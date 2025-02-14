https://uz.sputniknews.ru/20250214/karakalpakstan-primet-pervyy-aralskiy-kulturnyy-sammit-47958398.html

Каракалпакстан примет первый Аральский культурный саммит

Каракалпакстан примет первый Аральский культурный саммит

Sputnik Узбекистан

На одной площадке соберутся местные и международные активисты, художники и ученые для поиска экологических, социальных и культурных решений, направленных на устойчивое развитие Каракалпакстана.

2025-02-14T11:50+0500

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2025-02-14T11:53+0500

каракалпакстан

саммит

аральское море

нукус

ученые

наука

экология

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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В 2025 году 4 – 6 апреля в городе Нукусе Каракалпакстана состоится первый Аральский культурный саммит. Об этом сообщает ИА "Дунё".Как ранее сообщали в Фонде развития культуры и искусства Узбекистана, саммит будет проводиться каждые 18 месяцев. Китайские ученые помогут в решении экологических проблем Арала – подробностиМероприятие соберет на одной площадке местных и международных активистов, художников и ученых для поиска экологических, социальных и культурных решений, способствующих устойчивому развитию Каракалпакстана.По имеющимся данным, саммит будет направлен на социальное и экологическое преобразование Аральского региона через искусство, культуру, дизайн и науку.

https://uz.sputniknews.ru/20240710/onischenko-biobezopasnost-strany-aral-vliyaniye-44745914.html

каракалпакстан

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