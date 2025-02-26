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https://uz.sputniknews.ru/20250226/v-uzbekistane-veteranov-voyny-i-truda-nagradyat-medalyami-48124082.html
К 80-летию Победы над фашизмом: в Узбекистане ветеранов войны и труда наградят медалями
К 80-летию Победы над фашизмом: в Узбекистане ветеранов войны и труда наградят медалями
Sputnik Узбекистан
Глава республики подписал соответствующий указ
2025-02-26T11:00+0500
2025-02-26T11:00+0500
узбекистан
общество
победа
вторая мировая война
указ
президент узбекистана
медали
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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В Узбекистане ветеранов Второй мировой войны и трудового фронта наградят памятными юбилейными медалями. Это определено в соответствующем Указе президента. Также в нем указаны ведомства, которые в двухнедельный срок должны подготовить список участников Второй мировой войны. В Узбекистане широко отметят 80-летие Победы — президент подписал постановлениеЦентробанк и общество с ограниченной ответственностью "Сувенир" в месячный срок изготовят медали. Их вручат вместе с единовременным денежным вознаграждением.
https://uz.sputniknews.ru/20250220/uzbekistan-uchastniki-vtoraya-mirovaya-voyna-denejnoye-voznagrajdeniye-48042755.html
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узбекистан ветераны медали победа указ
узбекистан ветераны медали победа указ

К 80-летию Победы над фашизмом: в Узбекистане ветеранов войны и труда наградят медалями

11:00 26.02.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПамятная юбилейная медаль "Иккинчи жаҳон урушидаги ғалабанинг 80 йиллиги"
Памятная юбилейная медаль Иккинчи жаҳон урушидаги ғалабанинг 80 йиллиги - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.02.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики подписал соответствующий указ.
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В Узбекистане ветеранов Второй мировой войны и трудового фронта наградят памятными юбилейными медалями. Это определено в соответствующем Указе президента.
"В целях оказания особого внимания и глубокого уважения к нашим великим отцам и дедам, героически сражавшимся во имя защиты Родины, достойного чествования граждан Узбекистана – ветеранов войны и трудового фронта 1941–1945 годов, внесших неоценимый вклад в победу, в связи с проведением 9 мая 2025 года Дня памяти и почестей, а также празднованием 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне: учредить памятную юбилейную медаль "Иккинчи жаҳон урушидаги галабанинг 80 йиллиги" в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне 1941–1945 годов", — говорится в документе.
Также в нем указаны ведомства, которые в двухнедельный срок должны подготовить список участников Второй мировой войны.
В Узбекистане широко отметят 80-летие Победы — президент подписал постановление
Центробанк и общество с ограниченной ответственностью "Сувенир" в месячный срок изготовят медали.
Их вручат вместе с единовременным денежным вознаграждением.
Ветеран Великой Отечественной войны. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2025
В Узбекистане участники Второй мировой войны получат по 10 тысяч долларов
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