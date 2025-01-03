https://uz.sputniknews.ru/20250103/na-programmu-maxalla-loyixasi-napravlen-1-mlrd-47427696.html

Для чего в Узбекистане появятся "махаллинские банкиры"?

Для чего в Узбекистане появятся "махаллинские банкиры"?

Sputnik Узбекистан

В каждой махалле страны будут отобраны помощники-агенты, которые будут тесно взаимодействовать с этими банкирами.

2025-01-03T16:55+0500

2025-01-03T16:55+0500

2025-01-03T16:58+0500

президент узбекистана

проект

программа

махалля

занятость населения

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ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. До 1 февраля 2025 года в Узбекистане при районных филиалах банков будут созданы специальные отделы по работе с махаллями, куда будут назначены "махаллинские банкиры". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Президенту Шавкату Мирзиёеву была представлена информация о мерах по обеспечению занятости населения и повышению доходов в махаллях с участием банков. В частности, речь шла о том, что в 2025 году на программу "Махалла лойихаси" (проект махалли) направят 1 миллиард долларов.Читайте также Мирзиёев: 2025 год станет решающим в обеспечении занятости и снижении бедностиСоответствующее поручение было дано на видеоселекторном совещании, состоявшемся 16 декабря прошлого года. Исходя из этого, на 2025 год запланировано трудоустройство в общей сложности 5 миллионов 200 тысяч человек, из которых более 3 миллионов — при содействии банков.В этой связи хокимами 208 районов и городов и руководителями банков были подписаны соглашения о сотрудничестве по обеспечению занятости и повышению доходов населения, в которых четко определены права и обязанности сторон.Теперь председатель Центрального банка и его заместители отправятся в регионы, чтобы наладить работу банковских филиалов в махаллях на основе нового подхода. До 1 февраля 2025 года при районных филиалах банков будут созданы специальные отделы по работе с махаллями, куда будут назначены "махаллинские банкиры". Кроме того, в каждой махалле будут отобраны помощники-агенты, которые будут тесно взаимодействовать с этими банкирами.Банки в регионах совместно с хокимиятами районов будут представлять населению готовые бизнес-проекты и обучать навыкам их реализации.Было отмечено, что 2025 год должен стать решающим в вопросах обеспечения занятости населения и сокращения бедности, в связи с этим дано указание активизировать скоординированную работу хокимиятов и экономико-финансовых структур на местах.

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