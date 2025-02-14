https://uz.sputniknews.ru/20250214/karakalpakstan-primet-pervyy-aralskiy-kulturnyy-sammit-47958398.html
Каракалпакстан примет первый Аральский культурный саммит
Каракалпакстан примет первый Аральский культурный саммит
Sputnik Узбекистан
На одной площадке соберутся местные и международные активисты, художники и ученые для поиска экологических, социальных и культурных решений, направленных на устойчивое развитие Каракалпакстана.
2025-02-14T11:50+0500
2025-02-14T11:50+0500
2025-02-14T11:53+0500
каракалпакстан
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аральское море
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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В 2025 году 4 – 6 апреля в городе Нукусе Каракалпакстана состоится первый Аральский культурный саммит. Об этом сообщает ИА "Дунё".Как ранее сообщали в Фонде развития культуры и искусства Узбекистана, саммит будет проводиться каждые 18 месяцев. Китайские ученые помогут в решении экологических проблем Арала – подробностиМероприятие соберет на одной площадке местных и международных активистов, художников и ученых для поиска экологических, социальных и культурных решений, способствующих устойчивому развитию Каракалпакстана.По имеющимся данным, саммит будет направлен на социальное и экологическое преобразование Аральского региона через искусство, культуру, дизайн и науку.
https://uz.sputniknews.ru/20240710/onischenko-biobezopasnost-strany-aral-vliyaniye-44745914.html
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каракалпак нукус аральское море саммит ученые наука
каракалпак нукус аральское море саммит ученые наука
Каракалпакстан примет первый Аральский культурный саммит
11:50 14.02.2025 (обновлено: 11:53 14.02.2025)
На одной площадке соберутся местные и международные активисты, художники и ученые для поиска экологических, социальных и культурных решений, направленных на устойчивое развитие Каракалпакстана.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В 2025 году 4 – 6 апреля в городе Нукусе Каракалпакстана состоится первый Аральский культурный саммит. Об этом сообщает ИА "Дунё".
Как ранее сообщали в Фонде развития культуры и искусства Узбекистана, саммит будет проводиться каждые 18 месяцев.
Мероприятие соберет на одной площадке местных и международных активистов, художников и ученых для поиска экологических, социальных и культурных решений, способствующих устойчивому развитию Каракалпакстана.
"Саммит объединит местных и международных активистов, художников и ученых для поиска экологических, социальных и культурных решений для устойчивого развития Каракалпакстана", — говорится в сообщении Фонда.
По имеющимся данным, саммит будет направлен на социальное и экологическое преобразование Аральского региона через искусство, культуру, дизайн и науку.