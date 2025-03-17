https://uz.sputniknews.ru/20250317/fergana-festival-tsveteniye-uryuk-48440149.html

В Фергане пройдет фестиваль "Когда цветет урюк"

В Фергане пройдет фестиваль "Когда цветет урюк"

Sputnik Узбекистан

Мероприятие продлится восемь дней.

2025-03-17T10:17+0500

2025-03-17T10:17+0500

2025-03-17T10:17+0500

узбекистан

навруз

праздник

весна

ферганская область

сельское хозяйство

культура

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В селах Капчугай и Укчи Ферганской области проведут II Фестиваль молодежного творчества, посвященный цветению урюка (абрикоса), сообщает пресс-служба администрации региона. С 18 по 25 марта каждый желающий сможет посетить тематические ярмарки, поучаствовать в спортивных соревнованиях, конкурсах, национальных играх, а также ознакомиться с сельскохозяйственной продукцией, которую производят в Ферганской области. Кроме этого, известные артисты Узбекистана порадуют гостей живыми выступлениями.В республике 21 марта также отметят один из самых знаменитых весенних праздников — Навруз. В эти дни по всей стране пройдут народные гуляния. Поэтому на фестивале "Когда цветет урюк" тоже приготовят традиционное лакомство по случаю Навруза — сумаляк. Напомним, в 2024 году Россия импортировала свыше 51 тонны урюка из Узбекистана, став лидером по покупке узбекского абрикоса среди других стран-импортеров. В топ-5 вошли и другие страны СНГ: Казахстан (8 061 тонна), Кыргызстан (2 688 тонн), Азербайджан (1 483 тонны) и Беларусь (720,5 тонн).

https://uz.sputniknews.ru/20240320/kak-prigotovit-sumalyak--retsept-43058863.html

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