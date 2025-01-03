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Для чего в Узбекистане появятся "махаллинские банкиры"?
Для чего в Узбекистане появятся "махаллинские банкиры"?
Sputnik Узбекистан
В каждой махалле страны будут отобраны помощники-агенты, которые будут тесно взаимодействовать с этими банкирами.
2025-01-03T16:55+0500
2025-01-03T16:58+0500
президент узбекистана
проект
программа
махалля
занятость населения
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ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. До 1 февраля 2025 года в Узбекистане при районных филиалах банков будут созданы специальные отделы по работе с махаллями, куда будут назначены "махаллинские банкиры". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Президенту Шавкату Мирзиёеву была представлена информация о мерах по обеспечению занятости населения и повышению доходов в махаллях с участием банков. В частности, речь шла о том, что в 2025 году на программу "Махалла лойихаси" (проект махалли) направят 1 миллиард долларов.Читайте также Мирзиёев: 2025 год станет решающим в обеспечении занятости и снижении бедностиСоответствующее поручение было дано на видеоселекторном совещании, состоявшемся 16 декабря прошлого года. Исходя из этого, на 2025 год запланировано трудоустройство в общей сложности 5 миллионов 200 тысяч человек, из которых более 3 миллионов — при содействии банков.В этой связи хокимами 208 районов и городов и руководителями банков были подписаны соглашения о сотрудничестве по обеспечению занятости и повышению доходов населения, в которых четко определены права и обязанности сторон.Теперь председатель Центрального банка и его заместители отправятся в регионы, чтобы наладить работу банковских филиалов в махаллях на основе нового подхода. До 1 февраля 2025 года при районных филиалах банков будут созданы специальные отделы по работе с махаллями, куда будут назначены "махаллинские банкиры". Кроме того, в каждой махалле будут отобраны помощники-агенты, которые будут тесно взаимодействовать с этими банкирами.Банки в регионах совместно с хокимиятами районов будут представлять населению готовые бизнес-проекты и обучать навыкам их реализации.Было отмечено, что 2025 год должен стать решающим в вопросах обеспечения занятости населения и сокращения бедности, в связи с этим дано указание активизировать скоординированную работу хокимиятов и экономико-финансовых структур на местах.
https://uz.sputniknews.ru/20241213/v-uzbekistane-nujdayuschimsya-grajdanam-budut-vydavat-sotsialnye-karty--dlya-chego-oni-47087736.html
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махалля мирзиёев занятость населения банкиры агенты банк
махалля мирзиёев занятость населения банкиры агенты банк

Для чего в Узбекистане появятся "махаллинские банкиры"?

16:55 03.01.2025 (обновлено: 16:58 03.01.2025)
© Агентство статистикиПожилые люди в Узбекистане
Пожилые люди в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2025
© Агентство статистики
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Шавкат Мирзиёев ознакомился с информацией о мерах по обеспечению занятости населения и повышению доходов в махаллях с участием банков в 2025 году.
ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. До 1 февраля 2025 года в Узбекистане при районных филиалах банков будут созданы специальные отделы по работе с махаллями, куда будут назначены "махаллинские банкиры". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президенту Шавкату Мирзиёеву была представлена информация о мерах по обеспечению занятости населения и повышению доходов в махаллях с участием банков.
В частности, речь шла о том, что в 2025 году на программу "Махалла лойихаси" (проект махалли) направят 1 миллиард долларов.
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Соответствующее поручение было дано на видеоселекторном совещании, состоявшемся 16 декабря прошлого года. Исходя из этого, на 2025 год запланировано трудоустройство в общей сложности 5 миллионов 200 тысяч человек, из которых более 3 миллионов — при содействии банков.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанПрезиденту Шавкату Мирзиёеву доложено о мерах по обеспечению занятости населения и повышению доходов в махаллях с участием банков
Президенту Шавкату Мирзиёеву доложено о мерах по обеспечению занятости населения и повышению доходов в махаллях с участием банков - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2025
Президенту Шавкату Мирзиёеву доложено о мерах по обеспечению занятости населения и повышению доходов в махаллях с участием банков
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В этой связи хокимами 208 районов и городов и руководителями банков были подписаны соглашения о сотрудничестве по обеспечению занятости и повышению доходов населения, в которых четко определены права и обязанности сторон.
Для каждой махалли установлены конкретные целевые показатели. В рамках программы "Махалла лойихаси", нацеленной на обеспечение занятости населения, между банками и регионами распределен 1 миллиард долларов кредитных ресурсов. Главы районных банков получили ежемесячные целевые показатели эффективности по разработке проектов, выдаче кредитов и обеспечению занятости.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанПрезиденту Шавкату Мирзиёеву доложено о мерах по обеспечению занятости населения и повышению доходов в махаллях с участием банков
Президенту Шавкату Мирзиёеву доложено о мерах по обеспечению занятости населения и повышению доходов в махаллях с участием банков - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2025
Президенту Шавкату Мирзиёеву доложено о мерах по обеспечению занятости населения и повышению доходов в махаллях с участием банков
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Теперь председатель Центрального банка и его заместители отправятся в регионы, чтобы наладить работу банковских филиалов в махаллях на основе нового подхода. До 1 февраля 2025 года при районных филиалах банков будут созданы специальные отделы по работе с махаллями, куда будут назначены "махаллинские банкиры". Кроме того, в каждой махалле будут отобраны помощники-агенты, которые будут тесно взаимодействовать с этими банкирами.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанПрезиденту Шавкату Мирзиёеву доложено о мерах по обеспечению занятости населения и повышению доходов в махаллях с участием банков
Президенту Шавкату Мирзиёеву доложено о мерах по обеспечению занятости населения и повышению доходов в махаллях с участием банков - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2025
Президенту Шавкату Мирзиёеву доложено о мерах по обеспечению занятости населения и повышению доходов в махаллях с участием банков
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Банки в регионах совместно с хокимиятами районов будут представлять населению готовые бизнес-проекты и обучать навыкам их реализации.

"Для оперативного контроля за выполнением порученных задач информационные системы "online-mahalla.uz", "bank-kredit.uz" и "soliq.uz" будут интегрированы. Ежедневно будет проводиться анализ работы ответственных руководителей, и к неэффективно работающим должностным лицам будут приниматься соответствующие меры", – говорилось в ходе презентации.

Было отмечено, что 2025 год должен стать решающим в вопросах обеспечения занятости населения и сокращения бедности, в связи с этим дано указание активизировать скоординированную работу хокимиятов и экономико-финансовых структур на местах.
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