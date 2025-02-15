https://uz.sputniknews.ru/20250215/v-pakistane-proshla-vystavka-made-in-uzbekistan-47972612.html
Выставка Made in Uzbekistan в Пакистане: результаты и договоренности
Выставка Made in Uzbekistan в Пакистане: результаты и договоренности
Sputnik Узбекистан
В ходе выставки был подписан 181 контракт на общую сумму свыше $500 млн. Из них $263 млн приходится на экспортные торговые контракты, а $236 млн — на импортные контракты.
2025-02-15T12:15+0500
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пакистан
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торговля
импорт
экспорт
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В пакистанском городе Лахоре завершила свою работу Национальная выставка промышленной продукции "Made in Uzbekistan", организованная Посольством Узбекистана совместно с Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, Торгово-промышленной палатой и Министерством коммерции Пакистана, сообщает ИА "Дунё".В течение трех дней на выставке демонстрировались продукция текстильной, кожевенной и обувной промышленности, электротехника, сельхозпродукция, продовольственная продукция, мебель, химическая и фармацевтическая продукция, строительные материалы, а также туристический потенциал страны.Представительная делегация в составе более 150 предпринимателей из различных сфер во главе с руководством Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Торгово-промышленной палаты посетила Лахор для участия в этом важном мероприятии, направленном на продвижение экономического потенциала республики.В церемонии открытия выставки приняли участие официальные лица федерального и местного правительства Пакистана, представители дипломатического корпуса, а также более 500 представителей пакистанских деловых кругов.За три дня более 80 тысяч посетителей узнали о национальной промышленной продукции и возможностях сотрудничества. В рамках мероприятия было организовано более 500 B2B-встреч узбекских предпринимателей, на которых обсуждалось заключение новых торговых соглашений и реализация совместных проектов.Члены узбекской делегации также посетили крупные промышленные центры региона Пенджаб – города Фейсалабад, Сиалкот, Гуджранвала, Гуджрат, Бахавалпур, Мултан и Шейхупура, где ознакомились со специализированными предприятиями регионов и их производственными мощностями. В планах работы сторон — достижение предварительных договоренностей по конкретным перспективным проектам, организация взаимных визитов в ближайшее время, продолжение детальных переговоров по реализации проектов.В ходе встречи с генеральным директором Агентства по развитию торговли Пакистана Фаизом Ахмедом достигнута договоренность о расширении перечня продукции, включенной в соглашение о преференциальной торговле между Узбекистаном и Пакистаном, ускорении выдачи фитосанитарных разрешений на экспорт узбекской плодоовощной продукции, а также формировании совместной рабочей группы по размещению продукции на электронных торговых площадках двух стран.Участники мероприятия признали, что организация подобных выставок повышает взаимную осведомленность бизнес-сообщества и широкой общественности о промышленной продукции двух стран, формирует четкие планы относительно перспектив сотрудничества. Было решено активизировать сотрудничество в этой области и вновь организовывать совместные мероприятия в течение года.
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пакистан выставка made in uzbekistan договоренности импорт экспорт лахор
пакистан выставка made in uzbekistan договоренности импорт экспорт лахор
Выставка Made in Uzbekistan в Пакистане: результаты и договоренности
В ходе выставки был подписан 181 контракт на общую сумму свыше $500 млн. Из них $263 млн приходится на экспортные торговые контракты, а $236 млн — на импортные контракты.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В пакистанском городе Лахоре завершила свою работу Национальная выставка промышленной продукции "Made in Uzbekistan", организованная Посольством Узбекистана совместно с Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, Торгово-промышленной палатой и Министерством коммерции Пакистана, сообщает ИА "Дунё".
В течение трех дней на выставке демонстрировались продукция текстильной, кожевенной и обувной промышленности, электротехника, сельхозпродукция, продовольственная продукция, мебель, химическая и фармацевтическая продукция, строительные материалы, а также туристический потенциал страны.
Представительная делегация в составе более 150 предпринимателей из различных сфер во главе с руководством Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Торгово-промышленной палаты посетила Лахор для участия в этом важном мероприятии, направленном на продвижение экономического потенциала республики.
В церемонии открытия выставки приняли участие официальные лица федерального и местного правительства Пакистана, представители дипломатического корпуса, а также более 500 представителей пакистанских деловых кругов.
За три дня более 80 тысяч посетителей узнали о национальной промышленной продукции и возможностях сотрудничества. В рамках мероприятия было организовано более 500 B2B-встреч узбекских предпринимателей, на которых обсуждалось заключение новых торговых соглашений и реализация совместных проектов.
Члены узбекской делегации также посетили крупные промышленные центры региона Пенджаб – города Фейсалабад, Сиалкот, Гуджранвала, Гуджрат, Бахавалпур, Мултан и Шейхупура, где ознакомились со специализированными предприятиями регионов и их производственными мощностями. В планах работы сторон — достижение предварительных договоренностей по конкретным перспективным проектам, организация взаимных визитов в ближайшее время, продолжение детальных переговоров по реализации проектов.
В ходе выставки был подписан 181 контракт на общую сумму свыше $500 млн. Из них 263 миллиона долларов приходится на экспортные торговые контракты, а 236 миллиона долларов — на импортные контракты, – говорится в сообщении.
В ходе встречи с генеральным директором Агентства по развитию торговли Пакистана Фаизом Ахмедом достигнута договоренность о расширении перечня продукции, включенной в соглашение о преференциальной торговле между Узбекистаном и Пакистаном, ускорении выдачи фитосанитарных разрешений на экспорт узбекской плодоовощной продукции, а также формировании совместной рабочей группы по размещению продукции на электронных торговых площадках двух стран.
"Были проведены двусторонние переговоры и разработаны проекты сотрудничества в сферах создания узбекских торговых домов в Пакистане совместно с местными компаниями. Достигнуты договоренности об организации торговых ярмарок на паритетной основе в двух странах, а также развитии проектов сотрудничества в области текстиля, продуктов питания, фармацевтики, транспорта и логистики, строительных материалов, обработки кожи и изделий из кожи, фарфора и мебели", – говорится в сообщении.
Участники мероприятия признали, что организация подобных выставок повышает взаимную осведомленность бизнес-сообщества и широкой общественности о промышленной продукции двух стран, формирует четкие планы относительно перспектив сотрудничества. Было решено активизировать сотрудничество в этой области и вновь организовывать совместные мероприятия в течение года.