политика

соглашение

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/752/13/7521324_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_96b8e8085690ff2ce6c0232302f11de3.jpg

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Монгольская и российская компании запустят совместные проекты по переработке кашемира и поставку на рынки стран ЕАЭС около двух тысяч тонн пряжи и одного миллиона погонных метров тканей в год.Об этом сообщает Минприроды РФ по итогам российско-монгольской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Россия также готова поставить Монголии порядка 150 тысяч тонн древесные топливные брикеты для отопления в Улан-Баторе, что могло бы улучшить ситуацию с загрязнением воздуха в монгольской столице.К слову, сотрудничество Монголии со странами ЕАЭС активно развивается. Монголия без пошлин экспортирует 375 видов товаров на рынки членов Союза. В ближайшем будущем страна также планирует вступить в зону свободной торговли ЕАЭС.

https://uz.sputniknews.ru/20240627/eaeu-otnosheniya-uzbekistan-monogoliya-44557739.html

монголия

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс монголия россия зона свободной торговли экспорт экология соглашение текстиль