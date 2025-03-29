Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250329/shavkat-mirziyoev-otbyl-v-kazaxstan-tsel-vizita-48636599.html
Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан – цель визита
Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан – цель визита
Sputnik Узбекистан
С участием делегаций двух стран будут рассмотрены вопросы последовательного углубления узбекско-казахских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные аспекты международной и региональной повестки.
2025-03-29T11:11+0500
2025-03-29T11:11+0500
шавкат мирзиёев
визит
казахстан
узбекистан
касым-жомарт токаев
переговоры
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1d/48636746_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bcbb4c8fa3f18da5b47d370e1aabd625.jpg
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 29 марта отбыл с рабочим визитом в город Алматы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Лидеры двух стран проведут неформальную встречу, в ходе которой рассмотрят актуальные вопросы узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также международной и региональной повестки.В начале апреля прошлого года аналогичная двусторонняя встреча лидеров Узбекистана и Казахстана прошла в городе Хиве.
https://uz.sputniknews.ru/20250328/shavkat-mirziyoev-poedet-v-almaty-programma-vizita-48627948.html
казахстан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1d/48636746_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_aafc331c0657a899186f12c9bc9101d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мирзиёев рабочий визит казахстан алматы узбекистан токаев
мирзиёев рабочий визит казахстан алматы узбекистан токаев

Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан – цель визита

11:11 29.03.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Алматы.
Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Алматы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
С участием делегаций двух стран будут рассмотрены вопросы углубления узбекско-казахских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные аспекты международной и региональной повестки.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 29 марта отбыл с рабочим визитом в город Алматы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Алматы.
Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Алматы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2025
Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Алматы.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидеры двух стран проведут неформальную встречу, в ходе которой рассмотрят актуальные вопросы узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также международной и региональной повестки.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Алматы.
Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Алматы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2025
Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Алматы.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В начале апреля прошлого года аналогичная двусторонняя встреча лидеров Узбекистана и Казахстана прошла в городе Хиве.
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2025
Шавкат Мирзиёев посетит Алматы — что в программе визита
Вчера, 16:04
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0