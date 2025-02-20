https://uz.sputniknews.ru/20250220/uzbekistan-kazaxstan-azerbaydjan-zelenaya-energiya-48055409.html

Узбекистан, Азербайджан и Казахстан стали партнерами в области "зеленой" энергии

Узбекистан, Азербайджан и Казахстан стали партнерами в области "зеленой" энергии

Sputnik Узбекистан

Соглашение, подписанное в ноябре 2024-го в Баку, утвердил президент АР Ильхам Алиев

2025-02-20T18:00+0500

2025-02-20T18:00+0500

2025-02-20T18:00+0500

узбекистан

казахстан

азербайджан

энергетика

соглашение

проект

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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Утверждено "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан", сообщает Sputnik Азербайджан.Это позволит странам обмениваться экологически чистой энергией.Соответствующий закон подписал президент АР Ильхам Алиев.Изначально главы трех государств подписали документ 13 ноября 2024 года в Баку в рамках климатического саммита COP29.Тогда президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что страны-участницы "зеленого энергетического коридора", обладая значительными ресурсами возобновляемой энергии, могут внести весомый вклад в глобальный энергетический переход.В ноябре 2023 года Азербайджан, Узбекистан и Казахстан договорились взаимодействовать в рамках инициативы, а в мае 2024-го приступили к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта по интеграции энергосистем и прокладке высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря для поставок "зеленой" энергии в ЕС.Планируют, что электроэнергия из возобновляемых источников в Узбекистане и Казахстане будет поступать в Азербайджан, откуда через территорию Грузии и Черное море — экспортироваться в Европу. Основными импортерами станут Румыния и Венгрия.Первый этап работ начнется в этом году и включит глубоководные исследования дна Черного моря. На втором этапе планируется модернизация наземной энергосети, а третий этап предусматривает строительство кабельных линий и трансформаторных подстанций.

https://uz.sputniknews.ru/20241113/zelenaya-energetika-lidery-uzbekistana-azerbaydjana-i-kazaxstana-zapustili-novyy-proekt-46602548.html

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