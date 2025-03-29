https://uz.sputniknews.ru/20250329/kak-shavkata-mirziyoeva-vstretili-v-kazaxstane-48640709.html

Как Шавката Мирзиёева встретили в Казахстане – фото

Как Шавката Мирзиёева встретили в Казахстане – фото

Sputnik Узбекистан

В честь прибытия лидера Узбекистана был выстроен почетный караул и подняты государственные флаги.

2025-03-29T14:14+0500

2025-03-29T14:14+0500

2025-03-29T14:18+0500

шавкат мирзиёев

узбекистан

касым-жомарт токаев

визит

казахстан

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Алматы, сообщает пресс-служба главы государства.У самолета узбекского лидера встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В честь прибытия лидера Узбекистана был выстроен почетный караул и подняты государственные флаги.Сегодня Президенты Узбекистана и Казахстана проведут неформальную встречу. В повестке дня – расширение практического взаимодействия в области торговли, промышленной кооперации, транспорта и логистики, энергетики, сельского и водного хозяйства, а также продолжение активных межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.Главы государств также обменяются мнениями по вопросам международной политики и регионального взаимодействия.

https://uz.sputniknews.ru/20250329/shavkat-mirziyoev-otbyl-v-kazaxstan-tsel-vizita-48636599.html

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