https://uz.sputniknews.ru/20250221/v-uzbekistane-stanet-bolshe-turistov-s-dalnego-vostoka-48072889.html

В Узбекистане станет больше туристов с Дальнего Востока

В Узбекистане станет больше туристов с Дальнего Востока

Sputnik Узбекистан

Узбекские дипломаты достигли договоренности с ведущими туристическими компаниями Петропавловска-Камчатского по продвижению туристического потенциала Узбекистана и увеличения потока туристов из этого региона России.

2025-02-21T17:06+0500

2025-02-21T17:06+0500

2025-02-21T17:06+0500

россия

узбекистан

туризм

петропавловск-камчатский

туристы

дальний восток

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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Достигнуто соглашение об увеличении потока туристов в Узбекистан из российского города Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает ИА "Дунё".Представители Генерального консульства Узбекистана во Владивостоке приняли участие в V Форуме устойчивого развития туризма "Путешествуй!" в городе Петропавловске-Камчатском.В рамках ключевой сессии на тему "Discover Russia" узбекские дипломаты представили презентацию туристического потенциала республики, информацию о проводимых реформах и поддержке туристической отрасли.Российские бизнесмены все чаще выбирают для деловых поездок УзбекистанВ частности, внимание было уделено планам правительства страны по субсидиям и финансированию регионального туризма, созданным возможностям для экотуризма, культурного, паломнического и гастрономического туризма, туристическим программам по Ташкенту, Бухаре, Самарканду, Хиве и Термезу, а также промышленному туризму.Как отмечается, презентация вызвала большой интерес среди российских туроператоров.Также участники форума обсудили повестку сотрудничества в сфере развития туризма, перспективы обмена опытом между субъектами России и зарубежными странами в развитии экологического и зимнего туризма.Россияне стали чаще ездить в УзбекистанТакже на полях форума дипломаты провели двусторонние встречи с директором центра развития международного туризма Юлией Максутовой, руководителем направления по работе с партнерами и экспонентами “Росконгресс” Элиной Зельвиной, продюсером деловой программы Российского туристического форума "Путешествуй!" Анной Розенберг и другими.Россия является для Узбекистана стратегическим партнером по туризму — турпоток российских туристов в республику традиционно в 1,5-2 раза превышает число гостей из стран дальнего зарубежья.Активный и спортивный туризм в Узбекистане: состояние, проблемы, перспективыПо итогам 2024 года число зарубежных туристов, посетивших Узбекистан, выросло в 1,5 раза до 10,2 миллиона человек. При этом число туристов из России увеличилось на 20%, до 870 тысяч человек, в 2025 году планируется превысить отметку в 1 миллион гостей из России.Российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.

https://uz.sputniknews.ru/20250219/press-sentr-sputnik-turizm-tashoblast-48037718.html

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