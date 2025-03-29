https://uz.sputniknews.ru/20250329/shavkat-mirziyoev-otbyl-v-kazaxstan-tsel-vizita-48636599.html
Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан – цель визита
Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан – цель визита
Sputnik Узбекистан
С участием делегаций двух стран будут рассмотрены вопросы последовательного углубления узбекско-казахских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные аспекты международной и региональной повестки.
2025-03-29T11:11+0500
2025-03-29T11:11+0500
2025-03-29T11:11+0500
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переговоры
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 29 марта отбыл с рабочим визитом в город Алматы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Лидеры двух стран проведут неформальную встречу, в ходе которой рассмотрят актуальные вопросы узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также международной и региональной повестки.В начале апреля прошлого года аналогичная двусторонняя встреча лидеров Узбекистана и Казахстана прошла в городе Хиве.
https://uz.sputniknews.ru/20250328/shavkat-mirziyoev-poedet-v-almaty-programma-vizita-48627948.html
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мирзиёев рабочий визит казахстан алматы узбекистан токаев
мирзиёев рабочий визит казахстан алматы узбекистан токаев
Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан – цель визита
С участием делегаций двух стран будут рассмотрены вопросы углубления узбекско-казахских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные аспекты международной и региональной повестки.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 29 марта отбыл с рабочим визитом в город Алматы. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Лидеры двух стран проведут неформальную встречу, в ходе которой рассмотрят актуальные вопросы узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также международной и региональной повестки.
В начале апреля прошлого года аналогичная двусторонняя встреча лидеров Узбекистана и Казахстана прошла в городе Хиве.