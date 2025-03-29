Как Шавката Мирзиёева встретили в Казахстане – фото
14:14 29.03.2025 (обновлено: 14:18 29.03.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В честь прибытия лидера Узбекистана был выстроен почетный караул и подняты государственные флаги.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана
У самолета узбекского лидера встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В честь прибытия лидера Узбекистана был выстроен почетный караул и подняты государственные флаги.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана
Сегодня Президенты Узбекистана и Казахстана проведут неформальную встречу. В повестке дня – расширение практического взаимодействия в области торговли, промышленной кооперации, транспорта и логистики, энергетики, сельского и водного хозяйства, а также продолжение активных межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана
Главы государств также обменяются мнениями по вопросам международной политики и регионального взаимодействия.