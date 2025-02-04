https://uz.sputniknews.ru/20250204/uzbekistan-pakistan-sotrudnichestvo-kojevennaya-otrasl-47825787.html

Узбекистан и Пакистан намерены открыть СП по обработке кожи

Узбекистан и Пакистан намерены открыть СП по обработке кожи

Sputnik Узбекистан

Для реализации проекта изучат территории свободных экономических зон "Ахангаран" или "Джизак"

2025-02-04T16:20+0500

2025-02-04T16:20+0500

2025-02-04T16:20+0500

узбекистан

пакистан

сотрудничество

совместное предприятие

экономика

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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Узбекистан и Пакистан планируют создать СП по обработке кожи, сообщает ИА "Дунё".В ходе поездки в Лахор посол Узбекистана Алишер Тухтаев, представители Торгово-промышленной палаты республики, ассоциаций "Узсантехпром", "Узтекстильпром" и "Узчармсаноат", а также предприниматели Сурхандарьинской области посетили кожевенный завод пакистанской компании "DADA".Бизнесмены Узбекистана и Пакистана планируют новые проекты — в каких сферах.Компания специализируется на обработке шкур мелкого рогатого скота и овец, являясь одним из крупнейших поставщиков изделий из кожи для мировой индустрии моды.Гостям продемонстрировали производственные мощности предприятия, линейку выпускаемой продукции, комплекс водоочистки, а также рассказали о полном цикле переработки овечьей и козьей кожи: дублении, химической обработке, крашении, сушке, сортировке и подготовке к экспорту.В свою очередь узбекская сторона представила презентацию об условиях, созданных в республике для иностранных инвесторов, предоставляемых им льготах, сырьевой базе и ценах, а также перспективном рынке.Для реализации данного проекта изучат территории свободных экономических зон "Ахангаран" или "Джизак".

https://uz.sputniknews.ru/20250202/uzbekistan-pakistan-sotrudnichestvo-tekstilnaya-promyshlennnost-47790389.html

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