https://uz.sputniknews.ru/20241221/kashemir-pryaja-tkani-mongolia-proekt-eaeu-47231172.html
Вклад России и Монголии в легкую промышленность ЕАЭС - новые проекты
Вклад России и Монголии в легкую промышленность ЕАЭС - новые проекты
Sputnik Узбекистан
В ближайшем будущем Монголия также планирует вступить в зону свободной торговли Союза.
2024-12-21T14:21+0500
2024-12-21T14:21+0500
2024-12-21T14:21+0500
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
монголия
россия
промышленность
текстиль
экология
политика
соглашение
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/752/13/7521324_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_96b8e8085690ff2ce6c0232302f11de3.jpg
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Монгольская и российская компании запустят совместные проекты по переработке кашемира и поставку на рынки стран ЕАЭС около двух тысяч тонн пряжи и одного миллиона погонных метров тканей в год.Об этом сообщает Минприроды РФ по итогам российско-монгольской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Россия также готова поставить Монголии порядка 150 тысяч тонн древесные топливные брикеты для отопления в Улан-Баторе, что могло бы улучшить ситуацию с загрязнением воздуха в монгольской столице.К слову, сотрудничество Монголии со странами ЕАЭС активно развивается. Монголия без пошлин экспортирует 375 видов товаров на рынки членов Союза. В ближайшем будущем страна также планирует вступить в зону свободной торговли ЕАЭС.
https://uz.sputniknews.ru/20240627/eaeu-otnosheniya-uzbekistan-monogoliya-44557739.html
монголия
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/752/13/7521324_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_cb5b844de8afe243f106b91c30de219a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс монголия россия зона свободной торговли экспорт экология соглашение текстиль
еаэс монголия россия зона свободной торговли экспорт экология соглашение текстиль
Вклад России и Монголии в легкую промышленность ЕАЭС - новые проекты
В ближайшем будущем Монголия также планирует вступить в зону свободной торговли Союза.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Монгольская и российская компании запустят совместные проекты по переработке кашемира и поставку на рынки стран ЕАЭС около двух тысяч тонн пряжи и одного миллиона погонных метров тканей в год.
Об этом сообщает Минприроды РФ по итогам российско-монгольской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Россия также готова поставить Монголии порядка 150 тысяч тонн древесные топливные брикеты для отопления в Улан-Баторе, что могло бы улучшить ситуацию с загрязнением воздуха в монгольской столице.
"Это экологически чистый вид топлива. Прорабатываем реализацию пилотного проекта на примере отопления одного из юрточных микрорайонов Улан-Батора и одного из аймачных центров в зимний период 2024-2025 года", - поделился планами министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
К слову, сотрудничество Монголии со странами ЕАЭС активно развивается. Монголия без пошлин экспортирует 375 видов товаров на рынки членов Союза. В ближайшем будущем страна также планирует вступить в зону свободной торговли ЕАЭС.