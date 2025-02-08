https://uz.sputniknews.ru/20250208/uzbekistan-kazaxstan-ukreplyayut-sotrudnichestvo-v-transportno-logisticheskoy-sfere-47894303.html
Узбекистан и Казахстан укрепляют сотрудничество в транспортно-логистической сфере
Узбекистан и Казахстан укрепляют сотрудничество в транспортно-логистической сфере
Sputnik Узбекистан
Подписан меморандум о сотрудничестве между АО "Узтемирйулконтейнер" и крупнейшим логистическим оператором Казахстана "Кедентранссервис".
2025-02-08T11:22+0500
2025-02-08T11:22+0500
2025-02-08T12:00+0500
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грузоперевозки
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поезд
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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Состоялась встреча представителей АО "Узбекистон темир йуллари" и НК "Казахстан темир жолы" по вопросам развития грузовых перевозок. Об этом сообщает пресс-служба АО "Узтемирйулконтейнер".Во встрече приняли участие заместитель председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" А. Камилджанов, председатель правления АО "КТЖ – Грузовые перевозки" В. Петров и представители профильных ведомств. В ходе встречи были обсуждены вопросы по увеличению объемов грузоперевозок по железной дороге между двумя странами, план формирования поездов, а также организация регулярного движения поездов по маршруту Китай – Казахстан –Узбекистан. Казахстан ускорил доставку грузов в Узбекистан контейнерным поездомПо итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между компаниями АО "Узтемирйулконтейнер" и казахстанской компанией АО "Кедентранссервис". Документ направлен на использование существующих логистических возможностей, оказание транспортно-экспедиторских услуг, а также о запуске контейнерных блок поездов.
https://uz.sputniknews.ru/20250103/kazaxstan-uzbekistan-novaya-jeleznaya-doroga-47422114.html
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меморандум узбекистан казахстан транспорт логистика грузоперевозки
меморандум узбекистан казахстан транспорт логистика грузоперевозки
Узбекистан и Казахстан укрепляют сотрудничество в транспортно-логистической сфере
11:22 08.02.2025 (обновлено: 12:00 08.02.2025)
Подписан меморандум о сотрудничестве между АО "Узтемирйулконтейнер" и крупнейшим логистическим оператором Казахстана "Кедентранссервис".
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Состоялась встреча представителей АО "Узбекистон темир йуллари" и НК "Казахстан темир жолы" по вопросам развития грузовых перевозок. Об этом сообщает пресс-служба АО "Узтемирйулконтейнер".
Во встрече приняли участие заместитель председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" А. Камилджанов, председатель правления АО "КТЖ – Грузовые перевозки" В. Петров и представители профильных ведомств.
В ходе встречи были обсуждены вопросы по увеличению объемов грузоперевозок по железной дороге между двумя странами, план формирования поездов, а также организация регулярного движения поездов по маршруту Китай – Казахстан –Узбекистан.
"Компании ведут переговоры о совместном использовании существующих логистических возможностей, оказании транспортно-экспедиторских услуг и организации контейнерных поездов", – говорится в сообщении.
По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между компаниями АО "Узтемирйулконтейнер" и казахстанской компанией АО "Кедентранссервис".
Документ направлен на использование существующих логистических возможностей, оказание транспортно-экспедиторских услуг, а также о запуске контейнерных блок поездов.