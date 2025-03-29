https://uz.sputniknews.ru/20250329/uzbekistan-kazaxstan-sformirovali-portfel-sovmestnyx-proektov-na-4-mlrd-48644108.html

Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных инвестпроектов на $4 млрд

Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных инвестпроектов на $4 млрд

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы.

2025-03-29T16:33+0500

2025-03-29T16:33+0500

2025-03-29T16:35+0500

шавкат мирзиёев

касым-жомарт токаев

встреча

казахстан

узбекистан

переговоры

товарооборот

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik.Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных инвестиционных проектов на сумму более $4 млрд, сообщает пресс-служба узбекского лидера.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы. С участием делегаций двух стран были предметно рассмотрены вопросы последовательного углубления узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.С особым удовлетворением был отмечен нынешний высочайший уровень узбекско-казахстанского многопланового сотрудничества.Главы государств заслушали отчеты заместителей Премьер-министров обеих республик о принимаемых мерах по наращиванию взаимной торговли, продвижению проектов кооперации ведущих предприятий в машиностроении, электротехнической, нефтегазовой, текстильной, аграрной и других приоритетных отраслях.Президенты дали конкретные поручения по формированию долгосрочной программы промышленной кооперации, ускорению реализации инфраструктурных проектов регионального значения.Состоялся обмен мнениями по региональной повестке, включая подготовку к центральноазиатским саммитам, которые пройдут в Узбекистане в ближайшие месяцы. Был также рассмотрен график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.

https://uz.sputniknews.ru/20250329/kak-shavkata-mirziyoeva-vstretili-v-kazaxstane-48640709.html

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