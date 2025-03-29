Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных инвестпроектов на $4 млрд
16:33 29.03.2025 (обновлено: 16:35 29.03.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik.Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных инвестиционных проектов на сумму более $4 млрд, сообщает пресс-служба узбекского лидера.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы. С участием делегаций двух стран были предметно рассмотрены вопросы последовательного углубления узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана
С особым удовлетворением был отмечен нынешний высочайший уровень узбекско-казахстанского многопланового сотрудничества.
"Поддерживаются активные контакты на всех уровнях. Растут объемы товарооборота – на 14% с начала года, сформирован портфель инвестиционных проектов на сумму более $4 млрд, развиваются тесные межрегиональные связи и культурно-гуманитарный обмен", – говорится в сообщении.
Главы государств заслушали отчеты заместителей Премьер-министров обеих республик о принимаемых мерах по наращиванию взаимной торговли, продвижению проектов кооперации ведущих предприятий в машиностроении, электротехнической, нефтегазовой, текстильной, аграрной и других приоритетных отраслях.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президенты дали конкретные поручения по формированию долгосрочной программы промышленной кооперации, ускорению реализации инфраструктурных проектов регионального значения.
"Отмечена важность начала практических работ по запуску Международного центра промышленной кооперации в этом году, расширения деятельности совместной внешнеторговой компании", – добавили в пресс-службе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана
Состоялся обмен мнениями по региональной повестке, включая подготовку к центральноазиатским саммитам, которые пройдут в Узбекистане в ближайшие месяцы. Был также рассмотрен график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.