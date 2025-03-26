https://uz.sputniknews.ru/20250326/v-uzbekistane-na-musornyx-poligonax-otkroyut-ekopromzony-48585301.html

Для утилизации и переработки: в Узбекистане на мусорных полигонах откроют экопромзоны

Для утилизации и переработки: в Узбекистане на мусорных полигонах откроют экопромзоны

Sputnik Узбекистан

Глава республики подписал указ, в котором определил основные направления в сфере переработки отходов

2025-03-26T17:05+0500

2025-03-26T17:05+0500

2025-03-26T17:05+0500

общество

узбекистан

экология

переработка отходов

утилизация отходов

указ

президент узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/15/46242822_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c1f7ee049477843b1919710fac7562b.jpg

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Узбекистане на территории мусорных полигонов запустят экопромышленные зоны сроком на 30 лет. Это предусмотрено указом президента, сообщает Минюст.От мусорного бака до полигона: что происходит с отходами, которые мы выбрасываемВ документе определены основные направления в сфере переработки отходов:С 2026 года полигоны будут создавать на основании решения Кабмина по предложению министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.Для проектов по сжиганию твердых бытовых отходов выделят около 20 га в Наманганской и Ташкентской областях.

https://uz.sputniknews.ru/20231201/uzbekistan-elektronnyye-otxody-sbor-pererabotka-41337348.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

отходы утилизация переработка узбекистан указ президент