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https://uz.sputniknews.ru/20250329/uzbekistan-kazaxstan-sformirovali-portfel-sovmestnyx-proektov-na-4-mlrd-48644108.html
Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных инвестпроектов на $4 млрд
Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных инвестпроектов на $4 млрд
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы.
2025-03-29T16:33+0500
2025-03-29T16:35+0500
шавкат мирзиёев
касым-жомарт токаев
встреча
казахстан
узбекистан
переговоры
товарооборот
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik.Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных инвестиционных проектов на сумму более $4 млрд, сообщает пресс-служба узбекского лидера.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы. С участием делегаций двух стран были предметно рассмотрены вопросы последовательного углубления узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.С особым удовлетворением был отмечен нынешний высочайший уровень узбекско-казахстанского многопланового сотрудничества.Главы государств заслушали отчеты заместителей Премьер-министров обеих республик о принимаемых мерах по наращиванию взаимной торговли, продвижению проектов кооперации ведущих предприятий в машиностроении, электротехнической, нефтегазовой, текстильной, аграрной и других приоритетных отраслях.Президенты дали конкретные поручения по формированию долгосрочной программы промышленной кооперации, ускорению реализации инфраструктурных проектов регионального значения.Состоялся обмен мнениями по региональной повестке, включая подготовку к центральноазиатским саммитам, которые пройдут в Узбекистане в ближайшие месяцы. Был также рассмотрен график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.
https://uz.sputniknews.ru/20250329/kak-shavkata-mirziyoeva-vstretili-v-kazaxstane-48640709.html
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президент узбекистан шавкат мирзиёев казахстан касым-жомарт токаев неформальная встреча алматы
президент узбекистан шавкат мирзиёев казахстан касым-жомарт токаев неформальная встреча алматы

Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных инвестпроектов на $4 млрд

16:33 29.03.2025 (обновлено: 16:35 29.03.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik.Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных инвестиционных проектов на сумму более $4 млрд, сообщает пресс-служба узбекского лидера.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы. С участием делегаций двух стран были предметно рассмотрены вопросы последовательного углубления узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2025
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана
С особым удовлетворением был отмечен нынешний высочайший уровень узбекско-казахстанского многопланового сотрудничества.

"Поддерживаются активные контакты на всех уровнях. Растут объемы товарооборота – на 14% с начала года, сформирован портфель инвестиционных проектов на сумму более $4 млрд, развиваются тесные межрегиональные связи и культурно-гуманитарный обмен", – говорится в сообщении.

Главы государств заслушали отчеты заместителей Премьер-министров обеих республик о принимаемых мерах по наращиванию взаимной торговли, продвижению проектов кооперации ведущих предприятий в машиностроении, электротехнической, нефтегазовой, текстильной, аграрной и других приоритетных отраслях.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2025
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президенты дали конкретные поручения по формированию долгосрочной программы промышленной кооперации, ускорению реализации инфраструктурных проектов регионального значения.

"Отмечена важность начала практических работ по запуску Международного центра промышленной кооперации в этом году, расширения деятельности совместной внешнеторговой компании", – добавили в пресс-службе.

© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2025
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в городе Алматы
© Пресс-служба президента Узбекистана
Состоялся обмен мнениями по региональной повестке, включая подготовку к центральноазиатским саммитам, которые пройдут в Узбекистане в ближайшие месяцы. Был также рассмотрен график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.
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