https://uz.sputniknews.ru/20250204/uzbekistan-pakistan-sotrudnichestvo-kojevennaya-otrasl-47825787.html
Узбекистан и Пакистан намерены открыть СП по обработке кожи
Узбекистан и Пакистан намерены открыть СП по обработке кожи
Sputnik Узбекистан
Для реализации проекта изучат территории свободных экономических зон "Ахангаран" или "Джизак"
2025-02-04T16:20+0500
2025-02-04T16:20+0500
2025-02-04T16:20+0500
узбекистан
пакистан
сотрудничество
совместное предприятие
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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Узбекистан и Пакистан планируют создать СП по обработке кожи, сообщает ИА "Дунё".В ходе поездки в Лахор посол Узбекистана Алишер Тухтаев, представители Торгово-промышленной палаты республики, ассоциаций "Узсантехпром", "Узтекстильпром" и "Узчармсаноат", а также предприниматели Сурхандарьинской области посетили кожевенный завод пакистанской компании "DADA".Бизнесмены Узбекистана и Пакистана планируют новые проекты — в каких сферах.Компания специализируется на обработке шкур мелкого рогатого скота и овец, являясь одним из крупнейших поставщиков изделий из кожи для мировой индустрии моды.Гостям продемонстрировали производственные мощности предприятия, линейку выпускаемой продукции, комплекс водоочистки, а также рассказали о полном цикле переработки овечьей и козьей кожи: дублении, химической обработке, крашении, сушке, сортировке и подготовке к экспорту.В свою очередь узбекская сторона представила презентацию об условиях, созданных в республике для иностранных инвесторов, предоставляемых им льготах, сырьевой базе и ценах, а также перспективном рынке.Для реализации данного проекта изучат территории свободных экономических зон "Ахангаран" или "Джизак".
https://uz.sputniknews.ru/20250202/uzbekistan-pakistan-sotrudnichestvo-tekstilnaya-promyshlennnost-47790389.html
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узбекистан пакистан совместное промышленное предприятие
узбекистан пакистан совместное промышленное предприятие
Узбекистан и Пакистан намерены открыть СП по обработке кожи
Для реализации проекта изучат территории свободных экономических зон "Ахангаран" или "Джизак".
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik.
Узбекистан и Пакистан планируют создать СП по обработке кожи, сообщает
ИА "Дунё".
В ходе поездки в Лахор посол Узбекистана Алишер Тухтаев, представители Торгово-промышленной палаты республики, ассоциаций "Узсантехпром", "Узтекстильпром" и "Узчармсаноат", а также предприниматели Сурхандарьинской области посетили кожевенный завод пакистанской компании "DADA".
Компания специализируется на обработке шкур мелкого рогатого скота и овец, являясь одним из крупнейших поставщиков изделий из кожи для мировой индустрии моды.
Гостям продемонстрировали производственные мощности предприятия, линейку выпускаемой продукции, комплекс водоочистки, а также рассказали о полном цикле переработки овечьей и козьей кожи: дублении, химической обработке, крашении, сушке, сортировке и подготовке к экспорту.
В свою очередь узбекская сторона представила презентацию об условиях, созданных в республике для иностранных инвесторов, предоставляемых им льготах, сырьевой базе и ценах, а также перспективном рынке.
"Стороны договорились об организации визита представителей пакистанской компании в Узбекистан в апреле текущего года для изучения предложения по проекту создания совместного промышленного предприятия, согласования первоначальной технической, организационной и технико-экономической основы", — говорится в сообщении.
Для реализации данного проекта изучат территории свободных экономических зон "Ахангаран" или "Джизак".