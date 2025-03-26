https://uz.sputniknews.ru/20250326/v-uzbekistane-na-musornyx-poligonax-otkroyut-ekopromzony-48585301.html
Для утилизации и переработки: в Узбекистане на мусорных полигонах откроют экопромзоны
Для утилизации и переработки: в Узбекистане на мусорных полигонах откроют экопромзоны
Sputnik Узбекистан
Глава республики подписал указ, в котором определил основные направления в сфере переработки отходов
2025-03-26T17:05+0500
2025-03-26T17:05+0500
2025-03-26T17:05+0500
общество
узбекистан
экология
переработка отходов
утилизация отходов
указ
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Узбекистане на территории мусорных полигонов запустят экопромышленные зоны сроком на 30 лет. Это предусмотрено указом президента, сообщает Минюст.От мусорного бака до полигона: что происходит с отходами, которые мы выбрасываемВ документе определены основные направления в сфере переработки отходов:С 2026 года полигоны будут создавать на основании решения Кабмина по предложению министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.Для проектов по сжиганию твердых бытовых отходов выделят около 20 га в Наманганской и Ташкентской областях.
https://uz.sputniknews.ru/20231201/uzbekistan-elektronnyye-otxody-sbor-pererabotka-41337348.html
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отходы утилизация переработка узбекистан указ президент
отходы утилизация переработка узбекистан указ президент
Для утилизации и переработки: в Узбекистане на мусорных полигонах откроют экопромзоны
Глава республики подписал указ, в котором определил основные направления в сфере переработки отходов.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik
. В Узбекистане на территории мусорных полигонов запустят экопромышленные зоны сроком на 30 лет. Это предусмотрено указом президента, сообщает
Минюст.
В документе определены основные направления в сфере переработки отходов:
сокращение действующих полигонов твердых бытовых отходов на 50% до 2030 года;
переработка или сжигание на максимальном уровне образующихся отходов без направления их на полигоны, внедрение в сферу практики циркулярной экономики.
С 2026 года полигоны будут создавать на основании решения Кабмина по предложению министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
“Также, в системе Агентства по управлению отходами и развитию циркулярной экономики на территории полигонов отходов сроком на 30 лет будут создаваться промышленные зоны, специализирующиеся на утилизации и переработке отходов”, — сообщает ведомство.
Для проектов по сжиганию твердых бытовых отходов выделят около 20 га в Наманганской и Ташкентской областях.
“В целях реализации инвестиционных проектов по утилизации (сжиганию) твердых бытовых отходов термическим способом в Наманганской и Ташкентской областях 19,87 га орошаемых земельных участков сельскохозяйственного назначения будут переведены из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения”, — говорится в сообщении.