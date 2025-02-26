https://uz.sputniknews.ru/20250226/v-uzbekistane-veteranov-voyny-i-truda-nagradyat-medalyami-48124082.html

К 80-летию Победы над фашизмом: в Узбекистане ветеранов войны и труда наградят медалями

К 80-летию Победы над фашизмом: в Узбекистане ветеранов войны и труда наградят медалями

Sputnik Узбекистан

Глава республики подписал соответствующий указ

2025-02-26T11:00+0500

2025-02-26T11:00+0500

2025-02-26T11:00+0500

узбекистан

общество

победа

вторая мировая война

указ

президент узбекистана

медали

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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В Узбекистане ветеранов Второй мировой войны и трудового фронта наградят памятными юбилейными медалями. Это определено в соответствующем Указе президента. Также в нем указаны ведомства, которые в двухнедельный срок должны подготовить список участников Второй мировой войны. В Узбекистане широко отметят 80-летие Победы — президент подписал постановлениеЦентробанк и общество с ограниченной ответственностью "Сувенир" в месячный срок изготовят медали. Их вручат вместе с единовременным денежным вознаграждением.

https://uz.sputniknews.ru/20250220/uzbekistan-uchastniki-vtoraya-mirovaya-voyna-denejnoye-voznagrajdeniye-48042755.html

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